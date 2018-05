Realizaron arriesgada maniobra para salvar una perrita

Fotos Un grupo de obreros se las ingeniaron para poner a salvo a la perrita.

Hoy 14:51 -

AÑATUYA, Gral. Taboada (C) Hoy a la mañana, unos obreros municipales que realizaban tareas en la avenida Belgrano, oyeron ruidos que provenían desde el interior de un canal de desagüe que corre paralelo a la citada vía pública.

Cuando se acercaron a la orilla, para su sorpresa, observaron que un can pequeño luchaba por salvar su vida.

Presurosos idearon la manera de sacar al animal. Uno de los hombres se lanzó de cabeza, mientras era sujetado desde los pies por sus compañeros.

La tarea no fue fácil, pues el can no se acercaba hacia el hombre, por lo que tuvieron que repetir la maniobra varias veces hasta que, finalmente, pudieron sacar a la perrita desde el canal de desagüe.