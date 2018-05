FÚNEBRES | 19 de Mayo de 2018

19/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Ramón Manuel Paz

- Milagros Estefanía Gallardo (La Banda)

- Milena Guadalupe Castro Verdun (J. F. Ibarra)

- Horacio Augusto Coronel

- José Leonardo Ledesma (Loreto)

- Antonio Díaz (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Tereza Luna de Jaime, Silvia Jaime participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Alba, a sus hijas María Fernanda y Alejandra en estos tan tristes momentos. Elevan oraciones a su memoria.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Personal directivo, docentes y administrativo del I.F.D.N° 7 de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor Bruno Rossi, catedrático de la institución . Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa María, hijos Silvina, Natalia, Pablo, María José; hnos. Miguel, Ana María, Churi, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Despedimos al caballero y gran amigo. Lucia y Cachin Poggi, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Te extrañaremos Titi. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Gustavo Adolfo Abutti y familia despiden al amigo y envían a sus deudos sus más sentido pésame. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HORACIO AUGUSTO (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Aurora Mayuli de Costa y flia.; Betty Mayuli y flia. participan con dolor y acompañan a Nato y Ramiro.

GONZÁLEZ, FELISA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Nardo Roldán, Nora Senillani, sus hijos Marisa Angélica, Nardo Sebastián y Nora Lis y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Dña. Chicha, querida vecina, respetada persona, mujer de bien y otras cualidades para con todos sus vecinos del barrio Juramento, desean eterno descanso junto al Señor en el cielo y resignación a sus familares. Rogamos oraciones a su querida memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Papi naciste como un príncipe con tus padres y te vas como un rey con tus hijos y esposa. Su hija Nany, su hijo politico Edmundo, nietos Julio Edmundo y Victor Manuel, tus nietas politicas Reyna y Yessica y su bisnieta Victoria. Participan con dolor su fallecimiento.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sus primos Raúl Coronel Pascale y Martha Santillán e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Que brille para él la la luz que no tiene fin". Su prima Margarita Archetti Pascale, sus sobrinos: Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chacho y acompañan a su esposa, hijos y nietos y demás familiares en estos momento de profunda tristeza, rogando al Altisímo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sus sobrinos María Marta Coronel Gallardo y Ricardo Miguel Llapur (h), Juan Carlos Coronel Gallardo, Claudia Gómez y Alma María Coronel Gómez y María Soledad Coronel Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Su primo Dr. Julio Cesar Llugdar y Marta Lares participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Su sobrino Miguel Norberto Ramon Saad y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Diego Basualdo, esposa e hijas acompañan a su familia y especialmente a sus queridos amigos Edgard y Nany en el paso de su papá al Reino de Dios, que el Señor les presente consuelo.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Eduardo J. R. Llugdar, Erika N. Casagrande Valdueza, María E. Llugdar y José M. Llugdar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Dr. Gustavo Hauteberque y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Chacho y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli, Nicolás Albarracín, Dra. Julieta Gigli, Dr. Sebastián Robles, Federico Gigli, Felipe Robles y Valentín Albarracín participan su fallecimiento y acompañan a Nony Edmundo en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Carla, Cristina, Glenda, Valeria, Fabiana, Gerardo, Marcela, Vanesa, Karina, Diego, Augusto, Gino y Ezequiel participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Arrulfo Horacio Hernández y lo acompañan en este difícil momento.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18 Federico López Alzogaray y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Arrulfo Hernández en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Querido Chacho, que el Señor te reciba en sui Santa Gloria porque lo tienes merecido, fuiste una excelente persona en todo sentido. Lamento con todo dolor tu deceso, pero ya estás descansando en los brazos de Él. Siempre estarás en mis oraciones. Descansa en paz. Rosalía Silvia Trotta Espeche de Gorosito y Peki Gorosito y flia. Hasta siempre querido Chacho.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sergio A. Estrada y sus hijas Valentina y Mercedes participan el fallecimiento del padre del Dr. Arrulfo Hernández (h,), elevan oraciones a su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El Señor es mi Pastor y nada me falta, me hace descansar en verdes praderas. Juzgado Civil y Comercial 6º Nom. Dra. Adriana Infante del Castaño, Dra. Alicia Brim, Dra. Marcela paz y personal: Nony, Cecy, Jimena, Florencia, Gustavo, Silvia, Dante, Martín, Rocio, Sergio, Lily, Susana, Graciela, Ramón, Martín, Juan, Agustina, Rita, María, Diego, Rosana, Mariel, Sebastián participan el fallecimiento del padre de su ex juez. Dr. Arrulfo Hernández (h) y elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Manuel Elías, Rodrigo Gallardo, Verónica Angeleri, Claudia Muratore, Patricia Omill, Agustín Sayah Correa y Ana Toledo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin ". Dr. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y familia participan con profundo pesar s fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Raúl Fincatti, Paola Macchiarola, Ana Lucía Chavez, Antonella Dorigón y Marcela San Juan participan del fallecimiento de Chacho, quien fuera su compañero en el Juzgado Federal y acompañan a su hijo Juan Manuel y familia en este momento de dolor.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. María Angelina Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini, Rocío Romano, Santiago Bustos y Hugo González acompañan a su hijo Juan Manuel en este momento tan doloroso.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sylvia Luna, Eduardo Juri y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amiga Nany y familia por la partida de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda acompañan a la familia Hernandez ante dolorosa pérdida.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Matías E. Balmaceda y M. Gabriela Carrizo acompañan a su hijo Manuel, familia y hermanos.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Que Dios le de la paz que no tiene fin". Los amigos de su hija: Nany Hernández de Alberto: Carlos Alberto Litvak, Liliana Peláez de Litvak y sus hijos Florencia y Lucas; David, Virginia, y Eugenio, Marcos Litvak Peláez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Amigos y vecinos del Bº Jardín de su hijo Juan y familia participan esta dolorosa pérdida: Flia. Angelet, Pinky, Mary, Valeria, Claudia, Mirta, Norma, Alejandra, Viky y Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Elsi Gramajo participa con dolor su fallecimiento, acompaña en este momento de dolor a su hija Nany, su hijo político Edmundo Alberto y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Las amigas de su hija Nany: Patricia Beltrán y sus hijos Agustina, Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltrán con sus respectivas familias participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Bibiana T. Meneghini participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. José Torrens, Patricia Seggiaro y familia participan el fallecimiento del Señor padre de su amigo Edgar, acompañando a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevamos a Dios padre oraciones por su eterno descanso.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Integrantes de la Secretaría Civil del Juzgado Federal: Valeria, Mariana, Raúl, Lourdes, Andrés, Benjamín, Álvaro, Unchi, Roxana, Cristian, Marcela, Antonella, Paola, Lucy y Agustín participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre su compañero Juan Manuel.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional, despiden a su ex compañero " Chacho" Hernández y acompañan a sus hijos Juan Manuel, Edgar y familia en este momento de dolor. Rogando una oración en su memoria,

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dra. Roxana Beccaría, Dr. Juan Ramón Jorge y familia participan con profundo pesar del fallecimiento del papá de su amigo, Juan Hernández. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El personal de intendencia del Juzgado Federal: René Acuñá, Sixto Medina, Carlos Leguizamón, Pedro Saavedra, Liliana Campos, Domingo Leguizamón, Rudi Ibarra, Julio Urquiza, Miguel Luna, Gido Palavecino, Olegario Hernández y Shigo Galván participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia, sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Edgar y Nany.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dres. Víctor Manuel Rolando y María Fernanda Llugdar y flia. participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Marcelo Lovati y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristian resignación para su familia.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Que Dios Nuestro Señor lo tenga en su Gloria! Las amigas de su hija Nany Hernández, promoción 73, Hnas. Franciscanas: Liliana Pelaez, Diana Paloto, Cristina Atía, Cristina Llugdar, Susana Nazario, Susana Ibañez, Alicia Gimenez, Alicia Montenegro, Carmen Toloza, Patricia Llugdar, Mónica Dalale, Marizabel Faisal, Beatriz Azaf, Graciela Seisdedos, Silvia Mendez, Maria Inés Muratore, Lucía Lopez Islas, Maria Esther Cavagnis participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Nené Touriño de Cuadros, Alejandra María Cuadros y sus hijos Agustina, Ignacio y Martín Castro Cuadros participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietas en esta despedida.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Silvia Abalovich y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la familia, elevando oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Juan Jose Pellicer, Fabina Calderari y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de olor.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Ing. Hugo Argañarás y Lita Innamorato participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Nany y Edmundo y los acompañan en este momemnto de dolor junto a sus hijos, nietos y demas. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Las almas de los justos estan en manos de Dios". Te despedimos con mucho dolor. Tu hijo Edgar, tu nuera Corina y tus nietas Cantanza, Macarena y Candelaria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Pedro José Basbús y familia participan de su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Arrulfo (h) en estos momentos.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dr. Aldo Gavicola, Lic. Maria Ines Falcione y sus hijos Aldo Nicolas, Antonella y Franco Luciano participan su fallecimiento y ruegan para que su familia encuentre pronto consuelo.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Javier Perez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Juan Manuel y a toda su flia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn acompaña al Sr. Rodrigo Hernandez y su familia en este momento de dolor por la irreparaable perdida de su abuelo.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Ing. Carlos R. Biagioli y su esposa Dra. Glenda Gaona participan con profundp dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Cecilia Mariel Abalos sus hijos Maria Florencia Saad Abalos y Marcelo Nicolas Saad Abalos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE MOREIRA, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció en San Cayetano Pcia. Bs. As. el 18/5/18|. Su hija Lic. Sandra Elizabeth Moreira de Pereyra, su hijo político Hugo Pereyra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE MOREIRA, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció en San Cayetano Pcia. Bs. As. el 18/5/18|. Su consuegra Nelly Alagastino de Pereyra participan su fallecimiento. Ruega resignación para toda su familia. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad..

HERRERA DE MOREIRA, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció en San Cayetano Pcia. Bs. As. el 18/5/18|. Ana María Pereyra, sus hijas María Cecilia y María Mercedes Irigaray participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE MOREIRA, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció en San Cayetano Pcia. Bs. As. el 18/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Graciela Pereyra de Acuña, sus hijos Eduardo, Esteban, Emilio y María del Rosario Acuña. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE MOREIRA, CLARA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció en San Cayetano Pcia. Bs. As. el 18/5/18|. El Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña con profundo dolor a su colega, Lic. Sandra Moreira, por la pérdida de su mamá.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sus sobrinos Oscar Mulki, Myriam Alaniz, sus hijos Cristian y Andrea; Melissa y Roberto; Vanina y Sergio acompañan a la flia pidiendo a Dios Todopoderoso restañe las heridas.

MULKI, ROBERTO q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay voy pues a prepara lugar para vosotros. Sus sobrinos Lucrecia Mulki, Miguel Russo e hijos Lucas, Agustín, Antonella y Valentina, participan con profundo dolor la muerte de su queridísimo tio Chango.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Compañeros de trabajo de la dirección General de modalidades educativas de su hijo Robi: Norma Díaz, Mario Trejo, Daniel Ibáñez, Mario Ledesma, Víctor, Roxana, Valle participan con dolor el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Compañeros de trabajo de la Dirección General de Modalidades Educativas de su hijo Robi: Silvia Buffa, Pichón Elian, Enrique, Claudia, Beto, Carla, Ariel, Dani Lescano, Zulma, Ulises Díaz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Diego Basualdo, esposa e hijas acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones al Señor y ruega por consuelo a sus seres queridos.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Fabiola Medelle participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañero Robi. Ruega oraciones en su memoria.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. La iglesia Cristina Evangélica en Salta 433 simpatiza en el dolor de la familia del Chango Mulki que dejo este escenario terrenal para encontrarse con su Señor y Salvador y clama para que el consuelo productivo sea derramado sobre ellos.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria,

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu promesa me da vida."(Salmos 119:50). Tío querido: te extrañaremos, fuiste muy especial para nosotros! Lelia Abdulajad, su hija Alizar, Jorge Abdulajad y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amada familia en tan duro momento.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Wadiha N. de Flores, sus hijos Ana María Mason, Rubén Flores, Daniel Flores participan el fallecimiento y acompañamos a sus familiares a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Margarita C. de Ruiz, sus hijas Raquel, Silvia, Anita, Nancy y respectivas familias participan el fallecimiento del estimado tío Chango.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Pablo Mulki, Raquel Ruiz, sus hijos Ana Priscila, Martín, Alexia y respectivas flias. participan su fallecimiento. "En la Casa de mi Padre muchas moradas hay..." Juan 14:2. Allí nos reencontraremos, hasta pronto tío Chango.

MULKI, ROBERTO q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Pedro Leonardo Mulki y flia. (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Tío Chango te extrañaremos por tu alegría jovial, amado por todo el grupo, pero nuestro Dios nos guiará, aún más allá de la muerte. Salmos 48-14. " La Barra" de los viernes.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Carlos F. Groppa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de pesar.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Luis Araujo y familia participan con dolor su fallecimiento.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sus vecinos familia Sánchez Piccardi participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Descansa en paz.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. La comunidad educativa del E.S.P.E.A. N º 1, directivos, administrativos, Docentes, Ordenanzas y alumnos de todos sus niveles participan y acompañan con profundo dolor la partida del padre de la Profesora de nuestra institucion Evelin Mulki. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MULKI, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Pedro José Basbus y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

MULKI, ROBERTO q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Raúl Cuevas y flia. Participa con dolor el fallecimiento del compñero de toda la vida y eleva oraciones en su memoria.

MULKI, ROBERTO q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Sus sobrinos y amigos de sus hijos Carlos Mulki y Sofia Basbus de Mulki. Sergio Gabriel y Fernanda, Diego Ariel y Cinthia, Fabiana Catalina y Juan acompañan en el dolor rogando a nuestro Señor Dios todopoderoso consueko para los familiares dolidos por su partida.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. "Has dejado un vació tan grande que ya nunca se podrá llenar, porque a los seres como tú no se los puede olvidar ". Flia Ordoñez Juncos, tíos, primos y sobrinos acompañan a sus familiares en este triste momento al cumplirse las 9 noches . Elevan una oración en su memoria , sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz, Santiago del Estero. Las Termas.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa María Eugenia Navarro, sus hijos Pablo, Sebastián y Constanza participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) SERV. SOC. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sus padres políticos Ana María y Julio Víctor Navarro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Por tu infinita misericordia Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tía Norma A. de Olmos, sus hijos Pelusa y familia, Graciela, Luchi y familia y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Víctor Gustavo Navarro y Adela Tosi participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. José Luis Navarro, sus hijos Melisa, Fernando y Rodrigo; Federico y Santino Ullúa y Mariana Castiglione acompañan con cariño su partida.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Ana Isabel Navarro, sus hijos Josefina y Juanchi Chazarreta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Juan Delibano Chazarreta, sus hijos Josefina y Juanchi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Martha Schuldt, su hijo Gustavo y su nuera Dolly; sus nietos Maxi, Julieta y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Luis Villavicencio y familia participa el fallecimiento de su entrañable amigo. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 18/5/18|. Jorge Brao, Magui Baudano y Rosario Brao participan el fallecimiento de su amigo. ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Zoqui Paz participa con dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria, sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Paola y Viviana participa con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Señor tu hijo ya está ante,ti haz que brille para él la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor su partida sus compañeros del Dpto. de Recursos Hídricos de la FCEyT-UNSE: Pochi, Juan Carlos, Marcelo, Daniel, Pepe, Norma, Pancho, Moni, Tere, Lucho, Mariano, Jesús, Juan, Marcelo, Juan Cruz, Claudio y Gabi rogando oraciones en su memoria.

PAZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. El director de la Diosse, licenciado Jorge Brao y sus ex compañeros, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos políticos Nena y Hernán Chávez y familia participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Su primo Hugo Castillo y flia. Participa con dolor el inesperado fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Persona directivo docente y de maestranza de la Escuela Nº 762, Ing. Baltasar O. y Alcorta participa con dolor el fallecimiento de nuestra ex supervisora, quién se desempeñó como docente, directora y luego supervisora de zona 34. Eleva oraciones por su eterno descanso.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Directivos, docentes, personal de maestranza de la escuela Nº 677 General José de San Martín participan con dolor el fallecimiento de su ex directora y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. En praderas cubiertas de verdor El me hace descansar. Condúceme a las aguas de quietud y mi alma reconforta. El Señores mi Pastor, nada me falta". La Comisión Directiva de A.M.S.E. acompaña en su dolor a la Sra. Reina Castillo de Martínez y demás familiares por el fallecimiento de su cuñada.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Yolanda y José Nieves Caminos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana política de su amiga Reina Castillo y ruegan cristiana resignación a su esposo e hijas.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio S.A participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga y compañera Dra. Marta Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Tu ex colega y amiga de siempre: Norma Seú y flia. te despiden con dolor rogando al Señor te reciba a su lado, te colme de bendiciones y te de la paz eterna.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. " Señor todo poderoso: recibe a tu hija Marta en tus brazos y permitele morar en tu mansion celedtial ". Sus amigas Norma Seú, Foda de Sisalli, Nilda y Silvia Chazarreta, Negrita de Rojas, Nelly Canll y Susana Juana Argibay lloran su partida y oran por su eterno descanso

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. " Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en Mi aunque muera vivra. Y todo el que cree no morira jamas ". Tu hermano politico Pedro Castillo, su esposa Graciela Lucena, sus hijos Pedro, Mariana, Paula y Lucas Castillo Lucena, hijos politicos y nietos participan con dolor su falllecimiento y elevan praciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Juana Mercedes Santillán participa con profundo dolor la pérdida de la madre de su amiga Dra. Marta Castillo y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Los Supervisores Escolares Jubilados acompañan a la flia. por la perdida de la colega Marta, rogando resignacion. Hasta siempre Marta.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrira las puertas del cielo para ellos". Chueco, Griga, Cristian tu ahijado Eduardo y Paco Castillo. Participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El supervisor general de Nivel Primario y cuerpo de supervisores escolares acompañan en este difícil momento a los familares y ruegan una oración en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Noelia García, Salvador Tasca y Mónica Nader participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Marta en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra,. madre de la socia Dra. Silvina Castillo se ruega una oración en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Manuel Gómez, Estela Corte; sus hijos Manuel Rolando, María Clara, Martín Leandro y sus familias participan su fallecimiento y ruegan por una pronta y cristiana resignación de su familia.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicadas praderas me hará descansar". Dr. Efraín Rojas y Dra. Norma Anzani de Rojas participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijas Marta, Silvia, Cecilia, a su esposo y demás familiares ante este doloroso momento. Piden oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y capacitación, comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesasr el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Marta Isabel Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Marta Isabel Castillo. Ruega oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Con profunda tristeza y mucho dolor, Blanca de Guzmán y familia participa su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijas en este momento, rogando a Dios consuelo y resignación. Eleva oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. El Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña en este profundo dolor a su colega, Lic. Maria Cecilia Castillo, por la partida de su mamá.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Yo soy la resurrccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivira ". La Comuidad Educativa y Religiosa de Colegio Belen participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento elevando oraciones en su querida memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Su tia Lola Castillo, sus primos Isabel, René, Ricardo, Pablo y Carlos y sus respectivas familias participan con dolor el inesperado fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Lic. Mauro Kalinski y su esposa Dra. Martha Tarchini participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Señor ya esta ante Ti, recibela en tus Reino". El equipo de salud de Upa Reconquista participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Señor ya esta ante Ti, recibela en tus Reino". El equipo de salud de Upa Reconquista participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. La Directora de A.P.S. Dra. Martha Tarchini participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SOSA, MARTA FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. Dra. Virginia Diaz, Dra. Patricia Diaz, Amanda Diaz y Carlos Diaz, participan y acompañan a sus familiares en tan irreparable péridida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Sus hijos Olga, Lita, Clarisa y Juan Blas participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Sus nietos Glenda, Carlos, Josefina, Maximiliano y Juan Blas participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Personal directivo y de obras de Lo Bruno Estructuras S.A. participan el fallecimiento de la Sra. madre del Ing. Gaona. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Ricardo Salvador Lo Bruno y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Compañeros y amigos del trabajo de su nieta Glenda Gaona: Cristi, Carla, Vale, Fabi, Berni, Marce, Vane, Kari, Diego, Augus, Eze y Gino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. La amiga de su hija Chesira; Silvia Schrage lamenta profundamente su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Señora "Chavela" seguiré llamándola así en la misma forma con el respecto de que se merece, compartimos muchas fiestas y cumpleaños juntas, como también conversaciones amenas. "Está ya en los brazos del Señor" con mucha paz y amor. Gracias por su amistad se fue mi mejor amiga. Nena Ávila y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. La honorable comisión directiva del Santiago del Estero Golf Club participa con dolor el fallecimiento de la Sra madre de nuestra socia Chesira Gaona. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus mastriculadas doctoras Olga Elisa y Chesira Victoria Gaona, madre política del Dr. Arturo Arnaldo Barbero y abuela del Dr. Martín Alejandro Barbero. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus colegas doctoras Olga Elisa y Chesira Victoria Gaona, madre política del Dr. Arturo Arnaldo Barbero y abuela del Dr. Martín Alejandro Barbero. Ruega oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Norma Orieta, Noelia García, Salvador Tasca y Mónica Nader participan con profunda tristeza el fallecimiento de la Sra. Isabel y acompañan a Chesira, Olga, Arturo y Martín en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÉLIZ DE GAONA, ISABEL ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 17/5/18|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Chesira y toda su flia en este triste momento

VILLA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleción el 17/05/18|. Tu hermana del alma Emma Marta López y su hijo Gustavo participamos con mucho dolor tu partida. Desde mi hogar oraremos y cantaremos el aleluya al Señor por haberte recibido y tenerte contigo. Aleluya, aleluya. ¡Gloria a Dios! Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALLALL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/18|. "El Señor y tu venerada Virgen del Valle, ya acunan tu merecido descanso". Su esposa Esther Noemí Llarrull, sus hijos Carlos Ernesto Allall y Soledad Fernández y sus amados nietitos Nahiara y Sayid, agradecen al Pbro. Hernán Oroná, a los Dres. Ismael Jiménez, Lucía Abdulajad, Martín Pérez Abdala y René Díaz, al personal de Terapia Intensiva del Sanatorio Alberdi, Bioquímica Zonnia Guzmán y médicos y enfermeros de Empresa Antonio Gubaira, familiares, vecinos, amigos y ex compañeros de trabajo y a todos cuantos nos acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti).

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación del al lado, lo que éramos la una para la otra lo seguimos siendo, te espero, no estoy lejos justo al otro lado del camino. La vida es lo que siempre ha sido, ves todo va ir bien Ma, volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura, volverás a encontrar mi sonrisa, enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Su mamá Julia Chávez invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Rogando oraciones a su memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Reina vives entre ángeles y estrellas luminosas, protégenos y que tu luz siga iluminando nuestras vidas. Sus papis Julia Ibarra y Nicolás Chávez, sus tíos abuelos, tíos, primos, amigos y compañeros del colegio, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Mamá estamos seguros de que estás bien y que continúas aquí acompañándonos. Sus hijos Valeria, Julio y Raúl Abdala, con sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse el día de hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio S. Peña las 20.30, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

EDSBERG, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/18|. Tu dolorosa partida solo nos reconforta con el fin de tu sufrimiento. Te extrañamos y siempre están latentes tus expresiones que nos hacían olvidar ingratos momentos. Descansa en paz. Familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 horas en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse un mes de su dolorosa partida a la Casa del Señor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

FLORES VDA. DE APESTEGUÍA, NÉLIDA BEATRIZ (Betty) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/09|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Al cumplirse un año más de su natalicio. Sus hermanos, Marga, Dr. Roberto y Kika Flores, sus sobrinos Patricia e Ivan y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la capilla San Antonio de Padua (Bº San Francisco).

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". . Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse tres años y dos mes de su fallecimiento.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Todos te recordamos en cualquier momento u ocasión. Pero el que aún te busca es tu hijo al que malcriabas con galletas con dulce de leche, helado, compartiendo tu cuchara con él. Viejo querido: Una mirada bastaba para saber que quería comer, salir, tomar agua, etc., etc. Estabas totalmente a su disposición y todas las tardes a la hora que te levantabas se para en la puerta de tu pieza esperándote o se acuesta en tu alfombra. A cuatro meses de tu partida. Su esposa María Cristina Rodríguez, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín, Ariel Fernando y su nieta Delfina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse 4 meses de su fallecimiento.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/5/17|. Su cuñada Chiquita de Medina, sus hijos Marisa, Susana y Caio Aznarez, María Silvia, Lalo y María Teresa Gómez; Gabriela, Álvaro y Anita Delloca y sus respectivas familias invitan a la misa que se celebrará en la iglesia Catedral a las 20.30 hs., al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL DE SOSA, NORMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/12|. Su esposo, hijos y nieta, invitan a la misa que por su eterno descanso se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción. Se ruega oraciones en su querida memoria.

VERA DE LLAGUNO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/16|. Nos despedimos hace dos fisicamente, pero vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu esposo Eduardo Llaguno, tus hijos Beatriz, Hugo y Luis, hijos políticos, tus amados nietos Estefanía, Hugo, Florencia, Camila, Virginia, Fernanda, Matías y Manu invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco, elevan oraciones en su memoria.

VISCELLI VDA. DE VILLARREAL, YOLANDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/11|. Mamá: yo te busco recorriendo el camino que lleva a Jesús, porque sé que estás con Él en su Reino Celestial. Tus hijos Beatriz de las Mercedes Villarreal (Beby) y Pedro Miguel Villarreal y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia La Merced, al cumplirse el séptimo aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

COMÁN, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18|. Comisión Directiva y compañeros de la Mutual de UPCN participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

COMÁN, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18|. Querido amigo, hoy partiste junto a Dios para descansar en paz, dejas un gran vacío, pero quedarán en nuestros corazones los momentos compartidos. Tus amigos y vecinos Kuky, Marta, Cecilia, Daniela, Coty, Bibiana, Carolina Birchner y flias. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GALLARDO MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sus padres Adriana Torrez, Jose Torrez, hnos Nahuel, Anabel, sus abuelos Beatriz, Dora y Belisario sus tíos Angel, Luciana, Rosendo y Amelia sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB. CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Dante Cayetano Fiorentino y Olga Coronel de Fiorentino participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Oscar Ledesma Patiño y acompañan a su familia en el dolor.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Oscar Ángel Don y familia participan con dolor el fallecimiento de la abuela de la Sra. diputada nacional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Humberto Santillán, su esposa Ana Alzogaray, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan el fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Juan Antonio Guiscafré, Marta Valdez y sus hijos Juan y Romina acompañan en tan dolorosa pérdida a la diputada nacional Dra. Claudia Ledesma de Zamora y demás familiares, rogando una oración en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Directorio, Gerencia, Ingeniería y colaboradores de ENERSE SAPEM participan el fallecimiento de la abuela de la ex gobernadora de la Pcia. y actual diputada nacional Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, acompañando sus sentimientos.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Freddy Basbús, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Juan Manuel Suffloni participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Oscar Ledesma Patiño y abuela del Dr. Oscar R. Ledesma, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesasr el fallecimiento de la Sra. Madre de las Dras. Olga y Chesira Gaona, madre política del Dr. Arturo A. Barbero y abuela del Dr. Martín A. Barbero, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Sr. Pellene Julio, la Dra. Pellene Emilse participan con profundo dolor de la irreparable pérdida de la abuela de la Dra. Claudia Ledesma y hacen extensivos sus saludos a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Dr. Guillermo Daniel Molinari, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Ramiro Santillán Zavalía y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Para quien tuvo la bondad y la humildad de los grandes, su amiga Teresa Olivera de Caballero, su hija Teresa de Jesús, su nieta María Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Rogando una oración en su memoria.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Dr. Guillermo Daniel Molinari, su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTRO VERDÚN, MILENA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Sus padres Soledad Castro, Javier Verdun sus hnos Majo, Neli, Megi sus abuelas Selva,y Catalina sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio de vilelas dpto Juan f Ibarra COB. U.A.T.R.E SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa Elsa Medina, sus hijos del corazon Valeria , Cristian y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 17 hs en el Cementerio de La Noria (Dpto. Loreto). Cobertura CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LEDESMA, JOSÉ LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/18|. Su esposa Zoila del Valle Cruz, sus hijos Marcela Vanessa, Paola Andrea, Maria Balvina, Jose Leonardo, Sergio Gustavo, Jose, Lourdes y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 15 hs. en el Cementerio Cristo Rey (Loreto). Cobertura CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RAMÍREZ, DANTE RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Sus hijo Brahian Ramirez sus hermanos Fortunato, Isabel, Modesto, Noemi, Mirta, Ada, Graciela Juarez hnos. políticos y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas cementerio de monte redondo COBERTURA CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Aunque mi corazón está destrozado porque te nos adelantaste; hermano amado mio; acepto la voluntad de Dios nuestro único Señor y todos sus designios. Descansa en paz. Su hermana Laura Ines Yacante, Hugo del Rosario Morales, sus hijas Mara Morales Yacante y Mora Morales Yacante; sus sobrinas nietas Lucrecia y Salma, participan con dolor de su irreparable perdida. Sus restos fueron innumados en la provincia de San Juan.

YACANTE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18 en San Juan|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Reston Omar y Jesús Ibrahim. Participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SÁNCHEZ, FRANCISCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. "Dios te guarde en su Reino, sigues siendo guía de nuestros pasos." Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, MIGUEL FAUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "El Señor es mi pastor , nada me falta, en verdes prados me hace descansar ". A un año de su fallecimiento su familia con recuerda. Las Termas.