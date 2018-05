Décima jornada del Torneo Anual

Hoy 21:44 - La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera programó para el domingo la décima fecha del Torneo Anual. Los encuentros arrancarán a las 9.30, con media hora de tolerancia. Este es el programa completo: En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Luz y Fuerza. En París, Simusa vs. Molinari 55. En Lavalle y Vías, Ateneo San Roque vs. Tapicería Perú. En Asociación, O. Bella Vista/ Sialle vs. El Triángulo. En Los Potros, Reparaciones I. Díaz vs. Gus Mar. En Campeones del 28, Carrizo Agua vs. Trigoria. En El Liberal, Veteranos de Estudiantes vs. KM 49 Roma Informal. del Norte la gana los puntos a Ima Construcciones, de acuerdo con lo que dio a conocer la organización del certamen.