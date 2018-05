Neuropsicólogo advierte sobre los riesgos de entablar una relación por las redes sociales

Notas Relacionadas

Se casaron el 4 de mayo y siete días después ella pidió el divorcio por violencia de género

16/05/2018 -

El licenciado Mariano Vega Botter, neuropsicólogo, habló sobre los riesgos que existen en la redes sociales y sobre el caso de la joven que se casó por siete días. "La situación que nos puede brindar la tecnología en la que por ejemplo dos personas puedan conocerse a través del chat, tiene sus consecuencias si no se le da el uso adecuado. Si le damos una mala utilización, nos puede traer consecuencias graves, como estas", explicó. El profesional sostuvo: "Cuando las personas buscan conocerse o iniciar una relación a través de las redes sociales, ya desde una perspectiva psicológica, podemos decir que se trata de personas que tienen un bajo nivel de autoestima, una personalidad más bien sumisa. Un estado de ánimo por lo general desmotivado y, seguramente, que en muchos casos tratan de superar un poco su introversión, su timidez de esa manera, por eso es que se conectan mucho a través de estos aparatos’. "Precisamente lo hacen para no enfrentarse o tener un impacto desde un primer momento con la imagen del otro. Se conocen, charlan, se mandan fotos, se crean una realidad que no existe, porque cuando realmente se terminan conociendo -cuando llega la cita en forma personal- tienen que seguir la conducta que mantenían en el chat", indicó. "Pero la misma psicología, la misma realidad nos hace actuar de la forma en la que esencialmente somos y no con esa configuración que creamos por el chat para que nos conozcan, se impacten y nos acepten". Ahondó el profesional: "Allí es cuando en realidad nos conocemos, primero a la personalidad, como somos, nuestro pensamientos, que hacemos y ahí es a donde notamos que no somos como en el chat, no éramos lo que transcribíamos a través de las redes, donde todo era similar a las novelas que tienen un final feliz". El licenciado advirtió que "nosotros los profesionales de la salud mental, fustigamos un poco a la gente que se deja llevar por este tipo de conductas. De por sí es un trastorno conductual, una inclinación hacia una adicción de conocer a otra persona a través de una máscara". "Cuando en realidad comenzamos a interactuar conocemos nuestros defectos y también las virtudes. Antes nos creemos enamorados de ese príncipe azul, que después cambia. Cuando se da cuenta de que el hombre ya no es perfecto, cosa que no existe y comienza a tener conductas humillantes, degradante", reveló. Posteriormente sostuvo que también hay que tener en cuenta "la variable legal que hay que tener en cuenta para ver las causas por las que murió ese bebé. Estas situaciones o tomas incorrectas de decisiones llevan a estas consecuencias graves. Terminan con aspectos psicológicos y legales a tratar. Son las consecuencias lamentables de la gente que se conoce a través de las redes sociales, ya que no estamos conociendo al otro en el momento de interactuar. Antes de tomar una decisión tenemos que conocer bien a la otra persona más aún si es la persona que decidimos tener para toda la vida", finalizó.