FÚNEBRES | 6 de Mayo de 2018

06/05/2018 -

Fallecimientos

- Genoveva Tamine Manzur de Rossenthal (La Banda)

- Valeria Revainera (Garza)

- Lidia Carlota Pérez

- Carlos Julián López

- Ángel Rodolfo Orellana

- Olinda Libertad Pérez (La Banda)

Sepelios Participaciones

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hijo Dr. Facundo Balderrama, su hija politica Dra. María Jose Esperguín Olmos de Balderrama, sus nietos Abril y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento ocurrido en la ciudad de Córdoba.

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 5/5/18|. Juan de Dios Esperguín, su esposa Adela del Carmen Olmos, sus hijos Soledad y Raul; Alejandro y Ceci, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hijo politico Dr. Facundo Balderrama. Se ruega oraciones en su querida memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su prima Mecha Moisés, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus primos Victoria Banco de Moisés, sus hijos Hugo, Oscar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Felices los limpios de corazon porque ellos veran a Dios". Sus primos hermanos: Dr. Alfredo Alberto y flia, y Lic. Maria Nelba Alberto, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su esposa Marisa e hijos.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos acompañan a toda su familia en este dolor.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Lic. Jorge Brao y personal de la DIOSSE participa con profundo pesar el fallecimiento del Cdor. Banco y acompaña a su familia en este difícil momento.

CARRIZO, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su amiga Rosalía Alegre y Victoria Alegre participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus seres queridos en este momento de dolor.

CARRIZO, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. No he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas como quien no tiene esperanza. No he muerto, Recuérdenme con música porque con música he bailado, he llorado, he reido, he recordado, he besado, he amado... Con musica... he vivido". Sus amigos de siempre Dr. Alfredo Alberto y flia y Lic. Maria Nelba Alberto, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a sus hijos Victoria, Teresita, Juan y Marcela y sus respectivas familias, en este difícil momento de dolor.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Los papás y hermanos de Verónica Gallardo, compañera y amiga entrañable de su hija Victoria, hacemos propio el dolor de toda la familia a quien conocemos de tanto tiempo y les deseamos resignacion y consuelo. Que su hermosa alma descanse en paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Alcira y Jorge Fiad acompañan con dolor a sus hijas Marisa y Vicky, hijos políticos, nietos y de más familiares en tan difícil momento. Elevamos oraciones por el descanso de su alma.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Personal directivo, cuerpo de profesores y alumnos del Instituto de Formación Docente Nº 5 de Loreto participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la profesora Maria Ines Soria de Neder.

LÓPEZ CARLOS JULIÁN (q.e.p.d.) Fallecióp el 5/5/18|. Su madre Delia López, su tio Jose Luis, su prima Carina Lopez, amigos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LÓPEZ CARLOS JULIÁN (q.e.p.d.) Fallecióp el 5/5/18|. El Cadete Expres, personal, compañeros y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Sus sobrinos Livia Domínguez, su hija Rosario Domínguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dr. Carlos León González Ávalos, sus hijos Maria Guadalupe, Martha Lucrecia y Luis Cesar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Mirtha Avellaneda de Morellini, sus hijos María y Lucas ruegan por el eterno descanso de su alma, acompañan espiritualmente en el dolor a su hijo Emiliano y familia pidiendo a Dios les de pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Luis Ignacio Araujo junto a sus hijas María Sara, María Angélica y María Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Marcelo Raúl Massi, su esposa e hijos participan con dolor el fallecimiento de César y acompañan a Pule y su flia. en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haydée Salgado, participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Padre. Acompañan a Maria Mercedes e hijos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Su amigo Dr. Carlos Ordóñez, sus hijos Ercilia, Constanza y Justina Ordóñez Castellanos participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Sus amigos Amelia Ducca de Ordóñez, sus hijos Raul, Carlos, Modesto y Eugenia Beltrán participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dr. Alberto Catella y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan Pule y familia en este dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raul Alberto y Manuel Alfonso y sus familias respectivas, acompañan a su esposa Pule, hijos y demás familiares y ruegan al Señor por su eterno descanso y resignación cristiana para su familia.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y sus hijas participan el fallecimiento de su amigo César y ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo César y acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una oración en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a Pule e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Luis Alberto Coronel y familia participan el fallecimiento de su apreciado amigo y desea resignación a su esposa Pule e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su esposa e hijos en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, en especial, Eleonora, acompañan en el dolor a Florencia y su mamá por la desaparición física de César, esposo y papá. Que el Señor lo reciba en su gloria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar y familia participan con dolor el fallecimiento del estimado César. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Mashi Gerez de Fernández y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de toda la vida y acompaña a su familia en tan amargo momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Querido amigo hermano, como la familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli ha sentido tu fallecimiento, pero nos queda el recuerdo perdurable de una amistad de tantos años. Te admirábamos por tu hombría de bien, por tu dignidad personal en todos tus actos, tantos momentos lindos con tu conversacion tan afable, nuestras reuniones siempre animadas, y no podía ser de otra manera ya que eras casi hermano de la Saruca desde muy temprana edad. Sabemos que has sufrido mucho, pero nuestro Señor recompensa a todos aquellos que obraron cristianamente en esta vida, y los Ángeles ya te llevan a su Reino Eterno y bendito de amor. Has edificado una hermosa familia, y el amor de tu esposa Pule y de Florencia y Emiliano te acompañarán toda su vida y tu desde el Cielo los bendecirás. Descansa en paz querido César.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Hugo H. Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentín, Rocío y Hugo participan con dolor el fallecimiento del querido César. Ruegan por una pronta y cristiana resignación de la familia.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Pimpi Petros, Chachi Munar, sus hijos Sebastián, Belen y Constanza, despiden con afecto a César y acompañar a su flia. con dolor en irreparable pérdida.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Antonio Llebeili, Susana Barey y flia., acompañan a su amiga Marcela Azar Monicci y a su mamá Eve en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi y sus hijos acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury y sus hijos Francisco y Mariana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pule e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a toda su familia.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Maria Rosa Córdoba, sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica con sus respectivas familias, participan el fallecimiento del entrañable amigo y tio de cariño y ruegan por la pronta resignacion de la querida Pule, Florencia y Emiliano.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Mariano Fernández, su esposa Lorena Durgam, sus hijos participan el fallecimiento del querido Cesar. Ruegan una pronta resignacion de Pule, Florencia y Emiliano.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Cristina, Jorge Dargoltz y familia acompañan a su familia en tan duro momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Víctor Alegre, Marta Aida Viaña y sus hijos Felipe, Victor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas familias, participan profundamente conmovidos el fallecimiento del amigo de toda la vida. Acompañando a su esposa Pule y sus hijos en estos tristes momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Esc. Luis Karam, Esc. Carmen Venegas de Karam y Esc. Luis Augusto Karam participan su fallecimiento con dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Ricardo Tahhan y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, despiden con mucha pena al apreciado amigo y acompañan a Pule y sus hijos con afecto y oraciones.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Sus amigas Cecilia, Norma y Carmencita, acompañan a Pule, Emiliano y Florencia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Maria Mercedes, Roberto Ábalos y familia, despiden a su querido amigo y compadre Cesar y acompañan a Pule, Emiliano y Florencia con todo cariño.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Pule, Florencia y Emiliano con cariño.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dr. José F. Demasi y flia, participa con dolor su fallecimiento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dante H. Sgoifo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del entrañable amigo César. Acompaño a Pule e hijos en tan inesperada pérdida.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Enrique J. Sgoifo, su esposa Olga del V. Seijas y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado y querido César. Acompañan a Pule e hijos en el dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos Santiago, María Luisa, Ignacio, Nicolás y Eugenia y sus respectivas familias, acompañan con cariño a su esposa e hijos y ruegan por su eterno descanso de su alma.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Carlos Eduardo Marquez, su esposa Amanda Lucia Luna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Rosa María Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurreccion. Acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Carlos Eduardo Montenegro, Olga Noemi Martín de Montenegro e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Carlos Lugones Aignasse, Tere Castro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo César y acompañan a la familia en este dificil momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Osvaldo Barbesino y Alba Beatriz Cocucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este dificil trance.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Alejandra Barbesino participa con pesar su fallecimiento. Descansa en paz querido amigo César y acompañan a toda su familia en este triste momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Chonga Villarreal de Giménez Mosca, y sus hijas Ana María y María del Pilar, despiden a César con profundo cariño y acompañan a su familia en este momento de tristeza y dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Perla A. de Pettinichi y flia, con gran tristeza recibí la noticia del fallecimiento del Dr. César Monicci Kurán, hermano de mis amigas queridas Evelina y Miri, a quienes las acompaño con dolor en esta gran pérdida. Dios les dará la resignación.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Jaime Verdaguer González participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Cintia Soledad Verdaguer, su esposo Daniel Orlando Orieta e hijos Eloísa, Samuel y Constanza participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. César, estimado amigo de la familia, acompañan en este triste momento a la Sra. Pule, a Florencia y Emiliano. Ruegan oraciones por su alma.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Hugo R. Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Juan José Alegre, Paula Jozami, Gonzalo, Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Los amigos de su hija Florencia, Eleonora Nasif Saber y Mariano Flynn participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Merce y Lito Prieto y sus hijos Ángel, Alfonso y Gustavo con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y Diego Emiliano Gómez Terzano, expresan su pesar ante su fallecimiento y acompañan a Pule y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y su hijo María Josefina Argañarás Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dra. Angélica González, participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en estos momentos de dolor. Ruega oraciones por su eterno descanso y resignación a su flia.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Guillermo Ruiz Alvelda y sus hijos Maria Laura, Guillermo, Clementina, Santiago y Mariano, participan con profundo dolor el fallecimiento del entrañable amigo César y ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Roberto Yunes, Federico Yunes y Enrique Yunes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Claudia Mella y Mariano Ruiz Alvelda, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cesar y ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casóliba, sus hijos Andrés, Adolfo y Ana Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida del querido amigo César y acompañan Pule, Emiliano y Florencia con mucho cariño. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Pololo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang y flia. participan con pesa su fallecimiento y acompañan a Pule, Florencia y Emiliano en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hermano Buli Orellana, tu cuñada Chonchina, sobrinos Romina, Guillermo, Gabriela, Virginia, sobrinos, nietos participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo P.L.Gallo 330 Sala Nº 2. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Despedimos con mucho dolor al hermano, al querido tío y padre de todos. Su hermano Buli, cuñada Conchina, sobrinos Romina, Guillermo, Gabriela, Virginia, Diego, Natalia y Belen; sobrinos nietos Tomas, Bautista, Pilar, Ignacio y Valentino. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, LIDIA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hija Lidia, hijo pol. Negro, sus nietos Doris, Esteban, Ramón, Marcela, Johana, Ximena y Sol, hijo Pol Miguel part. con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (Coyuyo) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su esposa Pajón Elvira (Ñata), sus hijos Paola, Cecilia, María José, nietos, bisnietos, sus cuñados Patricia, Julio, Eduardo, Nena, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija María José, su hijo pol. Carlos Arjona, nietos Patricio, Tomás y Maitena, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. La Asociacion Santiagueña de Padres y Amigos de persona con Discapacidad y Centro Especial y Talleres protegidos acompañan al sensible fallecimiento del Sr. Hugo Roldán padre de nuestra querida compañera de trabajo Paola. Rogamos que Dios le de la fortaleza a la familia para transitar este dificil momento.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Aníbal Cabañas, su señora Teresa Pece e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Sus amigos que no te olvidarán, Marta Franzzini, Lorena Ahumada y Lito Ahumada participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Natalia Ramírez y su hija Lara Churrut Ramírez participan con profundo dolor sj fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Zully Villalba y familia Sambataro, participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su cuñado Julio Pajón, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Ana Tulli y flia., participan su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Norma Sayago, su hijo Juan, Guillermo Medina, participan y acompañan a Ñata, Paola, María José, Cecilia y sus respectivas familias por la dolorosa partida de Hugo. Que brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "El Señor te llamó, te levantó en sus brazos y te llevó a descansar en un bello hogar más allá del Sol". Sus amigos Tito y Olguita Coria, Alejandro y Cristina Coria, Andrés, Macarena y Guillermito Mercado y Eddy Vizcarra participan con dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Que el Señor lo reciba en su morada y descanse en su brazos". Hasta siempre Dn. Hugo. Adela Estofan, Sonia Tomsic, Karena Vega y Poly Ferreyra, participan con dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Vivirás en el recuerdo de tus amigas por siempre". Araceli y Adriana Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Marta Banegas y Ramon Corvalán, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Mary Rodriguez de Herrera y flia., despiden con tristeza a su amigo Hugo y piden resignación para su flia. Descansa en paz.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Carlos Arjona y Maria Silvia Gerez, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Mafalda de Selenis y flia. acompañan a la flia. Roldán en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Sara Medina, Nene y Milagros Navarrete acompañan a la flia. Roldan en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Rulo Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Los amigos de su hijo Chinga y familia: Raúl Vergottini y Silvia Adriana Mansilla; sus hijas Dra. Silvia A. Vergottini y Dr. Jorge Luis Maestre y flia.; Dra. Marcela Vergottini, Sr. Fabián Lisa y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Marta Agüero Abal de Argañarás y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia Chocha, pidiendo al Señor cristiana resignacion para sus hijos y nietos. Oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Juan C. Azar y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con hondo pesar el fallecimiento de Yola y acompañan a su amiga Ramonia, rogando a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. La Promoción 1967 de Maestros de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador acompañan en su dolor a nuestra querida compañera Ramonita Sánchez de Caumo por el fallecimiento de su hermana "Yoli". Ruegan una oración en su memoria. Frías.

TABOADA, MARIANITO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 26/4/18|. Rosa Marcela Eudal de Taboada , Santiago Javier, Marcela y Ramiro Taboada Eudal y sus familias participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Luis María y Estela en su dolor por la partida de su hijo.

VILLAVICENCIO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Luci, sus hijos Lucía, Lenina, Silvina y Gustavo; sus nietos Alejandro, Sara, Mateo, Tiziano, Anita participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus hijas de cariño Rocío y Mikaela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hermano político José, su hermana política Karina y sus sobrinos Joel, Cindy y Belinda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

DANNA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/15|. Querido papá te extrañamos mucho y te recordamos con amor y gratitud. Tu hija Elsa, hijo político Walter, nietas Gabriela, Cecilia y Analia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia la Merced al cumplir tres años de su fallecimiento.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Nadie merece mis lágrimas, pero como no llorarte si tu ausencia duele demasiado, si te fuiste un día sin decir adiós: tu madre Nelly, tu esposa Kuky; tus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa al cumplirse 3 meses de su partida al Reino de los Cielos, en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

GALLAR DE DE LA SILVA, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/16|. Su esposo Mario de la Silva, sus hijas Irene de la Silva Gallar y Analía de la Silva Gallar, nietos Agustín, Jeremías y Matilda Suárez y Emiliano Juárez invitan a la misa que se oficiará hoy 19.30 hs en Pquia. Nuestra Sra. del Pilar del Bº Autonomía, al cumplirse dos año de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Su esposa Graciela Medina, sus hijos Patricia, Silvia, María, Guillermo y Martha, sus nietos Paula, Franco, Lucia, Lautaro y Matheo, hijos politicos Claudio y Raul, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Rogamos una oracion en su memoria.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Querido al cumplirse 9 dias de tu partid, te extraño, te llevo en mi corazón, jamas te olvidaré. Descansa en paz. Tu esposa Graciela Medina, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruego una oración en su memoria.

MENDIETA, CRISTIAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/16|. Mi amado hijo, espero que desde donde estés, me mandes un poco de tu calma para poder asimilar tu partida, amado hijo, jamas dejaré de amarte, porque sé que tú tampoco. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su mamá Graciela, su hermana Marcela, su cuñado Diego, su ahijado Diego, sus sobrinos Luciano y Thiago, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.

YUNES, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su esposo Mario Álvarez, sus hijos Mario, Sara, Vivi y Angel, sus hijos politicos, nietos y bisnieto, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de conmemorarse un nuevo año de su natalicio.





Agradecimientos

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Su familia agradece a todas aquellas personas que nos han acompañando en tan doloroso momento. Muchas gracias.





Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Teresa, sus hijos Juan y Eduardo, hijas politicas Mariela y Analia, nietos Marina, Luciana, Federico, Belen, Benjamin, Guillermina y bisnieta Evangelina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Tere, sus hijos Juan y Eduardo, hijas políticas, nietos Marina, Luciana, Fede, Belen, Benja, Guillermina, su bisnieta Evangelina, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Jesús hoy Luchi llegó a tu lado, cúbrelo con tu manto. Sus primas Gringa, Mary, Rosi y Tere Dominguez y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su querida memoria.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Que día triste exclamará la familia, Luchi a partido, esta feliz el Cielo dirán los angeles que lo recibirán. Brille para el la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Gustavo Oscar, Ana Cecilia Alberto y Tere Dominguez, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus primos Maria Silvia Contreras y José Luis Balteiro, sus sobrinos José Luis, Carlos Vicente y Guadalupe, Daniel y Flavia, sus sobrinos nietos Santiago, Faustino y León acompañan en el dolor a Tere, Juan y Eduardo y familia.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Luis Dagoberto Badr y flia, con profundo dolor, Que Dios te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Tu gran amigo Negrillo, que Dios te tenga en la Gloria. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. José Gómez padre y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Jose Gómez (h) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Ricardo Héctor Manzur y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Honorable Comision Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y sub comision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Las compañeras de promoción y amigas de su esposa, participan su fallecimiento y acompañan a Tere y familia en estos momentos de dolor; Silvia Targa, Norma Sayago, Adriana González, Margarita Gómez, Mirta Viola, Mili Achával, Mirta Gutiérrez y Cristina Ramírez. Ruegan a Dios por una pronta resignación. Que en paz descanse Luchy y brille para él la luz que no tiene fin.

MANZUR DE ROSENTHAL, GENOVEVA TAMIME (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Rosa y sobrinos Sergio, Ernesto y Guillermo participan su fallecimiento con gran dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PÉREZ, OLINDA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus hijos Dani, Marcela, Michi, h. pol. Patricia, nietos Angel, Narella, Lucas, Peteco, Fátima, Jesús, Valentino, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Chiquita y Capurro, participan con pesar su fallecimiento.

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Claudio Alberto Zanoni, su esposa Eve Bertuzzi y flia, acompañan a su prima hermana Teresita Gerez y demás familiares en estos tiempos de pesar, piden oraciones por su descanso eterno.





Invitación a Misa

GUEDEA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Su hijo Jorge Leguizamón invita a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey al cumplirse nueve dias de su fallecimiento por el eterno descanso de su alma.

HOYOS DE PADILLA, JUANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Hoy al cumplirse 1 año y 5 meses de su partida a la Casa de Dios y un día como hoy 06 de mayo recordamos tu cumpleaños, madre querida. Tus 66 años madrecita, te extrañamos y miramos al cielo con lágrimas en los ojos deseándote un feliz cumpleaños. Te mandamos un beso enorme. Te amamos. Su esposo Pablo Padilla, sus hijos Juan, Claudia, Irma, Luis; sus nietos Paula, Valentín, su hermana Graciela y su sobrinos Agustín invitan al responso que se realizará hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

PENIDA, JOSÉ LUIS (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/15|. Hoy cumples 3 años de que nos dejaste, con mucho dolor, imposible de sacarte de nuestro corazón. Te extrañamos mucho. Descansa en paz. Tu señora, hijos, nietos y bisnieta invitan a la mía hoy a las 20 en la iglesia Santiago Apóstol





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

NORIEGA, LUCIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Elba de Fernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este aciago momento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Upianita. Elevan preces en su memoria.

NORIEGA, LUCIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis, despiden con pena al apreciado amigo, acompañando a la Sra. Mercedes, Anita y a toda la familia con afecto y oraciones.

REVAINERA, VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su esposo Walter Paz, sus madre Erika Beatriz, sus mamá política, Azucena sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Garza. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.





Invitación a Misa

CARRIZO, ALVARO THOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/16|. "Alvarito". Hoy se cumplen dos años que no estas con nosotros pero siempre vivirás eternamente en nuestro corazones y pensamientos. Alvarito, te amamos y extrañamos y a pesar del tiempo transcurrido aun te lloramos tu inesperada partida al Reino Celestial y lo haremos haste el fin de nuestras vidas. Tus tios: Servando y Mercedes, primos Emmi, Cachi, Gringo, Nerissa, Dante, Mechu y Santiago, se invita a la misa que se oficiará hoy a las 10 hs. en el santuario de Nuestra Señora de la Consolacion de Sumampa Viejo. Se ruega una oración en su memoria.

MANSUR CARRIZO, ALVARO THOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/16|. Alvaro: A dos años de tu partida, estamos aprendiendo a lidiar con tu ausencia, aprendiendo a sobrellevar el dolor que sienten nuestros corazones ¡No es facil!! pero hay un lugar en el que siempre estarás en nuestros recuerdos, viviras eternamente!!. Tu madre Soledad y hermanos Nicolas, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 10 hs. en el Santuario de Nuestra Señora de la Consolacion de Sumampa Viejo.