Fotos Agustín Torassa, el primer desvinculado

12/05/2018 -

Proyectando lo que será la segunda temporada de Mitre en el Nacional B, el plantel sufrió la primera baja. En la jornada de ayer, se desvinculó el delantero Agustín Torassa. El ex All Boys, por disposición del cuerpo técnico y aceptado por la comisión directiva, semanas atrás había sido apartado del grupo y practicaba junto al plantel que participa en los torneos organizados por la Liga Santiagueña. El también ex futbolista de Huracán, Tigre y Chacarita arribó a la institución para afrontar el campeonato pasado de la B Nacional, pero tuvo escasos minutos. Torassa participó en 6 de los 24 encuentros que disputó Mitre en el torneo, en ninguno fue titular, mientras que en otros cuatro arrancó desde el banco pero no ingresó. Otro que no participará de las prácticas será el defensor central Matías Moisés, quien el miércoles, en la provincia de Córdoba, próximo será intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha y tendrá un poco más de dos meses de recuperación. El resto del plantel, continúa trabajando de cara al choque ante Defensa y Justicia por la copa, a jugarse el próximo viernes 18 del corriente mes. Aunque después de este juego, habrá más novedades en cuanto a bajas y también a la confirmación del nuevo entrenador.