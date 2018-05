"Siempre busqué más el éxito colectivo del equipo"

Fotos EMBAJADOR. El santiagueño Francisco Cerro (centro), junto con "Chocota" Trejo, disfruta del ascenso de Rayo.

29/05/2018 -

Rayo Vallecano de Madrid viene de obtener por anticipado el ascenso a la máxima categoría del fútbol español y entre sus filas tuvo a dos santiagueños que contribuyeron para coronar una temporada con el éxito: Francisco Cerro y Oscar "Chocota" Trejo.

"A este momento lo estoy viviendo con muchísima emoción y alegría. Por sobre todo las cosas con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo que nos hemos trazado hace casi un año, con todo lo que eso había significado para mi después de haber jugado 10 años en el fútbol argentino", expresó Cerro cuando ayer habló con EL LIBERAL y después de lo que fueron todos los festejos por el ascenso en los suburbios de la ciudad de Madrid.

Rayo Vallecano viene cumpliendo una gran campaña en el fútbol de ascenso de España y mucho tiene que ver la calidad física y técnica del plantel.

Cerro también habló al respecto y dijo que las clave para el ascenso fueron muchas, aunque destacó el buen grupo humano que se armó y que hizo más fácil el trabajo para cumplir con el objetivo.

"Siempre hay varios factores para alcanzar los objetivos. Para lograr cosas importantes, uno tiene que tener buena gente, un buen grupo y eso es lo que se formó en Rayo Vallecano. Hay una comunión de diferentes personalidades, edades y nacionalidades. Somos todos muy buenas personas y siempre hemos puesto por encima el equipo y no los nombres. Tenemos además el mejor equipo de la categoría", acotó el volante central.

Cerro también aprovechó el momento para hacer un balance personal.

"En lo personal, el balance es positivo porque siempre fui alguien que buscó más el éxito colectivo que lo individual. Me pasó en todos los clubes que estuve y que por suerte pude conseguir cosas. Éste no fue la excepción. Quizás me hubiese gustado jugar más, tener más participación y minutos, casi siempre estuve entre los 18 convocados. Me quedo con la satisfacción de poder ascender quizás en la mejor liga del mundo".

Sobre sus expectativas de cara al futuro, el jugador santiagueño afirmó:"Ahora son las de jugar la última fecha como visitante y si ganamos nos consagramos campeones de la segunda división de fútbol de España, algo que Rayo Vallecano nunca pudo conseguir. Después, en lo personal, mi agente se tendrá que juntar con la directiva de Rayo para ver cuál es la idea de ellos. Allí veremos si renovamos o empezar a buscar otros horizontes. Ya por suerte hay contactos y otras cosas en mente. La expectativa mía es poder seguir en Rayo para jugar en la Primera de España".