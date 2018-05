Nicolás Avellaneda confirmó sus progresos en Infantiles

22/05/2018 -

Nicolás Avellaneda consiguió una importante victoria en la categoría Infantiles, al vencer a Belgrano Blanco por 52 a 46, en partido de la fecha 13 del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

El Celeste del barrio Mosconi sacó adelante un partido complicado, con buena defensa y destacadas actuaciones de Ángel Paz y Juan Navarro.

Esta noche se cumplirá la siguiente: Sportivo Colón vs. Olímpico Negro, en Infantiles (Leguizamón y Alcorta) y Juveniles (Sánchez y A. Barraza); Red Star vs. Quimsa, en Infantiles (Mukdsi y López) y Juveniles (Mukdsi y Páez); Independiente vs. Huracán, en Cadetes (Carrillo y Vásquez) y Mayores (Montoya y Vásquez); Juventud vs. Tiro Federal, en Infantiles (Díaz y Nocco) y Juveniles (Díaz y A. D’Anna); Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda, en Infantiles (Abdala y Herrera).

Los juegos del primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.