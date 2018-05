Equipos de APS recibieron capacitación

10/05/2018 -

En el auditorio del complejo Polideportivo Provincial, se llevó a cabo una jornada de capacitación para equipos de Atención Primaria de Salud (APS), organizada por el Programa Provincial de Equipos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia.

La capacitación estuvo a cargo de la referente de la Fundación ENHUÉ, Dra. Paula Ortiz y de la misma participaron todos los equipos que trabajan de manera integral con perfiles como agentes sanitarios, obstetras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros y todos los perfiles en general que se desempeñan en el primer nivel de atención.

Cabe destacar que la fundación ENHUÉ, surgió con el fin de dar a conocer a la sociedad las enfermedades huérfanas, ya que más del 50% de este tipo de padecimientos crónicos y graves se diagnostican en forma tardía, siendo esto un riesgo de vida para los pacientes. Estas enfermedades también denominadas Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), son aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general.

Al hacer uso de la palabra, la referente del Programa Provincial de Equipos Comunitarios del Ministerio de Salud, Lic. Nadia Kalinsky destacó: “lo bueno es trabajar sobre el primer nivel de atención en enfermedades como estas y muchas otras que no conocemos, pero que a diario nos encontramos. Es interesante trabajarlo de manera oportuna, diagnosticar de manera temprana y recomendar el posible tratamiento y derivación a otros niveles de atención”.

Por otra parte la disertante, Dra. Paula Ortiz explicó que “esta fundación tiene como objetivo concientizar a todos los que son agentes de salud, principalmente a los médicos, que se encarguen de refrescar la memoria, porque todos estamos preparados, pero hay enfermedades tan poco frecuentes que no las pensamos, no la diagnosticamos al momento y son enfermedades crónicas que no tienen manifestaciones”, concluyó.