Fotos José Alfano, el principal candidato

16/05/2018 -

Tras al ansiado retorno la máxima categoría del ascenso del fútbol argentino y a la espera del partido por Copa Argentina, las noticias vuelven a apuntar hacía la institución del barrio Oeste, porque en las últimas horas trascendió el nombre de José Félix Alfano como principal candidato a la presidencia del club. El actual vicepresidente segundo, era uno de los nombres que se baraja, junto a José Arce y Oscar Zambolín, quien ya estuvo al frente del club. Su apellido está muy ligado a la institución ya que viene de una generación de importantes dirigentes. La fecha pactada para la asamblea ordinaria, es el 23 del corriente mes, y como viene ocurriendo en ocasiones pasadas, se presentará una lista única. Aunque el actual mandatario del Ferro, Francisco Pece, no confirmó esa posibilidad admitió que hay un consenso entre todos los directivos, en pos de lo mejor para el club. "Esta semana nos juntaremos en comisión para definir este tema", fue la respuesta que le brindó a EL LIBERAL, el actual presidente, Francisco Pece. "La idea de la comisión directiva es la de conformar una lista única, no es un club donde se puedan presentar varias listas. Con los directivos que conversamos, siguen pensando que la única manera de potenciar esta institución es unificando los esfuerzos", reveló "Pancho". "Hay consenso generalizado entre los directivos, de reunir fuerzas para trabajar en beneficio de Central Córdoba", añadió el presidente que conquistó dos ascenso con el club", amplió el directivo. Aunque todavía no se conformó dicha lista, ni trascendieron otros apellidos, Francisco Pece aseguró que le gustaría continuar en la institución aportando su dedicación desde el lugar que le toque. "La idea de la comisión es la de armar una lista única, no es un club donde se puedan presentar varias listas. Con los directivos que conversamos, siguen pensando que la única manera de potenciar esta institución es unificando los esfuerzos", resaltó. Consultado, sobre un balance de su gestión al frente de Central Córdoba, Pece fue cauto y dijo que aguardará hasta el fin de la misma para hacerlo. "Cuando se termine mi mandato, tendré el tiempo suficiente para mirar atrás y evaluar. Se hicieron algunas cosas mal, pero también considero de que hubo varios aciertos", cerró. En cuanto a lo deportivo, el plantel aún no tiene prevista una fecha de regreso a los entrenamientos. Esto se dará recién cuando se defina la fecha de inicio de la próxima temporada de la B Nacional. Aunque el entrenador Gustavo Coleoni, aguardará hasta la renovación de autoridades, para conformar el plantel, ya se encuentra abocado en las negaciones con los futbolistas que él desea contar.