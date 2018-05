Los 3 endeudamientos y la imposibilidad de parar los "velociraptors" de Lebacs

Fotos EX FUNCIONARIO. "No entienden dónde está el problema", señaló.

Detalló Melconian que durante este Gobierno hubo tres endeudamientos diferentes en los últimos dos años.

En este sentido, indicó que "hubo tres endeudamientos diferentes en 2016-2017. Hubo tres 30 mil millones por año insostenibles: uno por el desbalance interno entre ahorristas y turistas; un segundo por el desfase entre gasto público y la recaudación y un tercero que es la absorción vía Lebacs, un capricho del presidente del Banco Central".

‘Esto era insostenible", puntualizó. Destacó que "el caldo de cultivo no fueron los últimos 10 días, fueron los últimos 720. El disparador es una anécdota, lo relevante es el origen estructural". Melconian indicó que "hasta el marketing está fallando. Esto no es un conflicto internacional, hay que recuperar la credibilidad"

Puntualizó sobre el crédito del FMI que "la Argentina no califica como país graduado y confiable para el Fondo: si querés plata yo no te voy a financiar el turismo a Miami para que Ezeiza esté lleno ni para que la tía se lleve 20 lucas a la casa. Si no confían en su moneda local, no me hagas poner los dólares a mi’. Sostuvo que hay un error de diagnóstico. "No entienden dónde está el problema. Estamos discutiendo 20 ‘lucas’ de un gasto público vinculado a no se qué y hay 400 mil millones de intereses en Lebacs. No hay ningún programa de estabilidad posible con los velociraptors".