Philip Roth, el polémico y gigante escritor que retrató a la sociedad estadounidense

27/05/2018 - El escritor estadounidense Philip Roth, uno de los más importantes de la literatura del siglo XX, fallecido el martes en Nueva York, siempre estuvo en el centro de la polémica por sus historias cargadas de sarcasmo, humor y melancolía en las que abordó con intensidad a la sexualidad y la muerte. El autor de “El lamento de Portnoy”, “Me casé con un comunista” y “La mancha humana “, entre otros títulos, murió a los 85 años por una insuficiencia cardíaca congestiva, informó su agente literario Andrew Wylie. Philip Milton Roth había nacido el 19 de marzo de 1933 en Newark, Nueva Jersey, y sus abuelos fueron parte de la ola migratoria de judío-europeos que llegaron de Galitzia (Polonia/Ucrania) a los Estados Unidos en la primera parte del siglo XIX. Autor de más de 25 libros, Roth fue un escritor satírico y un realista inflexible, confrontando a sus lectores con un estilo audaz, directo y un incansable explorador de la sexualidad humana que reflejó en toda su obra. Ganó fama con “El lamento de Portnoy”, una novela en la que su protagonista, Alexander Portnoy, le cuenta a un psiquiatra sus aventuras sexuales por las que vive atormentado por los remordimientos y su obsesión por el sexo, algo que el autor interpreta como el producto de la severa mentalidad judía. Demasiado semita para algunos; demasiado ateo para otros; demasiado misógino o demasiado liberal, Roth no escribía para complacer a nadie, y construyó una obra sólida nutrida por sus alter egos, que envejecían al ritmo en que lo hacía el propio autor. Eterno candidato al Premio Nobel, era un secreto a voces que jamás podría obtenerlo, precisamente porque su perfil, agudo y polémico en todos los sentidos, no se ajustaba a los criterios de la desprestigiada Academia Sueca que entrega el galardón. Roth se había licenciado por la Universidad de Bucknell (Pensilvania), y había obtenido el posgrado en literatura inglesa por la Universidad de Chicago, en la que ejerció como profesor de escritura creativa. También enseñó en las universidades de Iowa, Pensilvania y Princenton (Nueva Jersey). Su primera obra, “Adiós, Columbus”, publicada en 1959, después de un año de trabajo como administrativo en el Ejército, está compuesta por cinco relatos cortos sobre la vida de los judíos en Estados Unidos. Con ella obtuvo el National Book Award y fue, además, la primera de sus obras llevadas al cine, en 1969. Pero fue con “El lamento de Portnoy”, su tercera novela, publicada en 1969, cuando Roth alcanzó el éxito literario. Desde ese momento, cada obra suya fue un éxito editorial que a la vez generó escándalo e impacto en la sociedad estadounidense. Su relevancia fue tal que finalmente abandonó la docencia en 1992 para dedicarse por entero a la literatura. Con el alter ego Nathan Zuckerman, Roth avanzó en la construcción de una obra de matriz política con la que radiografió a la sociedad estadounidense al mismo tiempo que ponderó su dimensión sexual, con libros como “Pastoral americana” (1997) y “Me casé con un comunista” (1998). Volvió a llamar la atención en 2004 con “La conjura contra América”, una ucronía en la que describe una versión alternativa de la historia de Estados Unidos. En ella, el presidente Franklin Roosevelt es derrotado por el aviador Charles Lindbergh, un antisemita declarado que firma un tratado de paz con Adolf Hitler. En su última entrevista, publicada por el New York Times en enero pasado, Roth se lamentaba de las diferencias entre la situación que inventó para esa novela y “la calamidad política” actual del regimen de Donald Trump. Si bien Lindbergh “pudo ser un racista, un antisemita y un supremacista blanco”, aseguró Roth, en comparación Trump “es un fraude masivo, la suma diabólica de sus defectos, desprovisto de todo excepto de la ideología vacía de un megalómano”. También se pronunció sobre la oleada de acusaciones de abusos sexuales a mujeres que ha denunciado el movimiento MeToo en Estados Unidos. “Nada de las conductas extremas sobre las que estoy leyendo últimamente en los periódicos me asombra”, afirmó. Entre sus últimas obras se destacan “Elegía”, “Indignación” y “La humillación”, llevada al cine en 2014 por Barry Levinson, y protagonizada por Al Pacino. “Némesis”, la última novela de Roth, narra la epidemia de polio que asoló a Estados Unidos durante el verano de 1941, tal y como afectó a la comunidad judía de Newark, escenario de la infancia del escritor. Criticada por judíos y feministas, su obra recibió, excepto el Nobel, casi todos los premios literarios, entre ellos la medalla de Oro 2001 de Narrativa, el más alto galardón que concede la Academia Norteamericana de las Artes y de las Letras, el premio Man Booker International en 2011, el Pulitzer, dos National Book Awards, dos Premios National Book Critics Circle, y tres premios PEN/Faulkner Awards. En 2012 obtuvo el Premio Príncipe de Asutiras tras imponerse en la última ronda de votaciones al japonés Haruki Murakami. A lo largo de su vida Roth se casó dos veces, primero con Margaret Martinson (1959-1963), que murió en 1968 en un accidente automovilístico, y luego con la actriz inglesa Claire Bloom, de quien se divorció en 1994 tras un tormentoso matrimonio.