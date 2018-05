Preocupación y temor entre los vecinos por las "picadas" ilegales

Fotos PELIGRO. Entre los motociclistas, hay muchos adultos que practican estas "pruebas" ilegales.

26/05/2018 -

La imprudencia de los adolescentes, muchas veces avalada por los adultos, parece no tener límites. Las "picadas" ilegales de motos atemorizan cada vez más a los vecinos y conductores que denuncian y repudian la práctica.

Desde la Asociación Civil Proyecto Padres volvieron a manifestar su malestar ante la situación y piden que se tomen medidas urgentes para frenar el descontrol vehicular que ocasionan estos motociclistas durante la madrugada de los viernes y lunes.

"Muchas veces pedimos por la vida de esos motociclistas que se arriesgan con maniobras peligrosas. Sin embargo, en este momento estamos más enfocados en los daños a terceros que ocasionan. Los grupos de motos, que hoy suman más de 300 en cada ‘picada’ ponen en riesgo a los demás conductores que nada tienen que ver. Estamos muy preocupados por la situación y necesitamos que se tomen medidas. Lamentablemente la policía hoy no puede actuar ante estas prácticas ilegales ya que se prohibieron las persecuciones y los ‘operativos cerrojo’, pero necesitamos que se busquen estrategias para frenar las ‘picadas’ porque vamos a seguir perdiendo vidas", expresó preocupado, el titular de Proyecto Padre, Marcelo Arambuena.

Asimismo se lamentó al contar que "estamos viendo que ya no son los jóvenes solamente los que protagonizan las ‘picadas’. Hay muchos adultos que se sumaron y así se está haciendo imposible frenar. Si los adultos no toman conciencia y dan esos ejemplos, mucho no podemos esperar de nuestros adolescentes. Y lo más preocupante es que las ‘picadas’ suelen comenzar cerca de las 2 de la madrugada, pero desde mucho antes están consumiendo alcohol en algunos de sus puntos de concentración y claramente esto agrava el problema", sentenció Arambuena.

Falta de valor a la vida

Preocupado por los casos de accidentados que llegan a la guardia del Hospital Regional, a causa de derrapes o choques de motos, el Dr. Carlos Scaglione, a cargo del Servicio de Traumatología, expresó: "Los vaivenes que tienen los accidentes de tránsito están en relación directa con los fines de semana largos, se incrementan en una forma masiva, cuando los controles decaen. De todo lo que ya conocemos, lo nuevo es que de repente comprobamos que los mensajes de prevención llegan, que la nota de que realmente es peligroso, llega; que lo que verdaderamente importa no es que no llega la información, sino que hay una suerte de problema de tipo sociológico, que evidencia un desprecio por los cuidados, no diría desprecio por la vida, sino una falta absoluta de criterio de entender el riesgo, el peligro, no solamente para uno, sino para los demás. Y aquí radica el problema, porque cuando uno embiste a alguien, no es uno solo el involucrado sino todos, aparte de los gastos, de las víctimas, del dolor, de la incapacidad que significa lo restante".