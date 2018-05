Fotos Fracaso del pragmatismo en la gestión de gobierno

08/05/2018 -

Desde 1946 al 2018, los argentinos padecemos una prolongada, inmerecida y triste decadencia economica y cultural. Quizas no percibamos claramente este declive, puesto que de vez en cuando vemos enormes progresos y mejoras, aislados y parciales. Pero como el conjunto de la Nacion sigue estancado, la mayor opulencia en algunos sectores necesariamente esta balanceada con la mayor pobreza en los demas. Y esa es la razon final de las dramaticas cifras de pobreza e indigencia que revelan las estadisticas del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Tanto sea por el pesimo funcionamiento de las instituciones, como por la apatia y dejadez de quienes las integran; o por nuestra reciente historia de crimenes terroristas y represion ilegal, como por la inconsistencia de los principios juridicos que inficionan nuestras leyes; y, sobre todo, por la triste evidencia mostrada en las investigaciones economicas con estadisticas confiables, tenemos que admitir -mal que nos peseque Argentina marcha a contramano de los paises civilizados. En lugar de avanzar, retrocedemos, en lugar de expandir, declinamos, y en lugar de civilizar, nos embrutecemos. Somos un pesimo ejemplo. De una nacion que ocupaba el 1¢X lugar del mundo entre 1895 y 1896, permanecimos en el 5¢X sitio entre 1910 y 1945, pero despues caimos a la posicion 77¢X de pais emergente entre 2002 y 2012 y terminamos como estado fronterizo: aislados, fallidos y nada confiables entre 2013 y 2016. Teniendolo todo, no somos nada, pero nos autoenganamos. Como dijera Jose Ortega y Gasset en su formidable ensayo La pampa¡K.una promesa, los argentinos ocupan un enorme territorio donde cada uno vive sus ilusiones como si ellas fuesen una realidad, pero¡K al final son meras promesas que se desvanecen. Lo triste es que ello no es literatura. Se desprende de la consulta al Angus Madison Statistics que es el mas formidable esfuerzo cientifico de base de datos economicos comparativos para 163 paises entre 1870 a 2016 inclusive. El Madison Statistical Abstract es una obra que se sigue actualizando gracias al trabajo del GGDC (Centro de Crecimiento y Desarrollo de la Universidad de Groningen) fundado en 1992 en la ciudad homonima que fuera territorio libre hanseatico, luego perteneciente al reino espanol de los paises bajos y actualmente incorporada a Holanda. El GGDC brinda informacion unica y actualizada sobre tendencias comparadas fiables en la economia mundial en forma de conjuntos de datos de muy facil acceso por Internet. Desde 1946 han transcurrido 72 anos de gobiernos democraticos o autocraticos, respetuosos o groseros, legalistas o de facto, de izquierda o de derecha, conservadores o progresistas, austeros o corruptos, inteligentes o necios. Todo ha dado igual, nada ha sido mejor, ninguno ha sabido recuperar las glorias pasadas, ni siquiera supieron intentarlo. Actualmente estamos inmersos en una gestion pragmatica, a cargo de multiples operadores, cada uno de los cuales con su librito y estilo: cansino o diligente. La mayoria se desempena con el metodo de casos, tipico de la universidad de Harvard para la gestion de negocios. Pero ninguno ha demostrado hacer el esfuerzo intelectual de presentar una vision integral y coordinada del pais, sus problemas y su futuro deseable y posible, tal como lo hacen las doctrinas o teorias economicas exitosas que permiten la gobernanza en el mundo actual. Poseer y comprender una teoria, doctrina o escuela de pensamiento comun, es el unico medio que dispone cualquier grupo humano dispuesto a gobernar un pais para coordinarse entre si, obrar de manera coherente y adoptar decisiones logicas y consistentes en distintos campos de la accion de gobierno. Siempre y en todos los casos practicos, la teoria se debe plasmar en un Plan global o Plan de estabilizacion o Plan de saneamiento y ello no tiene nada que ver con el relato artero, taimado y falsario del anterior gobierno que nos precipito en la actual situacion. Este proceso se llama gobernanza, un termino creado por las doctrinas economicas libertarias. Se define como aquellas interacciones y acuerdos entre gobernantes y ciudadanos, con el fin de crear oportunidades a la iniciativa individual, solucionar problemas reales de la gente y construir instituciones solidas con normas claras, sencillas y eficaces para generar esos cambios. La eficacia que brinda la gobernanza es el fundamento de la legitimidad de un gobierno, que por ese instrumento llega a constituirse en una nueva forma de gobernar para arbitrar en el conflicto hoy existente entre la globalizacion (a partir de la caida del muro de Berlin) y la autarquia economica (escondida en los pliegues del proteccionismo de las grandes potencias). No queda mucho mas tiempo para las dudas, vacilaciones y contramarchas. Hay que actuar de inmediato y decidir bien. Como decia Seneca, tutor de emperadores romanos, no son las cosas dificiles las que entorpecen tu accion, es tu falta de accion lo que las vuelve dificiles. Por el camino que elijamos, no hay dudas que Argentina marcha a contramano del mundo, eludiendo la sensatez y la prudencia y tales observaciones se aprecian en estos especificos campos, saturados de crisis, errores y retrocesos, en los cuales el gobierno debe obrar con prudencia y sabiduria: * El sistema escolar de la instruccion primaria y secundaria centralizada y uniforme. * Los retorcidos procedimientos para contratar trabajadores, acordar salarios y resolver litigios laborales. * La absurda multiplicacion de regulaciones, registros innecesarios y tramites sin sentido. * La obsesion de los gobernantes por degradar el valor de la moneda y manipular las divisas que provee el sector privado. * La pretension rentistica del Estado por vivir a costa de quienes trabajan honradamente exprimiendolos con una picadora tributaria de 96 impuestos. * La complicidad de legisladores por arrebatar tajadas en los ingresos de asalariados, desviandolas a los punteros politicos y caciques sindicales. * La indecente frivolidad con que muchos funcionarios despilfarran el dinero publico. * El oportunismo y la ignorancia oficial para establecer bases actuariales cientificas en el sistema jubilatorio para la vejez. * La onerosa complicidad de letrados, jueces y peritos, al incrementar honorarios en litigios judiciales interminables, sin recurrir a arbitrajes simples, efectivos y sumarios. ƒÜ