CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Mayo 2018

A LAS 23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO.

06/05/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 CINE. LOS TRES CHIFLADOS

19.15 LOS SECRETOS DEL SULTÁN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 LOS SECRETOS DEL

SULTÁN (CONTINUACIÓN)

21.00 POR EL MUNDO

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 BAKE OFF ARGENTINA,

EL GRAN PASTELERO

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS

FAMOSOS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS


TV PÚBLICA 

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SÍ SOLO SÍ

18.00 URBANAMENTE

19.00 JUAN MOREIRA

 

CANAL 9

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.15 LOS 8 ESCALONES

00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: RED

STAR VS. REGATAS

18.30 POLIFONÍA

19.00 CORAZÓN DE VINILO

19.30 ARABESC

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. ESTUDIANTES (JUEGO 1) - Vivo

23.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. ESTUDIANTES (JUEGO 1) (R)


CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 UN GIRO DEL DESTINO

08.20 UNA HISTORIA DE NAVIDAD

10.08 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA -

CONFLICTO CÓSMICO

11.43 CHIHUAHUA EL FANTASMA

13.21 ENREDADOS

15.11 THE DUFF

17.05 UNA BUENA MENTIRA

19.06 HISTORIAS CRUZADAS

22.00 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.37 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.42 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 2)

10.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.57 LAWRENCE DE ARABIA

14.41 HALCONES DE LA NOCHE

16.29 EL 6º DÍA

18.44 DETECTIVE POR ERROR

20.18 ANACONDA

22.00 CHRISTINE

22.00 TCM AMÉRICA LATINA

TNT

06.37 LA FAMILIA DEL FUTURO

08.24 NANNY MCPHEE.

LA NANA MAGICA

10.17 SOMBRAS TENEBROSAS

12.24 RALPH, EL DEMOLEDOR

14.12 GRANDES HÉROES

16.03 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

18.19 MALÉFICA

20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

00.16 RELATOS SALVAJES

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

10.00 PERFUME DE MUJER

13.05 EL GEMELO

14.45 ALCANZANDO EL ÁPEX

17.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

20.00 EL KARATE KID, PARTE II

22.15 EL KARATE KID, PARTE II

24.30 TOTALMENTE INCREÍBLE

02.20 EL KARATE KID, PARTE II

04.20 A LA VENTA

SPACE

06.00 LA VENGANZA DEL YETI

07.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

10.00 LUCHA LIBRE AAA

11.31 UN HOMBRE DIFERENTE

13.36 LA ROCA

16.17 DOS POLICÍAS REBELDES

18.35 DOS POLICÍAS REBELDES II

21.28 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

23.51 EL REDENTOR

CINECANAL

10.00 RECIÉN CASADOS

11.22 NÁUFRAGO

14.02 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

15.47 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

18.05 BAJO LA MISMA ESTRELLA

20.22 LA ERA DE HIELO 5

22.00 MONSTER TRUCKS

23.50 UNA NOCHE FUERA DE SERIE


A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+DOMINGO 6, 13 Y 20, A LAS

21.30, SE PRESENTARÁ LA OBRA

TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE

SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI

Y DIEGO ACHÁVAL, BAJO

LA DIRECCIÓN DE PABLO CABANILLAS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 6, A LAS 18, VERÓNICA

SARDAÑA SE PRESENTARÁ

ACOMPAÑADA DE JORGE SUÁ-

REZ (GUITARRA), MARIO VARAS

(TECLADO), CACHI COLLADO

(BAJO) Y DIEGO GÓMEZ (PERCUSIÓN).

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+DOMINGO 6, DE 18 A 22, TARDE

DE COMPRAS, 22º ENCUENTRO

CON LUPE Y SUS AMIGAS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 12, A LAS 22.30, ÍNDIGO,

SALITRAL Y NANQUEL DIP.

ESTUDIO DE DANZAS

CAROLINA DOMÍNGUEZ

(MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL

SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE

DANZAS CONTEMPORÁNEAS A

CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO

A NIÑOS Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

06/05 --15:30 (Cast) 19:00 (Cast)

22:00 (cast)

RAMPAGE: DEVASTACION

(2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

06/05 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

HOY AL 09/05- 20:00(Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

06/05 -09/05- 22:30 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

06/05 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA(+13 AÑOS)

06/05 -09/05- 22:20 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/05 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS :CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

06/05 - 09/05- 18:30 (Cast) 20:30

(Cast) 22:30 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

06/05 - 15:00 (Cast) 18:00 (Cast)

21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:20-

17:00-20:00*-22.40-23:00*

CASTELLANO 2D: 23.30 (sólo

sábado)

*SUBTITULADA (sólo jueves)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (sólo jueves)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y

MARTES)

YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS

LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)

CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS

LOS DÍA)

VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2

ESTRENO 17-05

 
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