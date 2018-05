Fotos Manguel: "Peña, Quintana y Lopetegui son caras que quedaron gastadas después de la crisis"

22/05/2018 -

Desde la óptica de la periodista Romina Manguel (panelista de "Animales Sueltos" por América- y conductora del programa radial "Va de Vuelta" -radio Nacional-) el país atraviesa una situación complicada, pero destacó dos aspectos positivos sobre la reacción del gobierno ante este panorama. Por un lado, señaló que volvió a integrar a la "mesa chica" de decisiones a políticos de la talla de Ernesto Sanz o Emilio Monzó; y la designación de Nicolás Dujovne como coordinador del área Economía, para poner "orden".

Así lo remarcó en una entrevista a fondo con EL LIBERAL, en la que dio su visión sobre los temas candentes de la escena política nacional. Y uno de los aspectos que abordó fue la crítica situación económica-financiera, escalada de dólar mediante, que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir ayuda al FMI y a convocar a un gran acuerdo nacional para consensuar la reducción del déficit fiscal.

"El gobierno está necesitando en este momento de los gobernadores para armar un frente común, para discutir temas como las tarifas y tener injerencia en sus senadores. Es un momento de mucha incertidumbre después de la turbulencia como la llama el gobierno o crisis como la llaman los otros. De todo eso me queda y celebro, que se haya ampliado la mesa de gestión hacia una mesa mucho más política", rescató Manguel.

Sobre la incorporación de Alfredo Cornejo, de Gerardo Morales, de Ernesto Sanz, de Emilio Monzó a esa mesa de gestión, resaltó que son "hombres que tienen una cabeza más de política que de gestión; no son técnicos del Excel ni Ceos de compañías, sino que vienen con lo que tiene que ver con la política territorial. Me gusta que después de un primer ensayo fallido, porque muchos (de los mencionados) estuvieron en la primera etapa de gobierno, hoy vuelvan a sentarse y vuelvan a ganar poder de decisión. Es una buena noticia en el marco de una situación que no deja de ser complicada".

-¿Que análisis hace de la designación de Dujovne como superministro?

-"Creo que en el gobierno están buscando ordenar, hubo mucho desorden por parte de ellos a la hora de comunicar; de parte nuestra también hubo desorden y esto nos pasó porque en el gobierno no había una voz unívoca: confundió ver a Macri dar el anuncio del Fondo, después hablaba Dujovne, después (Luis) Caputo, después (Mario) Quintana. Ahora están buscando un interlocutor válido que va a hablar a partir de lo que se geste en economía. Muchas voces hacen ruido, esto viene a ordenar. Con esto admiten que Economía necesita una cabeza, que siete no son un buen resultado".

¿Cómo ve el futuro de Peña, Quintana y Lopetegui tras el reacomodo en el gobierno?

-Creo que va a haber mucha más presencia del área política y se van a retrotraer un poco sus caras después de la crisis. Peña, Lopetegui y Quintana son caras que quedaron gastadas después de la crisis y que se van a retrotraer para dar lugar a políticos como Morales, Sanz, Cornejo o Monzó.