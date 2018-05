Donald Trump hizo público su apoyo a Mauricio Macri

Hoy 19:59 -

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló sobre el trabajo de su par argentino, Mauricio Macri, y no dejó pasar la oportunidad de destacar su voluntad de cambiar la economía argentina.

“Gran charla con mi amigo Mauricio Macri esta semana. Está haciendo un trabajo muy bueno en la Argentina. Apoyo su visión para transformar la economía de su país y mostrar todo su potencial”, publicó el mandatario norteamericano.

Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming his country’s economy and unleashing its potential!