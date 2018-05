"Es mi segundo título y ojalá que vengan más"

17/05/2018 -

Antoine Griezmann, protagonista de la final con su doblete, pasó brevemente por los micrófonos de Bein Sports y salió a rueda de prensa tras ser nombrado MVP de la final. ‘Me fui de casa con 14 años porque quería ganar copas, esta es la segunda con la Supercopa de España y ojalá puedan ser más’.

Sobre el partido, dijo: ‘Son un equipo ofensivo, trabajan muy bien, nosotros a lo nuestro, defender bien, ser un equipo duro y aprovechar el error’.

A cerca del futuro, el delantero francés declaró: ‘No es momento de hablar del futuro, hay que disfrutar del partido y de haber ganado, celebrarlo con la gente y la afición, quería ganar con el Atlético, El Cholo y mis compañeros’.

‘Mi futuro no es el momento, Simeone me ha enseñado mucho y me ha llevado al top tres del mundo. Ojalá pueda seguir mejorando en cada partido y ganar trofeos. Le debo mucho a él y a mis compañeros. El sentimiento por un club va a más cada partido y cada año, llevo cuatro y me gusta conectar con la afición y el club, ahora es más fuerte’.