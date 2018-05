En la categoría c45 se jugarán las semifinales

Hoy 21:52 - La Liga Federal vivirá mañana una jornada especial con la disputa de las semifinales de la categoría C45. Pero esta no será la única atracción, ya que se generó una gran expectativa en todas las categorías porque se empieza a cerrar el embudo rumbo a las grandes finales. Cada equipo busca llegar a lo más alto dentro de sus niveles. Hay para todos los gustos y todos juegan por algún premio como ya es costumbre en la Liga Federal. Los partidos se jugarán en los 14.30 y 16.30, habiendo 30 minutos de tolerancia únicamente para los cotejos del primer turno. El programa completo es el que se detalla a continuación: En Comunicaciones: Uriarte FC vs. Quinto Alte. Brown (C20) y Relojería San Francisco vs. C.S. y D. Bandera Bajada (C40, 4tos Consuelo). En Status (Aeropuerto): La Juve vs. Bobinados Soria (C20, 8vos) y Copa Aeropuerto vs. Grasería Fernández (C50). En Abogados Nº 1: Abogados Cat vs. El Argentino (C40, 4tos Incentivo). En Abogados Nº 2: Farmacia Plata vs. El Fortín (C40, 4tos Consuelo) y Rivadavia FC vs. Estudio Jurídico (1ª, Semifinales Campeonato). En Luz y Fuerza Nº 2: Deportivo Rec vs. Beula Construcciones (C45, Semifinales Campeonato y Dr. Beltrán vs. Bº Sgto. Cabral (4tos Campeonato). En Luz y Fuerza Nº 1: Lubricentro MyM vs. San Antonio (C40, 4tos Campeonato) y El Triangulo vs. Villa Negrita (C45, Semifinales Campeonato). En El Polli Nº 1: Agricultores vs. Adhoc FC (1ª, Final Consuelo) y Rabenar Forres vs. Templo FC (1ª, Semifinales Campeonato). En El Polli Nº 2: Eroplast FC vs. Macroffice (1ª, 5to al 8vo Campeonato) y Municipalidad Clodomira vs. Dr. Atese (1ª). En Nueva Unión: Coca Transportes Santillán vs. Excursionistas (1ª, Semifinales Incentivo 2) y Coca Transportes Santillán vs. Defensa Civil (C40, 4tos Consuelo). En Aranda (Clodomira): Unión Clodo-Simbolar vs. Farmacia Abdala (1ª, Estimulo) y Papelería Pamela vs. Veteranos Malvinas (C50). En Agricultores: Casa Maud vs. Amigos Textiles (1ª, Estimulo) y Fresco FC vs. Balneario FC (1ª, Estimulo). En Los Halcones Nº 2: Los Primos vs. San José (C20, 8vos) y Grupo Red vs. Óptica Bella Vista (1ª). En Los Halcones Nº 3: Los Halcones vs. El Desafío (C40, 4tos Campeonato) y La Católica vs. Argentinos Jrs. (1ª, 3ero Consuelo). En Cilindro Flores: Electricidad Cortez vs. Alberdi (C50) y Los Dinos vs. Red Star (C50). En Complejo Bascon Nº 1: Islas Malvinas vs. Gremio FC (C20, 8vos) y Villa Mercedes vs. La Saavedra (C50). En Complejo Bascon Nº 2: Vinalar FC vs. San Carlos (C20, 8vos) y Lenon Kiosco Pochito vs. Salamanca (1ª). En Complejo Jugadores Libres Nº 7: La Reserva vs. La Juntada (C40, 4tos Consuelo) y La Estafeta vs. Piquito FC (C40, 4tos Incentivo). En Potrerito 2 C1: Cacho FC vs. San Miguel (C20, 8vos) y Real Smata vs. Amigos Lucianita (C20). En Potrerito 2 C3: UTA FC vs. DJ Kinka (C20) y Los Tigres vs. C-Athletic (C20, 8vos). En Potrerito 2 C4: Piquito FC vs. Castillo Impresiones (C20) y Campeones del 28 vs. Buen Pastor (C20, Incentivo). En Complejo Russo Nº 2: Panadería Monteagudo vs. Los Carpas (C20, 8vos) y Carlín GNC vs. Ex Combatientes (C50). En Complejo Russo Nº 3: Mariano Moreno FC vs. Pibes 17 (C20, 8vos) y Pasaje 445 vs. El Ciclón (C20). En Rivadavia (Vta. Barr.): C. A. San Ramón vs. El Deport (C40, 4tos Incentivo) y San Fernando vs. Potrero FC (C45, Semifinales Consuelo). En Mamita (Cardozo): Oca FC vs. El Ciclón (1ª, Estimulo) y Profesores Ed. Física vs. Profesores Piratas (1ª). En Sayago (Cardozo): MG Diseños vs. Barrio Los Pinos (1ª, Semifinales Incentivo 1) y Campos GNC vs. Prada FC (1ª, 5to-8vo Campeonato). En Los Cardozo: Los Murciélagos vs. Aguma Construcciones (1ª, Estimulo) y Cimes FC vs. Tapiales Las Gemelas (1ª, Estimulo). En Los Pichones: Recambio Gogui Fdez. vs. Iosep FC (1ª, Semifinales Incentivo 1) y Contreras FC vs. Flaco y Persas (1ª, Estimulo). En La Morocha: Los Amigos vs. Moto Full (1ª, Semifinales Incentivo 2) y Roque y Amigos vs. TN Herrería (C45, Incentivo). En La Porteña: Loreto FC vs. Pepsi FC (C40, 4tos Campeonato) y Kovak Autom. vs. Amigos de la Vida (C45, 5to- 8vo).