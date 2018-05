FÚNEBRES | 30 de Mayo de 2018

30/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

Luis Eduardo Molejón

Víctor Raúl Maguna (La Banda)

Albina Narchi (Dpto. Robles)

Blanca Azucena Díaz (Clodomira)

Carlos Alberto Jiménez

Lidia Elena Casullo de Bailón

Cesarina Rosa Moyano

Elvira Juliana Delbono (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANDRADA, IVAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Jorge Ayunta y flia., participan con dolor el fallecimiento del nieto de su querido amigo Antonio S. Andrada. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Mamita querida ya descansas en paz junto a los Angeles en el cielo y brille para ti la luz eterna. Su hija Teresita Elena y esposo Dr. Horacio Figueroa, nietos Maria Elena Figueroa y Gustavo Yadon, bisnietos Fede y Agu Yadon, nieto Horacio Daniel Figueroa, Juan Manuel Figueroa y Paula y bisnieta Helena, Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Bernardo, Teresita Elena, h/pol, Horacio Figueroa, Susana Comelli, Shirley Rizzolo, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su hermana Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahi, Susana, Bochi, Ramon y Silvia, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Señor ya está ante ti, recibela en tu reino". Sus nietos Bernardo, Maria Soledad y Benjamín, nietos politiccos Jorge Estofan y Soledad Hernández, participan con profundo dolor la partida de nuestra querida abuelita Elena. Rogamos oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Abuela querida vivirás siempre en nuestro corazón como ejemplo de mujer luchadora y fuerte dejándonos tus consejos, enseñanzas y ejemplo. Te amamos. Gracias por tantos momentos de felicidad. Sus nietos Maria Elena, Horacio, Juan Manuel, Gustavo y Paula, bisnietos Federico, Agustin y Helena. participan su fallecimiento.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su sobrina Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raul, Carla, Mariano y Carina con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Señor ya esta ante tí, recibela en tu Reino. Siempre te recordaremos. Sus sobrinos Cristina, sus hijos Javier, Marizú, y Cecilia Obaj y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su tia Elena. Que en paz descanse.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Querida tia te llaveré siempre en mi corazon, gracias por haber sido mi madrina, que goces de la vida eterna junto a Dios y tus seres queridos. Su sobrina Maria Pereira, sobrinos politicos Mario Osés y sus hijos Maiky, Mario, Gaby, Naty y Diego Osés y flias., participan con dolor su fallecimiento.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Emma de Carabajal y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Juan Ramiro Velez, su esposa Patricia A. Garcia e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela Elena y acompañan a sus primos Pinky y Susy y flia., en este dificil momento. Ruegan oraciones ensu memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Los amigos de la familia; Polaco, Luky, Emanuel, Natalia, Franco y Mariana participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de la abuela Elena.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Patricia Emilia Velez Garcia y Matias Gentilini, participan con mucho dolor el fallecimiento de la abuela Elena. Acompañamos en este dificil momento a la flia. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Marta Spector de Slapak, sus hijos Noni, Adriana, Raul y Juancho, sufren la partida de nuestra querida Elenita, esposa, madre, abuela y amiga Ejemplar, que vivia para servir con regocijo y alegria. Ya esta a la derecha de Dios.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastian, Ezequiel, Florencia y Santiago, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida Elenita. Acompañan a su flia. en este momento doloroso ante irreprable perdida. Dios la tenga en su Gloria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. José R. Lugones y flia. participan el fallecimiento de Elena, apreciada mamá de sus amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Norma Carabajal de Ávila y familia ; Adriana Carabajal y Estela Rivero Carabajal y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de tía Elena y acompañan en este momento a sus primos Pinky y Tere que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Carlos Ulivarri (a), su esposa Silvia Garcia (a), e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Elena y acompañan a Pinky y Susy y a su flia. en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan Castellano, su esposa Gricelda Merlini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Oscar Santillán y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Querida Elena con un beso grande te despedimos, aprendimos a quererte mucho. Tarro y Miguel y flia., participan con profundo do9lor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Querida Elena Dios te reciba en su Reino con la misma felicidad con que viviste en la tierra. Tu otro hijo Chala y su madre Angela y sus hijos Mariano Sebastian y Lucas y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos Ernesto Garcia, Adela G. Pacheco, sus hijos, Emanuel y Macarena, Cesar, Patricia y Maximiliano y Maria Angel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Tia Elena tu recuerdo vivira por siempre con mucho amor en nuestros corazones. Ramon Chamorro, Susana Lozano, sushijos Coni y Juan, Vico y Pablo, Rocio y Santi y Facundo y sus nietos Clarita, Lucia y Salvador participan con mucho dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Pocho Acuña y flia., participa su fallecimiento con pesar y acompañan a su flia. en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ricardo Pagani, su esposa Liz, sus hijos Luciana, Mariela, Mauricio y sus respectivas flias., particvipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Block Constructora SRL participa el fallecimiento de la Sra. madre del Contador Bernardo Bailón y ruega una oracion en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Guilermo Basbus y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en el camino de una cristiana resignación.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Iris Peralta; María Laura y Marcela Pereira y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Jorge Fuhr y Silvina Pinto, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Pinky y Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Josefina Bianchini (Tonona) participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elena, acompañan a toda su flia., en estos momentos tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Luis Camuñas, Magalí Vicente y sus hijos José Luis y Alfonso, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y dulzura. Participan con dolor el fallecimiento. Alcira de Llugdar, sus hijos maría Cristina, Elias Enrique y Analia, nietos, Exequiel, Ignacio y Cristian, acompañamos con su gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Arito Llugdar, sus hijas María Aida y Eve Luz participan el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a la flia en tan difícil momento.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleción el 29/5/18|. C.P.N. Eduardo Divi, su esposa Rosana Josefina Mntenegro de Divi y sus hijos Sol, Rocío, Valentina, Valentín y Jeremías, expresan profundo pesar por su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Pinky y a toda su familia en tan difícil momento. Que descanse en paz.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Cesar Daniel Tragant y Silvia Ines Alfano, participan con profundo dolor el fallecimiento de tia Elena y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Señora Elena ya descansa junto a su amado esposo e hijo. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Pelaez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este dificil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a toda su familia en este doloroso momento.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal acompañan con mucho cariño a su ex compañera y amiga Teresita.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. El Dr. Eleazar Figueroa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñada Tere. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CÓRDOBA, RAMÓN ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 29/5/18|. Su hermano Jesus Angel Cordoba, su cuñada Clara Zeilau, sobrinos Angel F. Cordoba, Andres E. Cordoba , Jesica B. Cordoba, sobrinos politicos Silvana gomez, Lucy Illanes, Emanuel Gomez y sobrinos nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (Dra) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus padres Juan Carlos Gallardo y Tanti Pereyra, sus hermanos Francisco y Gonzalo Gallardo y sobrinos participan con dolor su fallecimineto, sus restos fueron inhumado ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su abuela Pura Paz de Pereyra, sus hijos Liliana, Yoni y Marcia, participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Señor tu hija ya esta ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su Abuela Maria Benita Jugo, su tio Juan Pablo Gallardo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Paqrque de la Paz, ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus tíos Piru y Bartolo, Manuelito y Clara, Negrito y Leisa, primos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y con la misericordia infinita de Dios ya te encuentras descansando junto al Padre Celestial.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Que profundo dolor de la hijita querida. Por siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos. Sus tíos Maria Pereyra, Hugo Maldonado, primos Gaby y Leo Maldonado, Mariano y Daniela, participan su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Tu partida es un duro golpe que nos esperábamos nunca. Descansa en paz Niña Bonita. Por siempre nuestro eterno recuerdo. Su tía Liliana Gallardo, primos Maria Noel, Nicolás y Santiago Saez Gallardo, su sobrino Joaquin Saez, participan con profundo dolor su fallecimiento y rueggan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus tíos José y Lilian, primos Juan Jose, Rodrigo y Lucas Frias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tus brazos. Su tío Tanty Gallardo, Marta, Agu, Sole, Daniel y Mauricio, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu madrina Susana Gómez y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Compañeros de 5º. 1ª, Escuela Normal, acompañan con profundo dolor a Tanty, Juan Carlos y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que creé en mi aunque muera vivirá". Gaby Suárez, Chiche Gerez y Silvia Díaz con sus respectivas flias., acompañan con inmenso dolor a Tanty y flia., por el fallecimiento de su querida hija. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Dr. Guillermo Córdoba Ramírez, su hermana Dra. Antonella Córdoba Ramírez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida colega y compañera Flavia. Acompañan con oraciones a su familia por este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Cacho Banegas y flia., participan y acompañan con profundo dolor a su querida flia. en este dificil momento. Ruegan oracions por su eterno descanso.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Betty Banegas, Kiko Santillan y flia., participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de Flavia. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Norma Coronel, sus hijos Cynthia, Griselda, Luis, Manuel y Hugo, hijos politicos y nietos acompañan a sus padres Tanti y Juan Carlos, y a sus hermanos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Dr. David Luna y flia., participa con mucho dolor el fallecimiento de su paciente e hija de un amigo de la Infancia Chiqui y su amiga Tanty., Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Gracias Angelito hermoso! eternamente agradecidos por tu gesto en nuestro dolor. Marisa Ledesma Albornoz de Banco junto a sus hijos Pedro, Francisco, Virginia Maria y Nahiara Maria Banco acompañan a sus amigos Chiqui y Tanty en esta dolorosa pérdida.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Hasta siempre niña preciosa! Karinna Ledesma y sus hijos acompañan a sus queridos amigos Tanty y Chiqui en esta dolorosa despedida y rezan para que el Espiritu del Señor les conceda consuelo, esperanza y paz.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Carlos Coronel y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Comunidad de San Ramon del Bª Cristobal Colón, participa con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de la Socia Fundadora de esta Comunidad Helvecia Paz de Pereyra. Ruegan oroaciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Betty Paz de Tarantino y flia., participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Elida Moreno de Appa, Nicolas Appa, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Te despedimos con mucho dolor; Francisco Jose Larred, Maria Elida Appa Ailen y José Alonso Larred, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Juan Carlos Paolione y flia., participa su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante tan significativa perdida.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Carlos Catán y flia., acompañan con profundo dolor a su flia. en este dificil momento. y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Maria I. Innamorato, Carmen Larred y flia., Carolina Larred y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dolor.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Olga P. de Paz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Pablo Ugozzoli, participa y acompaña con profundo dolor a toda su flia. en este dificil momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y Guillermo Agustin Tarchini Mayuli, participan con profundo dolor su fallecimiento. y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Ricardo Pagani y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus tios Llimi, Ramon y Adela, sus primos Ramon y flia, participan tu inesperado fallecimiento y elevan oraciones para tu eterno descanso.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Chiqui se el momento que estas pasando por la pérdida inesperada de tu querida hija, no tengo palabras para decirte que lamento profundamente lo que te toca vivir con la ausencia de este ser tan querido. Lola Castillo de Sayago y flia.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sabemos que no hay consuelo cuando se trata de la pérdida de una hija pero ahora tienen un ángel en el Cielo de Dios que los acompañará por siempre. Fuerza para toda la familia. Tu amigo de siempre Hector Ricardo Sayago flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida hija y rogamos oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus fliares: Dr. Alejandro Gallardo, Dr. Ricardo Gallardo, Silvia Rosa Gallardo y sus respectivas familias lamentan profundamente lo sucedido y acompañan a sus padres y hermanos en este terrible momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Luis Camuñas, Ricardo Barquet y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Carlos Alfredo Jugo, Juana Morales de Jugo, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia y sus respectivas familias acompañan a sus padres y demás familiares en este momento de dolor.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Descansa en paz querida Flavia. Pamela Rigourd participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia. Rogando una pronta resignación . Eleva oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Querida Flavi te voy a recordar siempre con tu bella sonrisa, te llevo en mi corazón. Tu amiga del colegio Luciana Piñón y flia. elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. MIilagros Di Patti y Ana Guerrieri participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida compañera Flavia y que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la escuela Hogar Nº1 y jardín de infantes 106 Castillo Azul participan el fallecimiento de la sobrina de su compañera de tareas Prof. Marcia Pereyra. Elevan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Jorge y Cali Vittar participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Daniel Pirro, Rodolfo Gigli, Marcelo Basbús, Darío Alonso, Juan Carlos Gutierrez y José Haick participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Chacho Paz, Myriam Garnica y Ramón Paz, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Juan Carlos y Tanty en este duro momento. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su esposa Celmira Fernández, hijos Vanesa y Hernán y su nieta Mía participan su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 9.30 hs en cemt. Jardín del Sol. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su hermana Mimí, su cuñado Juan Carlos y sobrinos Dario, Charly y Mahia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Federico Pérez Carletti y Gaby Maud y sus hijos Facundo, Rocio, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Eduardo y acompañan a Laura y los chicos en este duro momento, rogando por el una oración.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Francisco Eduardo Cerro, Maria Mercedes Clusella, sus hijos Francisco y Antonela, Sebastian, Magdalena y Delfina, su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Enrique Sarquiz, su Sra. Cristina Ríos de Sarquiz participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido amigo Eduardo.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y flia participan con dolor su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Sgo. del Estero participa el fallecimiento de su colega y eleva oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Familia Montanaro, Héctor, Susana, Silvina y Andrés participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Directivos y colaboradores de Tierras Viejas Agropecuarias S.A participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria,

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin". Acompañan a Laura y flia en este doloroso momento. Yolanda, Mariana y Martín.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Elsa Castillo Carrillo y Ruben Gimenez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ignacio, Agustin y Omar Manzur Cavallotti y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares. ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Mónica E. Martillotti y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Gustavo M. Paz, participa su fallecimiento y acompaña a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Maria Rosa Rímini Olmedo de Avendaño y flia., participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sandro Trono, Alicia Perié y sus hijos Cesar y Flavia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Eduardo y acompañan en el dolor a Laura y sus hijos.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Laura e hijos en el camino de una cristiana resignación.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carli Feijoó, Cecilia Espeche y sus hijos Lucia y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Mariano, Santiago, Gonzalo y Augusto, participan su fallecimiento y acompañan a toda la flia.con mucho cariño.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Julio Manuel Lugones, Ana Maria Espeche de Lugones, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Laura e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Con profundo dolor participan su fallecimiento; Luis Bidegain e Ines Jozami, ruegan oraciones en memoria del amigo Eduardo.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Patricio Aguirre Saravia, Florencia Clusella y sus hijos Tomás, Martín y Florencia Aguirre Saravia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Tito Sarquiz su esposa, Mabel y su hija Viviana, acompañan con dolor.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Mirta y Pamela Rigourd despiden con profundo pesar la temprana partida de su amigo Eduardo. Acompañan en el dolor a Laura e hijos: Sole, Flor, Inés, Manuel, Maxi, Popi, Marcos, Lucia y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su amigo José Sarquiz y familia. Acompaña con dolor.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sonia Larsen y sus hijos Carolina y flia; y Agustín despiden con dolor la partida de su amigo Eduardo y acompañan a su esposa Laura e hijos: Sole, Flor, Inés, Manuel, Maxi, Popi, Marcos, Lucia y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Migui Sarquiz y Familia. Ruegan oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Las empresas: Tramo 20, El Marcado Safico SA, Mijovi SRL, participan de su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Como la cierva anhela estar junto al arroyo así mi alma desea, Señor, estar contigo. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Cabaña El Mati participa su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Pablo Escontrela y familia participa su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. En el camino de la vida nos vemos obligados a afrontar incomprensibles y amargas despedidas. Los compañeros de la FAE (Fundación Alta Escuela), de Flor, acompañan su dolor, ante la partida de su padre: María Luisa Soulier, Claudia Rodríguez, Doris Iñíguez, Luciana Romano, Mónica Andrada, Adriana Della Rosa, Lili Spampinato y Martín González. Ruegan una oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ing. Pablo Lopez Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Personal de AGROSANTO S.R.L. participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura y toda su familia con mucho cariño en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Ing. Alberto Scrosoppi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Durval A. J. Palomo y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Agustin Pedro Rímini Olmedo, Maria Isabel Carol Posse y sus hijos Agustin y Dolores Novillo Corvalan, Mariano y Ana D, Kelly, Maria Isabel y Ricardo Abate, Justiniano, Pedro Ignacio, Ines Maria y Facundo Otero, Maria Florencia y Fernando Guerrieri y nietos, participan con profundo dolor su falllecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Olegario Hernández, Claudia Zavalia y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Laura y sus hijos en tan duro momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Miguel Ángel Granda, Elena O¨Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Antonio Miguel Bergues (a), Alicia Blanco Cardoso, sus hijas Laura Bergues y flia, y Maria Cecilia Bergues, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan Carlos D' Angelo, Carmen Alvarez e hijos acompañan a la querida Laura y familia en tan doloroso momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Emiliano D'Angelo, Stella Cinquegrani e hijos, acompañan al querido Manuel y familia en este momento de dolor

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Fernando Leguizamon y Lourdes Calderon participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Abel Paz, su esposa Gabriela Suárez e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Silverio Leguizamón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. La Comision Directiva de la Asociacion de Productores Agropecuarios Zona IV, participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido socio. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Dr. Luis Alfredo Richetta y familia participan del fallecimiento del padre de su amigo Marcos Molejon. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Raúl Diehl y Susana Lugones participan el fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Malena Arce de Montiel y Álvaro Arce; Luis y Pablo Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura y familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. María Luz Palomares y sus hijos Lucia, Eugenio y Gerónimo, Lucas y Florencia, Milagros y Coco, Santiago y Gonzalo participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en su pesar.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Luis Milet y Elena Daviou de Milet participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi, sus hijos Lourdes y Diego; Celina y Federico, María Victoria; Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Laura e hijos.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Comisión directiva, personal administrativo y socios de la Sociedad Rural Zonal de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Jose María Piñón, Eva Salvatierra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Luis, Teresa, María, Luz, h/pol, Mario, José , nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. La Piedad 11 hs Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Nilda Ledesma de Corbalán y familia, participan su fallecimiento y despiden con profundo pesar al querido Carlos. "Dejas hermosos recuerdos". Acompañamos en el dolor a Betty y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haydee Salgado, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a Beatriz e hijos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Las compañeras de Beatriz del Colegio San Francisco de Asís participan con dolor el fallecimiento de su esposo, la acompañan con sincero afecto a ella y a sus hijos y ruegan por el descanso eterno de su alma.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus primos Carlos, Nancy y Carlita Cesca participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus primos Gringo y Juan Pablo Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Que el Señor lo reciba y le conceda la paz y el descanso eterno. Berta Villar de Nazarchuc y flia. participan con dolor el fallecimiento de su vecino.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su compadre Juan Delicio Camuz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL. ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su tía Olga de Rafael, participa con profundo dolor su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria y resignacion para sus familiares.

RAFAEL. ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Su primo José, Achwak y Tony Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELBONO, ELVIRA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Horacio, Hugo, Yoli, Rosita, h/pol, nietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Misericordia. Servicio Unión Ferroviaria.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Susana, Víctor, Hugo, Armando, Martina, sobrina, María Gauna y flia; h/pol, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. La Esperanza. Serv. Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, ROGELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus hijos Carlos, José, Quiquito, Nene, h. pol., nietos, bisnietos y demás flias. Sus restos fueron inhumados. ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

DÍAZ, ROGELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. La Honorable Comision Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) y afiliados participan el fallecimiento de su afiliada y acompañan en este doloroso momento a su familia. Rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

MAGUNA, VÍCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Bienaventurados los puro de corazón porque ellos verán a Dios. Su esposa Isabel A. Funes, sus hijos Hugo, Karina y Gastón, sus nietos Rita, Micaela, Antonella, Gonzalo, Camila, Tiziana, Valentina, Delfina y Olivia, hijos políticos Carlos Saavedra, Noelia Olivera. Sus restos serán inhumados a las 10.30 hs en cemet. La Misericordia La Banda.

BUSTAMANTE, CARLOS ELPIDIO (PINO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Rodolfo Capellini, su esposa Ada Iturre de Capellini, sus hijos Tatiana, Isolda,Renzo y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su intachable y querido amigo Pino y acompañan a la familia en tan tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

BUSTAMANTE, CARLOS ELPIDIO (q.e.p.d) Falleció el 28/5/18|. Carlos Leiva y su esposo Leti, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pino. Se ruega una oración en su memoria.

CATALÁN, VILMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus padres Jesus Catalan, Marta Diaz sus hna Silvina, sus sbuelos Esther, Marta, Julian tios primos y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio de garza dpto Sarmiento Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

NARCHI, ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos Víctor, Carlos, nietos, Leila, Pablo, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. de Beltrán. Cas de duelo Huilla Cantina. Dpto. Robles. Caruso Cia. Arg. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

ORDÓÑEZ, FIDEL (q.e.p.d.) Fallecio el 26/5/18|. La Comisión Directiva y socios del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara de Rojas" participa el fallecimiento del hermano de su Secretaria Srta. Estela Ordoñez, acompañan en estos momentos de profundo dolor, haciendo extensivo sus condolencias a sus familiares. Las Termas.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Francisco Cerro y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus familiares Mirta M. Elean, Glady Elean de Salomon y flia.,participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan plegarias en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|."Querida Pocha:que Jesus y su divina misericordia te den el eterno descanso.Tus familiares: Margarita Hallak de Saad,sus hijos: Mariel y Juan y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos y demas fliares,ruegan oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ADAMO, MARÍA OLIVA DEL VALLE (Nuni) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/16|. Tu ausencia a dejado un inmenso vacio y dolor, pero para los que te queremos no dejarás de existir jamás por eso tus hijos, nietos e hijos políticos, invitan a la misa por cumplirse 2 años de su partida en al iglesia la Merced a las 20 hs.

NASIF, HÉCTOR MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/05|. Estás feliz entre los ángeles y entre las estrellas y aquí nosotros buscamos las palabras para expresarte cuanto te extrañamos. Su esposa, hijas, y nietos invitan a la misa hoy las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 13 años de su partida a la Casa del Señor.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Hermana: Un día me dijiste por telef. a Bs.As., no dejes que ni la tristeza, ni la desilusión, ni la soledad te impida reir, no tengas miedo a esa depresión por más que sufra tu corazón, tratá de soñar siempre. Lo necesario para ser feliz está dentro de vos, pero Flori, tu ausencia permanecerá en mi siempre, recordaré todo lo hermoso que me dijiste. Estás en un hermoso lugar con mi papá y mi mami, desde allí mandame fortaleza para seguir adelante. Su hermana Chini invita a participar de la misa en su memoria a familiares y amigos el miercoles 30/5 en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. Ruego oraciones en su memoria.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Hermana: Nosotros tus hermanos Chichi, Miguel, Chini, nietos, cuñadas, tios, primos, sobrinos nietos, extrañamos tu querida presencia. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria. Invitamos a la misa en su recuerdo el 30/5/18 en la iglesia Catedral a las 20.30 hs.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Flori fuiste una mujer muy especial, dejaste una huella en el corazón de cada persona que te conocio, fuiste una Lela muy presente, madre, suegra muy generosa, una hermana protectora y una amiga incondicional.Su hijo Gustavo, hija politica Sara y sus nietos Santiago, Matias y Lautaro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. No es sencillo dejar partir de este mundo a quienes queremos, pero es algo que forma parte de nuestra vida, debemos ser fuertes y sobreponernos para seguir adelante, recordándote con gratitud y honrando su memoria.Que en paz descanses. Su hermana política Virginia Soria, sus sobrinas Gladys y Mary Soria, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

IBÁÑEZ, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/18|. Sus padres, hermano, sobrino y cuñadas, invitan al responso que se realizará hoy a las 15 hs en el Cementerio de Cañada de Escobar, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.