FÚNEBRES | 7 de Mayo de 2018

07/05/2018 -

Fallecimiento

- Rubén Antonio Romero

- Miguel Santos Barrionuevo (La Banda)

- Juan Carlos Sánchez (Dpto. Salavina)

- Segunda Salomón

- Lelia Verena Kees

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CARRIZO, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Miguela de Yocca y sus hijos Cacho, Ines, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato, participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos en este triste momento a sus hermanos, especialmente a Tuti con nuestro cariño y oracion. Descansa en paz Pepe.

CRUZ DE TREJO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposo Luis, sus hijo Adriana, Mónica, Verónica y Luis, nietos Florencia, Sabrina, Cecilia y Nicolas, hijos politicos y bisnieto León, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CRUZ DE TREJO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Tu Amiga y Vecina Chonona y sus hijas Claudia y Roxana, lamentan profundamente su inesperada parrtida y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus hijos Cori y Sandra nietos Joel y Anael, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus sobrinos Marco Lezana y Virna Ciancio participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá " Su esposa Reina E. Lezana, sus hijos Alejandro, Jorge, Daniel Ines y Martin, nietos Alejandro, Virginia, Ivan, Joel, Tomas, Anael y Alan, bisnieto Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Dios da sus peores batallas a su grandes guerreroa. Ese fuiste tu hermano querido. Que el Señor te devuelva todo el amor que diste en esta tierra. Tus hermanos Buby Jugo y Soledad Fernandez e hijos Teddy, Fernando y Karina con sus respectivas flias. te desean un lugar en el Cielo junto a tus Padres.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Sus consuegro Hugo Elías, su señora Rosa Esther, sus hijos Walter, Dorys, Silvina, Marcelo y Miryam; hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Abuelo Chichin hoy te has convertido en nuestro Angel Guardian dejando tu vida terrenal para partir hacia un lugar mejor, donde no hay dolor, solo pedimos fortaleza a Dios para sobrellevar tu partida, vivirás por siempre en nuestro corazon, descansa en paz. Tu nieto Alejandro Jugo, nieta pol. Gabriela gonzalez y bisnieto Bauttista Jugo. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Para el Gran Amigo Eugenio. Neri Cruz, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Con gran tristea acompañamos a nuestro querido amigo Cucky por la irreparable perdida de su Señor Padre; Sus amigos Chano, Charly, Cecy, Merce, Kari, Tere, Claudia, Patri, Marta, Mimí y Fer, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegamos oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su amigo Nicolás Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Pablo Escontrela y flia. participan su fallecimiento.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Maria de Juarez, Mabel de Labate y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Los miembros de la H. C. D. de la Unión Santiagueña de Rugby ( U. S. R. ), participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a Martin Jugo y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Con gran tristeza despedimos al Papá de nuestro querido compañero Daniel, empleado de la Tesorería Gral. de la Pcia. y participamos con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su consuegra Eugenia Casares y sus hijos Lito, Pila, Kiko, Liz y Sandra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus amigos, Graciela Casares y Fabián Bravo participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Que el Señor lo recibas en sus brazos y le conceda la paz". Eufemia Lezana, sus hijos Mecha, Néstor y Nilda y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y sus hijas Nadia y María Pía participan el fallecimiento del padre de Ale Jugo, acompañando a su familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

KEES, LELIA VERENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus hijas Lelita, Silvia, Cristina, h. pol., Raúl, Walter, nitos Leo, Mauri, Matías, Maxi, Stefi, Vivian; bisnietos Alessandro y Brunno part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Inés Ponce de Suárez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Evelina. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Chiqui Suárez, sus hijos Antonella y Fernando Gaggero acompañan a mi querida amiga, hermana Marcela por el fallecimiento de su tío César. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Juan Carlos Tauil, esposa e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memorias y la por la pronta resignación de su familia.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Juan Bautista Leiva, Negrita Leiva y Mariano Leiva participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y acompañan con afecto a su familia. Que el Señor le de la Gloria de un eterno descanso.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro Herter; sus hijos Alejandro, José, Teresita, Carlos, María Mercedes y Ramón participan con gran dolor su partida y acompañan a su esposa y familia en este difícil momento.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Pule e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dr. Carlos Ramos Taboada, su esposa María Susana Carol; sus hijas María Antonieta y Susana María y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pule y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Dr. Juan A. Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Miguel Augusto Rodríguez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. María Cristina Urrere y María Luján Rodríguez Urrere participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Patricio Encalada, participa con profundo dolor y acompaña a su compañero y amigo Bulli y toda su flia. en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tia Graciela Arias, primos Graciela, Silvia y Marcelo (a) Gonzalez, primos politicos, sobrinos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|.





Sus primos Noemí y Dito Infante Herrera, sobrinos Viviana, Analia, Leysa, Raul, Karina y Vanina con sus respectivas flias., participan condolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Rosa O. del Valle Lami Polti de Acuña, sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier, hijas políticas y nietos participan el fallecimiento de Nani y ruegan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO DE MOYANO, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su hija Nancy Moyano, su esposo Carlos Corvalán, sus hijos Alejandro, Sofia, Martin y Nicolas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO DE MOYANO, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su hija Graciela, sus nietos Angel Gerez y Silvia Gerez, sus n bisnietos Matias, Emiliano y Martin Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO DE MOYANO, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Adriana Paz y flia., Viviana Paz de Pallares y flia., Analia Muratore y flia. Suarez, acompañan a nuestra querida amiga Nancy por la pérdida de su Mamá Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO DE MOYANO, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. La Comunidad Educativa de la Escuela 837 de Villa Zanjon, acompañan a la Señorta Nancy en este dificil momento por la pérdida de su Madre. ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 5/5/18|. Sus hijos Ruben, Mirian y Alba Romero H,pol Mariza Luna, Cesar Villavicencio, Oscar Guetierrez , Nietos Bisnietos y demas Familiares sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio LA PIEDAD, COB. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Con profundo dolor despedimos los restos de un Padre, Marido y Abuelo Ejemplar. Que Dios te guerde para siempre a su lado. Te recordaremos eternamente. Sus hijos Myriam, Alba y Alberto, nuera Marisa, yernos Oscar y Cesar, ruegan oraciones en ssu querida memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|.





Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Gracias por tu Amor. Tus nietos Hernan, Ivan y Rlias Romero, Diana, Alfredo y Fabio Villavicencio, Enzo, Eliana y Lucas Gutierrez. sobrinos Mónica, Mario y Nena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Pieda.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Los compañeros de su hijo Rubén Alberto de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Capital participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 5/5/18|. Luis Alberto Espinillo participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega resignación para sus primos Alberto, Miriam y Alba.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Querida Chocha, lamentamos participar tu partida. Te recordaremos con el cariño de siempre. Rolando y Marisa Castellanos. Silvia Gay de Moreno y familia. Acompañamos a sus hijos, nietos y su hermana Goldo, y demás familiares.

SALOMÓN, SEGUNDA (q.e.p.d.) Fallecio el 6/5/18|. Su sobrino David Coronel Salomon, Sobrina Pol. Liliana Lobos, Sobrinos Nietos, David Alexandro, Maria Belen y Sayra Milena, sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio Parque de la Paz, COB. HAMBURGO CIA DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SALOMÓN, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Su sobrino David, su esposa Liliana, sus sobrinos nietos David, Belen y Sayra, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SALOMÓN, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus sobrinos Miguel, Luis y Rodolfo Salomón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLAVICENCIO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Lucy, sus hijos Silvina Lenina, Lucía, su yerno Javier, sus nietos Ale, Sara, Tizi, Ana, Mateo participan con dolor sui fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

VILLAVICENCIO, VÍCTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hermano político José, su hermana política Karina y sobrinos Yoel, Cindy y Belinda participan con dolor sui fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARIAS, GLADYS OLGA (q.e.p.d.) Fallecio el 28/4/18|. Te fuiste hace nueve días y el dolor que dejaste es imposible sostener, pero siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con una sonrisa". Fuiste una gran esposa, madre, tía, abuela, cuñada y una gran amiga, por eso le damos gracias a Dios por ser parte de nuestras vidas. Tus cuñados Riky Pérez y Ana de Pérez; tu sobrinas Valeria y Elvira Pérez; tus sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30, al cumplirse 9 días de tu partida a los brazos de Nuestro Señor.

PALLARES, RAMÓN ANTONIO (Pachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 28 /4/18|. "No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, aunque mi cuerpo no esté siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, perdón a todos se me olvido decirles... No he muerto, solo me fui antes". Su esposa Blanca, sus hijos, hijas politicas, nietos, hermanas, sobrinos y su sobrino ahijado Alejandro Roldán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su hermana Silvia, tus sobrinos Silvina y Rodo, Nico y Belén, tus sobrinos nietos Lisandro y Constantino participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sus sobrinos Marcelo y Jorgelina; Fernando y María y Gaby, su cuñada Chelin y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Directivos de la Empresa EDESE SA. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Eduardo Antonio Bernasconi. Elevan oraciones en su memoria.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Con profundo pesar participan su partida al Reino Celestial y elevan oraciones. Acompañan a su esposa Tere y sus hijos Eduardo y Juan; Juan Carlos Sánchez y Elvira; Mónica y Fabiana Sánchez y todo el personal de Corralón Sánchez.

MANZUR DE ROSSENTHAL, GENOVEVA TAMIME (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. La familia Rebullida - Murad participa con profunda congoja el fallecimiento de la Sra. Genoveva, pidiendo a Dios la reciba en la Gloria de los bienaventurados.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Alberto mi amor: Hoy se cumple 13 años de tu partida al Reino de los Cielos para gozar la gloria de Dios, por lo que fuistes en vida, no tenías, maldad, un esposo incondicional, padre ejemplar, un abuelo protector, cada dia le doy gracias al Todopoderoso haberte puesto en mi camino. Hace 13 años que mi vida nada es igual, desde que me faltas ahora sobrevivo, teníamos proyectos, sueños, ilusiones de la cual nada exista. Soy conciente que a los 77 años tengo dolencias físicas que calman con medicamentos, pero yo estoy enferma del alma, hay días que me siento sin fuerzas, se cruzan tantas cosas por la mente... y me cuesta conciliar el sueño, pero me aferro a mi Dios y la Madre María para superar tantos malos momento para poder seguir. Le pido a mi 2 hijos, 3 nietos y 2 hijas políticas que sean unidos que formen una sola familia en los buenos y malos momentos. Porque veo con preocupación lo que esta pasando en familias conocidas que cuando falten los principales (padres), los hermanos se desconocen, a veces por bienes materiales. Querido yo te visito todos los sábados como te prometí, cuando te dejamos, no te faltan mis oraciones, las flores como vos querías y mis lágrimas. Alberto querido y el dia que mi Dios decida que ya vaya a tu encuentro para estar juntos para siempre, te faltaran mis oraciones, las flores y mis lágrimas, pero me tendras a mí tu Piru como cariñosamente me llamabas. Tu esposa que no te olvida un instante. Angélica.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRIONUEVO, MIGUEL SANTOS (q.e.p.d) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Juliana Etelvina Juarez sus hijos Johana, Victor, Alberto y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

PEREYRA, DOMINGO ENRRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 5/5/18|. Su Esposa Isabel Trejo, sus Hijos Romina y Cristian Pereyra, su Nieta Florencia Noriega, sus Hijo pol, Sergio Noriega y demas Familiares sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio de Colonia EL Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SÁNCHEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 5/5/18|. Su Hijo Lucas Sanchez, su Primo Angel Castaño, sus Hermanos pol, Jose Luis, Juliana, Marta y Fani Barreto, sobrinos y Demas familiares, sus Restos Seran Inhumados hoy 11:00 hs en el Cementerio de los telares depto. Salavina, COB. UATRE OSPRERA. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.