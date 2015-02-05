CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Mayo 2018
A LAS 23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO.
Por El Liberal
06/05/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS
19.15 LOS SECRETOS DEL SULTÁN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 LOS SECRETOS DEL
SULTÁN (CONTINUACIÓN)
21.00 POR EL MUNDO
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 BAKE OFF ARGENTINA,
EL GRAN PASTELERO
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO LA PURA VERDAD
15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS
FAMOSOS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 SÍ SOLO SÍ
18.00 URBANAMENTE
19.00 JUAN MOREIRA
CANAL 9
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.15 LOS 8 ESCALONES
00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET FEMENINO: RED
STAR VS. REGATAS
18.30 POLIFONÍA
19.00 CORAZÓN DE VINILO
19.30 ARABESC
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. ESTUDIANTES (JUEGO 1) - Vivo
23.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. ESTUDIANTES (JUEGO 1) (R)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 UN GIRO DEL DESTINO
08.20 UNA HISTORIA DE NAVIDAD
10.08 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA -
CONFLICTO CÓSMICO
11.43 CHIHUAHUA EL FANTASMA
13.21 ENREDADOS
15.11 THE DUFF
17.05 UNA BUENA MENTIRA
19.06 HISTORIAS CRUZADAS
22.00 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.37 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.42 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 2)
10.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.57 LAWRENCE DE ARABIA
14.41 HALCONES DE LA NOCHE
16.29 EL 6º DÍA
18.44 DETECTIVE POR ERROR
20.18 ANACONDA
22.00 CHRISTINE
22.00 TCM AMÉRICA LATINA
TNT
06.37 LA FAMILIA DEL FUTURO
08.24 NANNY MCPHEE.
LA NANA MAGICA
10.17 SOMBRAS TENEBROSAS
12.24 RALPH, EL DEMOLEDOR
14.12 GRANDES HÉROES
16.03 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
18.19 MALÉFICA
20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
00.16 RELATOS SALVAJES
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
10.00 PERFUME DE MUJER
13.05 EL GEMELO
14.45 ALCANZANDO EL ÁPEX
17.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
20.00 EL KARATE KID, PARTE II
22.15 EL KARATE KID, PARTE II
24.30 TOTALMENTE INCREÍBLE
02.20 EL KARATE KID, PARTE II
04.20 A LA VENTA
SPACE
06.00 LA VENGANZA DEL YETI
07.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
10.00 LUCHA LIBRE AAA
11.31 UN HOMBRE DIFERENTE
13.36 LA ROCA
16.17 DOS POLICÍAS REBELDES
18.35 DOS POLICÍAS REBELDES II
21.28 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
23.51 EL REDENTOR
CINECANAL
10.00 RECIÉN CASADOS
11.22 NÁUFRAGO
14.02 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
15.47 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
18.05 BAJO LA MISMA ESTRELLA
20.22 LA ERA DE HIELO 5
22.00 MONSTER TRUCKS
23.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+DOMINGO 6, 13 Y 20, A LAS
21.30, SE PRESENTARÁ LA OBRA
TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE
SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI
Y DIEGO ACHÁVAL, BAJO
LA DIRECCIÓN DE PABLO CABANILLAS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 6, A LAS 18, VERÓNICA
SARDAÑA SE PRESENTARÁ
ACOMPAÑADA DE JORGE SUÁ-
REZ (GUITARRA), MARIO VARAS
(TECLADO), CACHI COLLADO
(BAJO) Y DIEGO GÓMEZ (PERCUSIÓN).
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+DOMINGO 6, DE 18 A 22, TARDE
DE COMPRAS, 22º ENCUENTRO
CON LUPE Y SUS AMIGAS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 12, A LAS 22.30, ÍNDIGO,
SALITRAL Y NANQUEL DIP.
ESTUDIO DE DANZAS
CAROLINA DOMÍNGUEZ
(MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL
SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE
DANZAS CONTEMPORÁNEAS A
CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO
A NIÑOS Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
06/05 --15:30 (Cast) 19:00 (Cast)
22:00 (cast)
RAMPAGE: DEVASTACION
(2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
06/05 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
HOY AL 09/05- 20:00(Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
06/05 -09/05- 22:30 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
06/05 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA(+13 AÑOS)
06/05 -09/05- 22:20 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/05 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS :CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
06/05 - 09/05- 18:30 (Cast) 20:30
(Cast) 22:30 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
06/05 - 15:00 (Cast) 18:00 (Cast)
21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:20-
17:00-20:00*-22.40-23:00*
CASTELLANO 2D: 23.30 (sólo
sábado)
*SUBTITULADA (sólo jueves)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (sólo jueves)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y
MARTES)
YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS
LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)
CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS
LOS DÍA)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2
ESTRENO 17-05