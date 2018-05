Gómez advirtió: "Después del Mundial regresan los aumentos"

Fotos IMPACTO. José Gómez adelantó que la suba de los combustibles se hará sentir en distintos rubros.

23/05/2018 -

Los aumentos de precios y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fueron cuestionados por el secretario local de la CGT, José Gómez, quien reveló que "hay sectores del movimiento obrero que con acompañamiento de otros sectores que no pertenecen al ámbito sindical, quieren manifestarse con una medida de fuerza".

No obstante señaló: "Tenemos un grupo que es mayoritario y que creemos que tenemos que sentarnos con el gobierno", para discutir los términos para "tomar un crédito ante el FMI; esto hay que discutirlo en un ámbito de representaciones que tiene cada sindicato", fundamentando en que "esto no va a afectar solo la actividad laboral sino a un país".

En diálogo con Radio Panorama, el sindicalista se manifestó en contra de pedir dinero al FMI y sentenció: "Ya tenemos deuda por cien años y ahora hay que asumir la responsabilidad con este crédito del cual aún no se conocen las condiciones finales".

Sin embargo advirtió: "No sabemos cuánto va a ser el monto y el interés, pero sí sabemos qué pide a cambio el FMI. Y una de las primeras señales, es querer achicar el déficit con el Pami que desaparecería, quedaría con pocos afiliados", al mencionar el proyecto oficial para que los futuros jubilados sigan en las obras sociales de los gremios.

En otra parte de sus declaraciones, Gómez se refirió al costo de vida de los argentinos. "No hablo como secretario general, sino como habitante de este bendito país. La plata al asalariado no le alcanza. El salario no tiene poder adquisitivo, hemos perdido muchísimo", expuso el gremialista.

Gómez fue contundente al asegurar que "después del Mundial regresan los aumentos" en distintos rubros en todo el país, y fundamentó su postura en la suba de los combustibles. "Frenaron el aumento por dos meses, pero ya hay uno otorgado y ¿a cuánto se irá el fideo, el arroz y la leche?", reflejó su preocupación sobre el efecto del traslado que tendrá ello a los precios y en el proceso inflacionario.

"La situación ha excedido cualquier economía que hace un ama de casa en su hogar. Es imposible ya", sentenció el secretario general de la CGT.