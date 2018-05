Reclaman saber qué pasó con el ARA San Juan

16/05/2018 -

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan volvieron a reclamar para conocer las causas de la desaparición del buque, con un nuevo acto frente a la Base Naval de Mar del Plata, al cumplirse 6 meses de la tragedia, por la cual declaró ante la Comisión Bicameral en el Congreso el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

"Me faltó información. No me la dieron. Es muy importante recalcar que el comandante de alistamiento es el encargado de ver qué barcos pueden zarpar y qué barcos no", declaró ayer el marino ante la comisión legislativa y agregó que "si hubiera sabido el estado en que se encontraba la nave no habría permitido que zarpara".

En Mar del Plata, en tanto esposas, madres, amigos, hijos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan reclamaron al Gobierno que continúe la búsqueda de la nave desaparecida en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. l