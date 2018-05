Los veteranos de la C55 tienen otra cita el domingo

11/05/2018 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera (ex Nueva Liga de Veteranos), hará disputar este domingo la octava fecha de la primera rueda del Torneo Anual 2018 en la C55. Los encuentros darán comienzo a las 9, con media hora de tolerancia. Este es el programa completo de encuentros para este domingo: En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Molinari. En Polideportivo Luz y Fuerza, Luz y Fuerza vs. Tapicería Perú. En Campeones del 28, Carrizo B. de Agua vs. Vet. Estudiantes. En Lavalle y Vías, Ateneo San Roque vs. El Triángulo. En Villa Borges, Estrella del Norte vs. Gus Mar. En Asociación, Óptica Bella Vista/Sialle vs. Trigoria. En Los Potros, Reparaciones Ismael vs. Panificadora Lola. Ima Co n s t r u c c i o n e s vs.Simusa.