Ceremonia de pesaje para la velada de mañana

Fotos FIGURA. El "Ñato" Roldán enfrentará al catamarqueño Saravia.

17/05/2018 -

Hoy a las 18 se realizará la ceremonia de pesaje para los pugilistas que protagonizarán la velada boxística de mañana en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

La pelea de fondo será la que tendrá como protagonistas al bandeño Hugo "Nato" Roldán y el catamarqueño Walter "Chico Malo" Saravia (categoría welter, hasta 66 kilos), a ocho rounds.

El semifondo será para Sergio "Beiby" Rosales y Juan "Malevo" Parada (categoría Ligero 61,235 kg), a seis rounds.

Además, Carlos "Terrible" Bulacio y Abel "Gauchito" Tapia combatirán a cuatro rounds, en la categoría supergallo 55,500 kg.

Además, estos serán los combates amateurs preliminares de la jornada nocturna en El Coliseo: Brian Velásquez vs. Franco Aguirre (hasta 60 kilos), Luis Bórquez vs. Víctor Castro (hasta 57 kilos), Daniel Rosales vs. Luis Herrera (52 kilos).