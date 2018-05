CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Mayo 2018

07/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.10 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.15 EL SULTÁN

22.00 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ESTUDIANTES (juego 1)

17.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED

STAR VS. REGATAS

20.00 SÁBADO SAGRADO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A





PELÍCULAS

CINEMAX

12:09 EL LUGAR DONDE TODO TERMINA

03:00 AMORES INFIELES

05:38 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO

DE PELÍCULA

06:02 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

08:13 NOVIA FUGITIVA

10:31 EL REY ESCORPIÓN

12:16 SOMOS MARSHALL

14:48 SÍGANME MUCHACHOS

17:27 NOVIA FUGITIVA

19:43 SOMOS MARSHALL

22:16 EL REY ESCORPIÓN

TNT

06:53 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

08:22 SOY ESPÍA

10:01 LOS ROMPEBODAS

12:04 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

13:47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

15:54 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

17:42 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19:56 FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA

22:00 2012

00:51 ROSARIO TIJERAS

01:46 LEGIÓN DE ÁNGELES

TCM

00.04 CHUCKY: EL MUÑECO DIABÓLICO 3

01.46 LOBO

03.57 EL REGRESO DE LOS MUERTOS

VIVIENTES PARTE II

05.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

06.15 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07:30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.45 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.25 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.15 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

12.11 DETECTIVE POR ERROR

13.46 EL 6º DÍA

16.01 ANACONDA

17.43 LOBO

20.02 TRIPLE IDENTIDAD

22.00 CHUCKY: EL MUÑECO DIABÓLICO 3

SPACE

01:53 LUCY

03:20 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS

04:50 BLACK OUT: 24 HORAS

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06:26 THOR: EL MARTILLO DE LOS DIOSES

08:07 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

10:26 GRAN TORINO

12:42 DOS POLICÍAS REBELDES

15:02 DOS POLICÍAS REBELDES 2

17:55 EN CIELO PELIGROSO

19:57 RÁPIDA Y MORTAL

22:00 LUCY

23:51 LEYENDA: LA PROFESIONAL





A DÓNDE IR

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

* SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL

DIP.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)

* EL SÁBADO 26 SE PRESENTARÁ HERNÁN PIQUÍN CON SU ESPECTÁ-

CULO “ENTRE BOLEROS Y TANGOS”.

* EL DOMINGO 27, ACTUARÁ HECATOMBE!, GRUPO DE TEATRO CORDOBÉS

QUE SE HIZO CONOCIDO HACE UN TIEMPO CON UN PRIMER VIDEO

DE HUMOR.

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, SUBSECRETARÍA

DE CULTURA DE LA PROVINCIA Y EL CENTRO CULTURAL HOMERO

MANZI, DURANTE MAYO Y JUNIO SE DICTARÁ EL TALLER DE INTRODUCCIÓN

AL CIRCO. SE DICTARÁ LOS SÁBADOS, DE 10 A 13 Y DE 14.30 A 17.

ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)

* VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A

NIÑOS Y ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY --15:30 (Cast) 19:00 (Cast)

22:00 (cast)

RAMPAGE: DEVASTACION

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 09/05-

20:00(Cast)

VERDAD O RETO (2D):

THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

HOY- 22:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

22:20 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA (ATP)

14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:20-

17:00-20:00*-22.40-23:00*

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO

SÁBADO)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO

JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y

MARTES)

YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D:19:00-

(TODOS LOS DÍAS EXCEPTO

JUEVES)

CASTELLANO 2D: 22:50- (TODOS

LOS DÍAS)