Intensa actividad en cancha de Old Lions

13/05/2018 -

Una intensa actividad se cumplirá hoy en cancha de Old Lions, con partidos del Torneo Apertura y amistosos de los seleccionados Sub14.

El programa es el siguiente: 8.30, Mishqui Mayu vs. C. Córdoba, en Sexta; 9, Mishqui Mayu vs. Green Sun, en Séptima; 9.30, C. Córdoba vs. Lince, en Séptima; 10, Sub14 A vs. Old Lions Azul; 10.50, Sub14 B vs. Old Lions Azul; 11.40, Lince vs. M. Mayu, en Sexta; 12.10, Casa del Docente vs. Estrella Roja, en Sexta; 13, Mishqui Mayu vs. C. Córdoba, en Séptima; 13.30, Casa del Docente vs. Athenas, en Sexta; 14, Green Sun vs. Old Lions Rojo, en Séptima; 14.30, Estrella Roja vs. Mishqui Mayu, en Sexta; 15, Sub14 B vs. C. Córdoba; 15.50, Sub14 A vs. Green Sun; 16.40, Athenas vs. C. Córdoba, en Séptima; 17.10, Green Sun vs. Old Lions Azul, en Sexta; 17.40, Mishqui Mayu vs. Old Lions Rojo, en Séptima.