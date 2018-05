Fotos Indican que es "fundamental" detener la corrida cambiaria

Los economistas Gabriel Rubinstein, Maximiliano Montenegro y Martín Tetaz señalaron como "fundamental" lo que pueda hacer el Gobierno en esta semana con la premisa de frenar la corrida cambiaria que viene desde hace dos semanas.

En primer término, Gabriel Rubinstein, ex jefe de Gabinete del exministro Roberto Lavagna, sobre el vencimiento de mañana de Lebacs, indicó: "Creo que pueden querer transformarse en dólares a los sumo $100 mil millones (sobre un total de $650 mil M. que vencen) pero supongo que será una cifra muy inferior con lo cual el Banco Central puede vender cero o puede vender U$S6 mil millones y creo que tiene que vender todo lo que sea necesario y terminar con este tema, a un precio similar al del viernes, sin que se vaya más allá la cotización del dólar o por lo menos que no se vaya hacia algo significativo, alrededor de los $23 por dólar, no más de eso".

Señaló que es prioritario que "si no se renuevan las Lebacs y se pasan a dólares, que dé los dólares y listo, sin chistar, sin mosquearse, que venda todos los dólares que tenga que vender".

Consultado sobre si puede tener algún impacto en el sistema -la semana pasada algunos bancos oficiales como el Banco de Córdoba no entregaron dólares- señaló que "los bancos que no dieron dólares fue por un problema operativo porque no están acostumbrados a dar tantos billetes de golpe, pero no es un problema de liquidez de no cumplir regulaciones del Central".

Señaló que "es simplemente que no tendrían el efectivo y si todos los días están acostumbrados a una determinada cantidad y de repente se multiplica por 5 ó por 10, no se sabe cómo hacer y se tarda. Pero el Central debería extremar todas las medidas para que la gente no tenga miedo por ese motivo y que todo el mundo tenga los billetes que quiera tener".

En cuanto al crédito del FMI, señaló que "va a dar tranquilidad a los propios inversores extranjeros que prestan a la Argentina, va a tardar un tiempo quizá un mes, pero es positivo, tal vez exagerado, pero positivo para calmar las cosas".