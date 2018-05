La sexta jornada tuvo muchos duelos atractivos y muy interesantes

Hoy 23:14 -

El Torneo Aper tura que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) tuvo encuentros muy atractivos e interesantes el domingo pasado, oportunidad en la que se disputó la sexta fecha.

Goles y emociones fueron el común denominador de una jornada en la que cientos de chicos disfrutaron del fútbol en compañía de familiares y amigos. Los resultados que se registraron fueron los siguientes:

Categoría 2005:

Lawn Tennis 0, Ferroviaritos 0; Güemes 4, Galguitos 0; Tricolor 0, Estrella Roja 0; Estrella del Sur 0, Donis 10; Comercio 0, Sarmiento 2; Golcito 0, Niños Unidos 0.

Categoría 2006:

Lawn Tennis 2, Ferroviaritos 1; Güemes 4, Galguitos 0; Tricolor 3, Estrella Roja 1; Estrella del Sur 0, Donis 2; Comercio 0, Sarmiento 2; Golcito 0, Niños Unidos 0.

Categoría 2007:

Lawn Tennis 5, Ferroviaritos 1; Güemes 4, Galguitos 0; Tricolor 0, Estrella Roja 2; Estrella del Sur 0, Donis 2; Comercio 0, Sarmiento 1; Golcito 4, Niños Unidos 6.

Categoría 2008:

Lawn Tennis 2, Ferroviaritos 0; Güemes 2, Galguitos 0; Tricolor 1, Estrella Roja 1; Estrella del Sur 0, Donis 9; Comercio 0, Sarmiento 4; Golcito 2, Niños Unidos 1.

Categoría 2009:

Lawn Tennis 8, Ferroviaritos 0; Güemes 3, Galguitos 0; Tricolor 0, Estrella Roja 1; Estrella del Sur 0, Donis 6; Comercio 3, Sarmiento 2; Golcito 1, Niños Unidos 2.

Próxima fecha

La Lifi programó para este domingo 13 de mayo la séptima fecha, que arrancará a las 8.30 y tendrá los siguientes cruces: Galguitos vs. Tricolor, Estrella Roja vs. Lawn Tennis, Ferroviaritos vs. Estrella del Sur, Donis vs. Comercio, Sarmiento vs. Golcito y Niños Unidos vs. Valoy. En esta oportunidad, tendrá fecha libre el equipo de Güemes.