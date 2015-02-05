CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Mayo 2018
A LAS 22.00 “100 DÍAS PARA ENAMORARSE”.
Por El Liberal
07/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.10 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.15 EL SULTÁN
22.00 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ESTUDIANTES (juego 1)
17.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED
STAR VS. REGATAS
20.00 SÁBADO SAGRADO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
PELÍCULAS
CINEMAX
12:09 EL LUGAR DONDE TODO TERMINA
03:00 AMORES INFIELES
05:38 FESTIVAL DE LOS CABOS: UN DESTINO
DE PELÍCULA
06:02 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
08:13 NOVIA FUGITIVA
10:31 EL REY ESCORPIÓN
12:16 SOMOS MARSHALL
14:48 SÍGANME MUCHACHOS
17:27 NOVIA FUGITIVA
19:43 SOMOS MARSHALL
22:16 EL REY ESCORPIÓN
TNT
06:53 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
08:22 SOY ESPÍA
10:01 LOS ROMPEBODAS
12:04 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
13:47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
15:54 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
17:42 GUARDIANES DE LA GALAXIA
19:56 FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA
22:00 2012
00:51 ROSARIO TIJERAS
01:46 LEGIÓN DE ÁNGELES
TCM
00.04 CHUCKY: EL MUÑECO DIABÓLICO 3
01.46 LOBO
03.57 EL REGRESO DE LOS MUERTOS
VIVIENTES PARTE II
05.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
06.15 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07:30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.45 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.25 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.15 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
12.11 DETECTIVE POR ERROR
13.46 EL 6º DÍA
16.01 ANACONDA
17.43 LOBO
20.02 TRIPLE IDENTIDAD
22.00 CHUCKY: EL MUÑECO DIABÓLICO 3
SPACE
01:53 LUCY
03:20 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS
04:50 BLACK OUT: 24 HORAS
06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06:26 THOR: EL MARTILLO DE LOS DIOSES
08:07 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
10:26 GRAN TORINO
12:42 DOS POLICÍAS REBELDES
15:02 DOS POLICÍAS REBELDES 2
17:55 EN CIELO PELIGROSO
19:57 RÁPIDA Y MORTAL
22:00 LUCY
23:51 LEYENDA: LA PROFESIONAL
A DÓNDE IR
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
* SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL
DIP.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)
* EL SÁBADO 26 SE PRESENTARÁ HERNÁN PIQUÍN CON SU ESPECTÁ-
CULO “ENTRE BOLEROS Y TANGOS”.
* EL DOMINGO 27, ACTUARÁ HECATOMBE!, GRUPO DE TEATRO CORDOBÉS
QUE SE HIZO CONOCIDO HACE UN TIEMPO CON UN PRIMER VIDEO
DE HUMOR.
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, SUBSECRETARÍA
DE CULTURA DE LA PROVINCIA Y EL CENTRO CULTURAL HOMERO
MANZI, DURANTE MAYO Y JUNIO SE DICTARÁ EL TALLER DE INTRODUCCIÓN
AL CIRCO. SE DICTARÁ LOS SÁBADOS, DE 10 A 13 Y DE 14.30 A 17.
ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)
* VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A
NIÑOS Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY --15:30 (Cast) 19:00 (Cast)
22:00 (cast)
RAMPAGE: DEVASTACION
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 09/05-
20:00(Cast)
VERDAD O RETO (2D):
THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
HOY- 22:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
22:20 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA (ATP)
14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
AVENGERS: INFINITY WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:20-
17:00-20:00*-22.40-23:00*
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO
SÁBADO)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO
JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y
MARTES)
YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D:19:00-
(TODOS LOS DÍAS EXCEPTO
JUEVES)
CASTELLANO 2D: 22:50- (TODOS
LOS DÍAS)