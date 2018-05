Fotos "A esta altura no puedo tener pretensiones"

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Javier Mascherano se refirió a su posición en la cancha de cara al Mundial Rusia 2018 y afirmó que no puede tener "pretensiones" en este momento de su carrera. "Sabiendo que es mi último mundial trato de prepararme de la mejor manera, colaborar en lo que sea, en la función que sea porque a esta altura no puedo tener pretensiones", señaló Mascherano en rueda de prensa en un evento hecho en la localidad de Ezeiza. Mascherano, de 33 años, apuntó que en Rusia quedará "en la historia del fútbol argentino" porque acumulará su cuarto campeonato del mundo, un récord que obtuvo Diego Maradona y que también compartirá con el astro Lionel Messi. "Es todo un honor alcanzar esta marca al lado de dos extraterrestres", señaló el ex River Plate y Barcelona de España. El "Jefe" también agradeció a los hinchas por las muestras de cariño al seleccionado: "Hace dos semanas que llegué al país y cada día valoro más el apoyo de la gente que crece a medida que se acerca el mundial; eso es importante para nosotros", indicó. Javier Mascherano participó ayer del evento "Héroes de sus familias", que organizó la cadena de comidas rápidas McDonalds, con la elección de 11 niños, ocho varones y tres nenas de entre 6 y 10 años, quienes acompañarán la salida del equipo en el debut ante Islandia en la próxima Copa del Mundo. El concurso acaparó la atención de 9.000 postulantes de distintas partes del país, y la decisión corrió por cuenta de Mascherano como jurado junto con ex jugadores y periodistas deportivos.