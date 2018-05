"Seguiré luchando por los DD.HH. de mis hermanos presos políticos"

Fotos REFLEXIÓN. Marcelo Crovato contó su historia cuando fue apresado con un grupo de estudiantes por manifestarse en contra de Maduro.

19/05/2018 -

"En Venezuela, estuve en una cárcel común de alta peligrosidad donde se me negaron todos los derechos, y tuve que hacer huelga de hambre para que me atiendan, que derivó en un muy precario estado de mi salud".

Así comenzó su relato tras su paso por Santiago, el abogado argentino-venezolano Marcelo Crovato, quien fuera detenido en Venezuela en abril de 2014 por sus trabajos con el Foro Penal y otras organizaciones de Derechos Humanos para asistir a los jóvenes detenidos durante las protestas de ese año que llevaron al opositor Leopoldo López a la cárcel.

"Yo he sido detenido por defender los derechos humanos durante un proceso de defensa penal porque se decidió en el gobierno de que había que atemorizar a los defensores de DD.HH., por supuestamente hacerles daño por hacer denuncias muy bien fundamentadas, en lo que fueron las manifestaciones del año 2014. Y me tocó a mí ser detenido, como pudo ser a cualquiera. Eso me costó tres años y once meses de prisión", relató el disertante, en el salón auditorio de la Ucse.

Mirada crítica

Crovato relató que "la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dictaminó que era un perseguido a conciencia y que debía ser liberado porque no se había justificado en absoluto mi detención. Como eso no fue atendido, adopté medidas para autoliberarme y así fue como me fugué hace dos meses", contó sobre lo que fue el inicio de una travesía, sin saber cómo podía terminar todo.

"Envié a mi familia a Colombia, luego me escapé por la carretera y me vine para Argentina. Ahora, sigo luchando por los derechos humanos de mis hermanos presos políticos que siguen siendo reprimidos, torturados, asesinados y así seguiré peleando por la verdadera democracia de Venezuela", sostuvo.

Al apuntar contra el gobierno de Nicolás Maduro, consideró que su equipo "es un grupo de delincuencia organizada, que maneja la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, y realiza operaciones con el terrorismo fundamentalista islámico. Han hecho por corrupción 400 mil millones de dólares que se han robado del presupuesto público de Venezuela", concluyó.