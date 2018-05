"Estamos desesperados, sólo queremos nuestros buzos"

Fotos Solo llegó una de las dos cajas enviadas.

Lejos de los festejos y la alegría que deberían estar viviendo en el último año de la secundaria, alumnos de quinto año del Colegio Bilingüe pasan momentos de angustia, ya que sus camperas de egresados que venían desde Buenos Aires, se entregaron a una persona equivocada y siete de sus compañeros no cuentan con ellas.

La dramática experiencia de estos 15 alumnos comenzó el pasado 11 de abril. Los chicos, quienes encargaron sus camperas en octubre del año pasado, pagaron más de $1.300 por cada prenda. Su presentación de camperas, que no se puede cancelar porque ya abonaron servicios de fotografía y ornamentación, se realiza el viernes 11.

"Decidimos hacer nuestros buzos con una empresa de San Isidro, Buenos Aires. Pagamos de a poco, con la ayuda de nuestros padres ya que en este año tenemos muchos gastos y nos preparamos para la universidad. Y pasó esto... Ofrecemos recompensa para quien tenga la caja, pero necesitamos que nos la devuelvan. Incluso los chicos del otro quinto están buscando la manera de ayudarnos", expresó Milagros Castillo, alumna de esa división.

La caja debía ser recibida en calle Pueyrredón del barrio 8 de abril. Efectivamente, el cartero concurrió al lugar, pero la entregó a una persona que firmó con el nombre “Lucas Fernández”, quien llegaba al domicilio en moto, pero que no reside ahí y que tampoco ingresó a la casa.

La joven dijo que hoy, al no encontrar respuestas a casi un mes de lo que ocurrió, iniciaron con una demanda en Defensa del Consumidor. "No queremos escrachar a nadie ni tampoco perjudicarlos, pero necesitamos nuestros buzos. La empresa nos dijo que trabajan con registros de nombres pero no con DNI en las entregas a domicilio. Nosotros confiamos en la buena fe del cartero que hizo la entrega, pero estamos desesperados", agregó.

"Lo único que queremos es que la caja llegue antes del viernes. Recorrimos todas las empresas de Santiago y ninguna puede hacer las camperas hasta esa fecha. Pedimos por favor que quien la tenga, la entregue. Los buzos son personalizados, con nombre nuestro y de la institución, así que no podrán ser usadas porque serán reconocidas fácilmente. Ofrecemos recompensa por la devolución", dijo angustiada Milagros.

La noticia ya recorrió las redes sociales y ahora apelan a la solidaridad de los santiagueños. Por información, pueden comunicarse al 3854172822.