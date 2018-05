Silvio "Tweety" Carrario: "Estoy sorprendido e impactado"

Fotos ACTUALIDAD. El ex futbolista Silvio René Carrario se desempeña como director de Deportes de Bell Ville, provincia de Córdoba.

12/05/2018 -

El ex futbolista Silvio René Carrario dijo estar "sorprendido e impactado" por la repentina muerte del uruguayo Guerra, con quien jugó en Boca y estuvo en el recordado Superclásico del "nucazo". "Estoy sorprendido, impactado por la muerte de un buen tipo como Guerra. Lo recuerdo como una persona humilde, siempre alegre, que como buen uruguayo le gustaba tomar mate y armaba unas rondas con Gabriel Cedrés y el ‘Manteca’ Martínez", comentó el "Tweety" Carrario. "La jugada comenzó con una falta que me hizo Hernán Díaz. Me ubiqué en el área esperando el centro de Pineda y la pelota me sobrepasó, ahí apareció Guerra para pegarle con la cabeza y pudimos ganar un clásico espectacular, inolvidable", recordó.