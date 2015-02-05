CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Mayo 2018

A LAS 12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

19/05/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.00 KALLY’S MASHUP

18.45 CINE. AMOR CIEGO

20.15 CINE. EL PLAN B

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 ESPECIAL ANIMAL

01.15 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS

FAMOSOS


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 VIVA LA MÚSICA (ESTRENO)

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 RICKY RICÓN

07.51 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR

09.40 EL NOVATO

12.11 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

13.55 RICKY RICÓN

15.44 CONOCIENDO A JANE AUSTEN

17.45 SOMOS MARSHALL

20.16 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

22.00 PUNTO DE QUIEBRE

23.58 GAME OF THRONES 04 EPS 08

TCM

07.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 3)

08.20 LA NIÑERA

09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.00 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

10.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.50 LA NIÑERA

11.40 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

14.18 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

16.23 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

18.36 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

20.11 GANAR O MORIR

22.00 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

23.53 LOS VAMPIROS DE JOHN

CARPENTER

TNT

07.12 MALOS MUCHACHOS

09.00 CARTA DE NAVIDAD

10.40 MONSTERS, INC.

12.19 LA CENICIENTA

14.13 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

15.58 LA PROPUESTA

18.04 SON COMO NIÑOS

20.02 GRANDES HÉROES

22.00 EL DESTINO DE JÚPITER

00.23 CONSTANTINE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LUCIFER

10.00 LUCIFER

11.00 LUCIFER

12.00 CHICAGO P.D.

12.55 CHICAGO P.D.

13.50 CHICAGO P.D.

14.50 CHICAGO P.D.

15.50 CHICAGO P.D.

16.50 CHICAGO P.D.

17.50 CHICAGO P.D.

18.50 WHIPLASH. MÚSICA Y OBSESIÓN

21.00 LETRAS EXPLÍCITAS. STRAIGHT

OUTTA COMPTON

23.40 INQUEBRANTABLE

02.20 CHICAGO P.D.

03.10 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 AMOR Y TURBULENCIAS

10.50 UN MISTERIO PARA AURORA

TEAGARDEN. TRES DORMITORIOS Y UN

CADÁVER

12.30 UN MISTERIO PARA AURORA

TEAGARDEN. LA CASA DE LOS JULIUS

14.10 LA IMPOSTORA

16.00 EL TERRITORIO DE DIOS

17.40 NUNCA MÁS

20.00 JENNIFER LÓPEZ. DANCE AGAIN

21.45 STEVE JOBS. EL HOMBRE DETRÁS

DE UNA MAC

24.20 JENNIFER LOPEZ. DANCE AGAIN

02.05 SVENGALI (2014)


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 19, A LAS 23,

CONCIERTO FOLCLÓRICO CON

AUKANY.

UPIANITA

(INDEPENDENCIA

PROLONGACIÓN)

+HOY, DE 11 A 19, RECITAL DE

REFLEJOS DEL SALITRAL, SACHA

TRÍO. ARTESANA: EMILIA PÉREZ

CHACEDORASI (TEXTIL).

CASA DEL

BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20, A LAS 19, SE

PRESENTARÁ “LA USHUTA

GASTADA” EN LOS RECITALES

QUE ORGANIZA SADAIC CON LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR

MAURO AGUILAR, UKI CEJAS,

HÉCTOR PONCE, NAZARENO

ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE

PRESENTARÁN “LOS BALLETS

DE ARAIZ” EN “CABALGATA”,

DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ,

PARA CONMEMORAR LA GALA

PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR

DE LAS 8, SE ENTREGARÁN

REMANENTES DE ENTRADAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA

DE MARCELO TOLEDO”.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

19/05 - 21:00 (Cast) 00:00 (Sub)

DEADPOOL 2 (2D):

ESTRENO

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

19/05 - 17:00 (Cast) 17:40 (Cast)

19:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Sub)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

19/05 -20/05 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

SEXI POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

19/05 - 18:30 (Sub)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

19/05 - 17:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

19/05 -20/05 15:00 (Cast) 18:00

(Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/05 - 20/05 - 14:30 (Cast) 16:30

(Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

19/05 -22:40 (Subt) 00:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

19/05 -21:30 (Subt) 00:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

ESTRENO

COMEDIA -SÁTIRA

CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -

19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

AVENTURA-ACCIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -

23:00

CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO

JUEVES

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

*EXCEPTO JUEVES

VENTA ANTICIPADA

HAN SOLO

ESTRENO 24-05

 
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