"No se puede llamar al diálogo desde el gobierno sino desde un lugar neutral"

Fotos CUESTIONAMIENTO. Para Duhalde, el gobierno incurre en un error.

22/05/2018 -

El ex presidente Eduardo Duhalde advirtió que el presidente Mauricio Macri "va a cometer un nuevo error" al llamar al diálogo desde el gobierno, al sostener que esa convocatoria debería hacerse a través de "un lugar neutral" como la Iglesia, como lo hizo desde su gobierno en 2002.

De esta forma, Duhalde hacía referencia al llamado a la concertación nacional que se realizó en 2002 durante su gestión donde la Iglesia tuvo un papel clave.

"No estamos en el mejor momento. No es cosa nuestra nada más. Hay serios problemas con la gobernanza y un descrédito de los partidos políticos que avanza a través de las instituciones. La sensación es que estamos en un momento en el que todo un sistema está colapsando, vendrán cosas nuevas pero es un momento difícil", dijo el ex presidente.

Duhalde consideró también que el gobierno "se equivoca como todos los gobiernos en la toma de decisiones’ y ‘no acierta como debería".

Señaló, no obstante, que "en momentos de crisis, hay que tratar de no equivocarse’, aunque admitió que ‘los gobernantes aprenden a gobernar, gobernando".