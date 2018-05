El viernes, los suspendidos y el domingo, la décima fecha

23/05/2018 -

El Torneo Apertura de la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña tendrá actividad este domingo con el desarrollo de la décima fecha.

El horario de inicio de los partidos será a las 9. Éste es el programa:

En Gremio Municipal, El Rincón vs. Rey de Reyes; en Clodomira, Chamacos FC vs. El Cruce; en Palermo, Palermo vs. Isma FC; en Banfield, Taladrito vs. Deportivo 25 de Mayo; en Villa Unión, Villa Unión vs. Cholo Suárez; en San Isidro, Bio Torres vs. San Fernando; en 17 de Octubre, 17 de Octubre vs. Tramo 16; en 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. Bº Quilmes; en Ampliación Paraíso, Diablos Rojos vs. Bº Taponazo.

Viernes 25/05 (suspendidos); a las 9: en Güemes Clodomira, Bº Taponazo vs. 25 de Mayo; en Clodomira, Chamacos vs. Tramo 16; en Amp. Paraíso, Diablos Rojos vs. Argentinos Unidos; en San Isidro, Bio Torres vs. Palermo.