Fotos El festejo patrio en Sumampa reunió más de 15.000 turistas

28/05/2018 -

El intendente de la ciudad de Sumampa, Marcelo Bernasconi, realizó un balance más que positivo sobre el IV Concurso Regional de Asado con Cuero y Locro Criollo, que concitó la atención de turistas de gran parte de Santiago del Estero y de provincias vecinas y otras más alejadas como Buenos Aires y Entre Ríos, por ejemplo, con una concurrencia que casi triplicó la del año pasado. "Llegaron visitantes desde Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, muchísima gente de Santiago Capital", reseñó. El jefe comunal compartó que frente a los 6.000 asistentes que disfrutaron de la gastronomía regional en 2017, cuando se hizo la tercera edición de este encuentro tradicionalista para festejar el Día de la Patria, en esta ocasión pasaron a más de 15.000, es decir casi dos veces más la anterior concurrencia. Semejante asistencia de visitantes no sólo dejó más que satisfechos a los organizadores del evento, sino también a los comerciantes en general, propietarios de hoteles, hospedajes, alojamientos particulares, locales de comidas, estaciones de servicio, etc., los que tuvieron importantes ventas con motivo de la alta asistencia tusrística. Consumieron todo Bernasconi relató, entre satisfecho y sorprendido que "nadie esperaba que la concurrenca pasara de 6.000 a 15.000 personas", de una edición a la otra, lo que hizo que no quedara nada de toda la comida preparada en el marco del concurso y fuera del mismo. "Se prepararon 3.500 litros de locro, para el asado con cuero se faenaron 20 animales. No quedó nada. se vendió todo", resaltó, incluso otras sabrosas preparaciones como "una gran cantidad de empanadas, costillares a la estaca, lechones, cabritos", que estaban fuera de concurso, y "cualquier cantidad de tortillas que se hicieron a la tarde para la hora del mate. No quedó nada". Lo mismo los artesanos que tuvieron buenas ventas. Además, incentivados por el propio intendente, algunos de los asadores prepararon un plato exquisito que es común en el interior santiagueño aunque poco conocido en las ciudades, la cabeza guateada, enterrada o en horno de barro, de cocción lenta y profunda, que permite comer la carne más sabrosa y blanca de los vacunos, receta por la que los turistas mostraron gran interés y pudieron degustar. "Mientras había carreras de burros, no se dejó de tocar en ningún momento en el escenario", destacó. Autoridades El intendente Bernasconi destacó la presencia del ministro de Producción, Miguel Mandrille; subsecretario de Desarrollo Social, Cristian Mansilla; subsecretario de Promoción Humana, Ernesto Fernández (se inauguraron cinco viviendas sociales); los diputados provinciales Mario Fantoni, Gabriela Rueda de Vitalli y Juan Sequeira. Los intendentes de Ojo de Agua, Selva, Bandera, Colonia Dora, Atamisqui, Los Telares y de Villa María de Río Seco, Ramón Flores (de Córdoba), además de los comisionados de Vaca Human y Salavina. "También estuvo la carpa de Producción acompañándonos, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Cultura, Transporte de la provincia. Los únicos que no han estado en semejante evento declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Cultura de la Nación, y de Interés provincial por la Legislatura santiagueña, pero la Subsecretaría de Turismo no ha estado. Eso que no lo invitamos dos días antes, sino con un mes y medio de anticipación".