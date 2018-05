Dos juegos de Mayores se roban toda la atención

23/05/2018 -

Los partidos entre Jorge Newbery y Belgrano y Patagonia y Lawn Tennis, en la categoría Mayores, se roban la atención de la jornada de esta noche, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura, que organiza la Asociación Capitalina.

Newbery y Patagonia aparecen como los favoritos al triunfo, pero deberán ratificarlo en la cancha.

La programación completa es la siguiente: Jorge Newbery vs. Belgrano Verde, en Cadetes (López y Aliaga) y Mayores (Mukdsi y Páez); Nicolás Avellaneda vs. Olímpico Blanco, en Infantiles (Vasquez y Alcorta); en Coronel Borges, Patagonia vs. Lawn Tennis, en Mayores (Carrillo y Herrera); Lawn Tennis vs. Olímpico Negro, en Infantiles.

Preinfantiles

Esta noche, desde las 19, Sportivo Colón jugará en su cancha ante Contadores, en la categoría Preinfantiles, en partido pendiente de la undécima fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora. Dirigirán Díaz y Leguizamón.