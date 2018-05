Duhalde afirma que la crisis tiene solución

15/05/2018 -

El ex presidente Eduardo Duhalde calificó de "dificultosa" la situación económica actual, aunque se mostró confiado en que "se va a salir" porque no se trata de "nada que no pueda resolverse".

"Es una situación dificultosa, pero nada que no pueda resolverse", afirmó y que por lo tanto es "manejable".

"Creo que se va a salir", indicó en referencia a la volatilidad del dólar de los últimos días, y pidió "llevarle tranquilidad a la gente". En ese sentido, el ex mandatario juzgó que el presidente Macri tiene "una forma distinta de manejarse" y destacó que "aún teniendo mayorías parlamentarias no se puede gobernar sin consenso de la oposición: eso no se puede hacer más".

"Tratemos de colaborar en lo que podamos y después habrá que pensar distinto, porque así es muy difícil salir", afirmó Duhalde.