Tévez: "Fuimos campeones porque fuimos los mejores"

Hoy 21:23 -

Finalizado el partido, Carlos Tévez rompió el silencio y se acercó a hablar con la prensa tras el empate ante Gimnasia y Esgrima que le permitió sumar una nueva estrella al escudo de Boca.

“Es una alegría muy grande. Todos nos merecemos ser campeones porque fuimos los mejores. No hay un campeón que no sufra”, expresó el Apache. Y agregó: “Sacamos adelante partidos que otros no sacan”.

Finalmente, sentenció: “No me molesta salir, uno tiene que mejorar. Pero no hay cosa más linda que salir campeón con esta camiseta que amo”.