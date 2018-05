CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Mayo 2018

22/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.45 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CONTRA PUNTO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 EL CLÁSICO: GUEMES VS. UNIÓN SANTIAGO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIóN POR EL TURF

23.00 EL PODIO





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 RAY DONOVAN 04 EP 06

01.08 LA DAMA DE NEGRO II: EL ÁNGEL DE LA

MUERTE

02.29 CITA CON EL AMOR

04.52 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

06.33 PARQUE JURÁSICO

09.02 JUNTOS... PERO NO TANTO

10.53 UN EQUIPO INCOMPARABLE

12.28 THE DUFF

14.23 SOMOS MARSHALL

16.55 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR.

CINEMAX PAN

17.22 TRON: EL LEGADO

19.48 EL JUEGO DE ENDER

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 09

23.00 SECRETO EN LA MONTAÑA

TNT

02.18 LOS MEJORES DE BROOKLYN

07.50 LOS ANGELES DE CHARLIE

09.33 10.000 A.C.

11.26 MCFARLAND: SIN LÍMITES

13.50 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC

AWARDS

13.51 EN EL BOSQUE

16.05 JACK Y JILL

17.51 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC

AWARDS

17.52 GUARDIANES DE LA GALAXIA

20.07 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC

AWARDS

20.08 FURIA DE TITANES 2

23.52 ROSARIO TIJERAS

00.47 CONTAGIO

TCM

00.02 EL CORRUPTOR

02.06 EL HOMBRE SIN SOMBRA

04.07 CRIATURAS SALVAJES

06.07 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

06.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.47 LA NIÑERA

08.12 LA NIÑERA

08.37 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.17 LA NIÑERA

10.42 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

11.32 LAWRENCE DE ARABIA

15.21 UNA RELACIÓN PELIGROSA

17.33 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

19.57 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA

SPACE

02.51 AFTERSHOCK

04.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.12 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

09.18 DESCARRILADOS

11.17 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS

13.50 PERSECUCIÓN IMPLACABLE

15.52 DETRÁS DE LAS PAREDES

17.38 UN HOMBRE DIFERENTE

19.50 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

22.00 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS





A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S9 1991)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “DEMI” CARABAJAL Y PABLO

CARABAJAL Y “SANAVIRONES”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN

“CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA

PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES

DE ENTRADAS.

+SÁBADO 26, A LAS 21.30, HERNÁN PIQUÍN PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO

“ENTRE TANGOS BOLEROS”.

+ DOMINGO 27, A LAS 22, HECATOMBE.

+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN FIJO.

+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL MARTÍN, REGRESA CON EL HUMOR DEL

“OFICIAL GORDILLO”.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

EL SÁBADO 26, A LAS 23, RODRIGO SALVATIERRA Y LEYLA HAICK.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA DE MARCELO TOLEDO”.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN, CÓMICS (+13

AÑOS)

22/05-23/05- 23/05 -- 21:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D): ESTRENO

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN, CÓMICS

(+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/05 - 17:00 (Cast) 17:40

(Cast) 19:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00

(Sub) 22:30 (Sub)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

22/05-23/05- 23/05 - 17:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

22/05-23/05 - 18:00 (Cast)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

23/05 23/05 - 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

22/05- 23/05 - 22:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 23/05 - 21:30 (Cast)

PONER LA FOTO PV07.22.JPG





HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

ESTRENO

COMEDIA -SÁTIRA

CASTELLANO 2D: 16:40 - 18:20 -

19:40 - 20:50 - 22:40 - 23:20

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

AVENTURA-ACCIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:00 - 20:00* -

23:00

CASTELLANO 2D: 16:00 SOLO JUEVES

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

*EXCEPTO JUEVES

VENTA ANTICIPADA

HAN SOLO

ESTRENO 24-05