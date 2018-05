WhatsApp rediseña sus grupos con 5 nuevas funciones

Hoy 09:04 -

Los grupos de WhatsApp se han convertido en una de las funciones más usadas de la app desde su implementación. Esos chats masivos de hasta 256 participantes con los compañeros de trabajo, de los antiguos compañeros del colegio, de padres primerizos, de madres de una clase de colegio o de fans de un club de fútbol, que todos hemos adoptados.

En estos últimos meses, WhatsApp ha implementado nuevas funciones para los grupos, pero de una en una y además en WhatsApp Beta. Hasta hoy, momento en que 5 nuevas funciones ya están disponibles para WhatsApp Groups:

Descripción de grupos

Un pequeño resumen que aparece debajo de la información del grupo para que puedas escribir el tema, las normas, o cualquier otra nota importante del grupo. Cuando una persona se una al grupo, la descripción aparecerá en la parte superior del chat.

Más poder para el Admin

Cumpliendo su promesa, WhatsApp le da más poder al Administrador o administradores de un grupo. En los ajustes de grupos, verás un control que te permitirá restringir quién puede cambiar el nombre, ícono y descripción del grupo.

Acceso directo a Menciones

Cuando hayas estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, toca el nuevo botón @ en la esquina inferior derecha para ver rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron y así acceder con rapidez a ellos.

Quién conforma el grupo

Si quieres saber qué contactos y / o usuarios forman parte del grupo en el que estás, ahora podrás encontrar a todos los miembros de un grupo desde la pantalla info del grupo.

Eliminar Permisos

Los administradores ahora pueden eliminar permisos de otros participantes, y los creadores de los grupos ya no podrán ser eliminados del grupo que ellos comenzaron.

Junto a esto, y para evitar el incordio de tener que salirte de nuevo de un grupo en el que te han metido a la fuerza, WhatsApp ha añadido más protección para que no te puedan añadir repetidamente a grupos de los que te has salido. Todas estas funciones están ya activadas, y si no te salen prueba a abrir Google Play Store en Android o App Store en iOS, darle a actualizar WhatsApp y reiniciarlo.