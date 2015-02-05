CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Mayo 2018
A LAS 12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
19/05/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
(CONTINUACIÓN)
12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
18.00 KALLY’S MASHUP
18.45 CINE. AMOR CIEGO
20.15 CINE. EL PLAN B
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 ESPECIAL ANIMAL
01.15 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS
FAMOSOS
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 VIVA LA MÚSICA (ESTRENO)
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 RICKY RICÓN
07.51 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR
09.40 EL NOVATO
12.11 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
13.55 RICKY RICÓN
15.44 CONOCIENDO A JANE AUSTEN
17.45 SOMOS MARSHALL
20.16 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
22.00 PUNTO DE QUIEBRE
23.58 GAME OF THRONES 04 EPS 08
TCM
07.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 3)
08.20 LA NIÑERA
09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.00 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
10.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.50 LA NIÑERA
11.40 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
14.18 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
16.23 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
18.36 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
20.11 GANAR O MORIR
22.00 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
23.53 LOS VAMPIROS DE JOHN
CARPENTER
TNT
07.12 MALOS MUCHACHOS
09.00 CARTA DE NAVIDAD
10.40 MONSTERS, INC.
12.19 LA CENICIENTA
14.13 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
15.58 LA PROPUESTA
18.04 SON COMO NIÑOS
20.02 GRANDES HÉROES
22.00 EL DESTINO DE JÚPITER
00.23 CONSTANTINE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LUCIFER
10.00 LUCIFER
11.00 LUCIFER
12.00 CHICAGO P.D.
12.55 CHICAGO P.D.
13.50 CHICAGO P.D.
14.50 CHICAGO P.D.
15.50 CHICAGO P.D.
16.50 CHICAGO P.D.
17.50 CHICAGO P.D.
18.50 WHIPLASH. MÚSICA Y OBSESIÓN
21.00 LETRAS EXPLÍCITAS. STRAIGHT
OUTTA COMPTON
23.40 INQUEBRANTABLE
02.20 CHICAGO P.D.
03.10 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 AMOR Y TURBULENCIAS
10.50 UN MISTERIO PARA AURORA
TEAGARDEN. TRES DORMITORIOS Y UN
CADÁVER
12.30 UN MISTERIO PARA AURORA
TEAGARDEN. LA CASA DE LOS JULIUS
14.10 LA IMPOSTORA
16.00 EL TERRITORIO DE DIOS
17.40 NUNCA MÁS
20.00 JENNIFER LÓPEZ. DANCE AGAIN
21.45 STEVE JOBS. EL HOMBRE DETRÁS
DE UNA MAC
24.20 JENNIFER LOPEZ. DANCE AGAIN
02.05 SVENGALI (2014)
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 19, A LAS 23,
CONCIERTO FOLCLÓRICO CON
AUKANY.
UPIANITA
(INDEPENDENCIA
PROLONGACIÓN)
+HOY, DE 11 A 19, RECITAL DE
REFLEJOS DEL SALITRAL, SACHA
TRÍO. ARTESANA: EMILIA PÉREZ
CHACEDORASI (TEXTIL).
CASA DEL
BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20, A LAS 19, SE
PRESENTARÁ “LA USHUTA
GASTADA” EN LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC CON LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR
MAURO AGUILAR, UKI CEJAS,
HÉCTOR PONCE, NAZARENO
ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 24, A LAS 22, SE
PRESENTARÁN “LOS BALLETS
DE ARAIZ” EN “CABALGATA”,
DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ,
PARA CONMEMORAR LA GALA
PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR
DE LAS 8, SE ENTREGARÁN
REMANENTES DE ENTRADAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA
DE MARCELO TOLEDO”.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
19/05 - 21:00 (Cast) 00:00 (Sub)
DEADPOOL 2 (2D):
ESTRENO
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
19/05 - 17:00 (Cast) 17:40 (Cast)
19:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00
(Sub)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
19/05 -20/05 14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
SEXI POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
19/05 - 18:30 (Sub)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
19/05 - 17:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
19/05 -20/05 15:00 (Cast) 18:00
(Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/05 - 20/05 - 14:30 (Cast) 16:30
(Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
19/05 -22:40 (Subt) 00:40 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
19/05 -21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
ESTRENO
COMEDIA -SÁTIRA
CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -
19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
AVENTURA-ACCIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -
23:00
CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO
JUEVES
SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES)
*EXCEPTO JUEVES
VENTA ANTICIPADA
HAN SOLO
ESTRENO 24-05