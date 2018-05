Mascherano lamentó la lesión de Romero y le deseó "lo mejor" a Guzmán

Fotos Javier Mascherano.

Javier Mascherano fue el primer jugador que habló oficialmente de cara al Mundial de Rusia, tras la confirmación de la lista de 23 jugadores y el inicio de los entrenamientos.

"El Jefecito" lamentó la lesión de Sergio Romero pero remarcó que "son cosas del fútbol" y llamó a todos a "tirar para adelante" y a apoyar a Nahuel Guzmán.

Luego, hizo referencia a sus sensaciones y expectativas por jugar su cuarto Mundial y se mostró con esperanzas de poder traer la Copa del Mundo al país: "Muchas veces el fútbol es caprichoso e inentendible. Nosotros tenemos claro que una Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos para ir a competir. Si esta Messi todo obviamente es más fácil".

"Mi situación no es la misma de hace cuatro años atrás y lo tengo bien claro. Eso no significa que no pueda seguir aportando cosas. Sé en qué cosas fallo, pero intento dar lo mejor de mí", remarcó.