"Cristina aprendió que perdió cada vez que salió a confrontar"

Fotos EQUIPO. Romina con sus colegas del programa de radio.

22/05/2018 -

-¿El tan demonizado retorno al Fondo potencia la figura de Cristina Kirchner tal como lo muestran las encuestas?

-"Yo creo que el kirchnerismo actuó bien en este caso. Si uno aprende algo de la política, y más allá de que después te tilden de macrista o de kirchnerista, es que no hay que velar a nadie antes de tiempo; la política te da siempre la revancha por debilidades del adversario, por cambio de situación política o económica. Además, Cristina aprendió que cada vez que salió a confrontar, ganaba el gobierno y perdía ella. En este caso, le dijo a todo el mundo que se callara la boca y eso le jugó a favor a ella y en contra al gobierno, fue una maniobra política inteligente. Pero no sé si eso alcanza para que vuelvan a confiar en ella, falta tiempo todavía (para las elecciones)".

Cuidado corporativo

Romina Manguel consideró que la expresidenta "no está muy preocupada" por su futuro judicial, al sostener que en el Senado, hay una ley no escrita de "no entregar" a sus miembros.

"El último día (Miguel Ángel) Pichetto estuvo presentando el libro de Carlos Menem que fue condenado por el tráfico de armas y su pena confirmada. Me parece que el Senado tiene la doctrina Pichetto de que no entrega a los propios; no creo que ella esté muy preocupada, puede estarlo por sus hijos, pero no en su caso personal".