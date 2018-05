Fotos Los productos lácteos subieron un 10% y un kilogramo de queso para sándwich supera los $170

11/05/2018 -

Los productos lácteos como las distintas variedades de quesos y todos los derivados de la leche como flanes y postres, reajustaron sus precios esta semana entre un 6 y 10% según confirmaron desde distintas distribuidoras mayoristas y en diferentes negocios minoristas.

La suba de precios que se produjo en los lácteos alcanzó a todas las líneas de productos, desde la leche hasta los quesos de pasta blanda y dura.

El incremento se produjo en una semana en la cual la inestabilidad del dólar motivó que distintos productos cuya cotización depende en forma directa de la divisa, también fueran impactados en sus precios.

Daniel, encargado de una distribuidora sobre avenida Belgrano con un local en plena zona céntrica, indicó que "casi todas las marcas de lácteos desde las económicas a las de primera línea, han subido los precios en todos sus productos en más o menos un promedio de 10%", señaló.

Por ejemplo, la leche en sachet de una marca cordobesa que se vendía entre los $18 y $18,50 aumentó a $20. En el caso de los quesos de la variedad cremoso, en su variante más económica, el kilogramo que costaba alrededor de $135, aumentó a $150.

En el caso del queso tybo en feta para sándwich, una variante económica se consigue en un supermercado céntrico desde $170 cuando hasta la semana pasada, valía $155 por kilogramo. "Los quesos han subidó un 10%, los de primera y segunda marca, el queso cremoso vale unos $130 el kilogramo de una segunda marca buena y uno de primera marca cuesta $190 desde el incremento de esta semana. El queso feta tybo está en $160 y otro como el Sancor en $200", señaló Roberto Llanos de la Cámara de Panaderos que, como en varios negocios de este rubro cuenta además con la venta de lácteos.

A su turno, Alejandra, repositora de una primera marca de lácteos, señaló que "toda la línea de yogures ha aumentado un 3 a 6%, las leches han subido también hace unos días, pero hay algunos productos que conservan las ofertas".

Puntualizó que "en los yogures la suba no se percibe mucho porque son productos de alta rotación y en un yogur de $30, la suba es entre $1 a $2, pero en los que no tienen alta rotación como cremas y alimentos como el actimel, ahí sí se nota porque no tienen tanto movimiento en góndola". A su turno, en una distribuidora de la zona sur, Darío, su encargado indicó que "los quesos han aumentado, nosotros teníamos el kilogramo del cremoso a $110 el mes pasado y lo hemos llevado a $125 y el tybo de segunda marca, de $100 a $115". En el caso de esta distribuidora mayorista, la suba promedio fue de casi un 14%.