FÚNEBRES | 1 de Junio de 2018

01/06/2018 -

Fallecimientos

- Alan Nahuel Salvatierra

- Benecia del Carmen Gramajo

- Nigelia Zelaya (Las Termas)

- Genoveva Asunción Saavedra de Pérez

- Ebelia Brizuela de Jorge Llado (Suncho Corral)

- Norma Cristina Gigena (Bs. As.)

- Luis Alejandro Julián

- Elba Inés del Carmen Atía de Morales

- Guillermo Gustavo González (La Banda)

- Sebastián Severo López

- Enrique Mardoqueo Bravo (La Banda)

- Isaura del Carmen Villalba de Paz

Sepelios Participaciones

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Su tía Mafalda B: de Frola, sus primos Héctor Frola, Lucía Venturini, sus sobrinos Daniel, Lucrecia y Romina Frola participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su primo Guillermo Alegre, Ana María Mema, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria,

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Compañeros de trabajo de la CPN Hilda Alegre de Detling y de la Arq. Danalí Detling acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Pedro Miguel Alegre. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello , sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Javier y de más familiares en este penoso momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. María de los Ángeles Ramírez participa el fallecimiento del esposo de la Dra. María Angélica Mazza.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/05/2018|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero participan el fallecimiento del esposo de su asociada Dra. María Angélica Maza.Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. José Repenzki, acompaña a Graciela y flia., por la irreparable pérdida de su hermano. Ruega oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Dres. Mirta González, Viviana Yannucci y Ana Maria Nanni, participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Pedro y acompañan a su esposa, nuestra querida amiga Dra. Angelica Maza y flia. en este triste y difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. "Recíbelo Señor en tu santo Reino. Luis Congiu, Perla Buenvecino, sus hijos Pedro y Valeria; Adriana y José Luis; Luis y Caro y sus familias acompañan a Javier y Gimena y demás deudos en este doloroso momento. Elevan y piden oraciones.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Justo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento deseándoles pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus hijos: Yonny y Liliana, Cecilia y José, y Mario, y sus nietos part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hijo político Mario Habra y tus nietos Veronica y Franco, Facundo y Analia, Milagros, Victoria y Juan y Eugenia y tus bisnietos Lucia, Bautista, Magdalena y Guillermina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrina Chini Vega y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su tía Elba y ruegan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus sobrinas Negrita Atia y flia., Magucha Ceruti, su hijo Ignacio Lines Ceruti, Graciela Ceruti y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus sobrinos Mario Roberto Abalos, Gloria Herrera e hijos; Mario Roberto (h) y María Florencia participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan en el dolor a sus hijos Johnny, Cecilia y familias y elevan oraciones por su eterno descanso.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrina Ana María Carlsson de Rodriguez Areal, hijos, nietos y bisnietos te despedimos con gran dolor rogando que el Señor te reciba en sus brazos. Descansa en paz mi querida Turca.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La mesa redonda Panamericana " Santiago del Estero" Capital. Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardozo, Mashy Gerez, María Inés Soria, Beby Moreno Navarro, Aurora Ruiz, Emma Figueroa, Graciela Grimaldi, Alicia Martínez, Castillo, María Magdalena Ruiz, María Angélica Alfonsin Gerez, Nora Madronero, María Inés Bravo, Beba de Pita, Mariza de Yachelini, Marta Blanes, Rina de Abatedaga participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vice presidenta. Rogamos al Señor por su eterno descanso. Oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro participan con profundo dolor el fallecimiento de querida amiga Elbita, Ruegan cristiana resignación para su familia. Oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Pogo Salvatierra de Velázquez, sus hijos, hijos políticos, nieto y bisnietos participan con mucho pesar del fallecimiento de la querida amiga de tantos años, compañera de tan gratos momentos de alegrías, de solidaridad en ACIMIF, de encuentros con familias amigas. Que en paz descanses Elba y que brille para vos la luz que no tiene fine. Un fuerte abrazo a sus hijos y nietos y los acompaño en su pesar.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Eduardo Habra y Viviana Jozami, Laura y Sergio, Eduardo y Belen, Mercedes, Jimena y Antonio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Jeny, Liliana, Juan, Luciana, Joaquina, Daniela, Ale, Majo y Sandra.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Mónica Cristina Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia en tan doloroso momento.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Amigas del Café Crocantino, te despiden con tristeza; Leyenda, Beby, Aurora, Ines y Marisa, Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en Paz.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña y sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Nora Ugozzoli de Vega y sus hijos Nelba y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Walter Chedid, Maria I. Raed, sus hijos Walter y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su Amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Señor ya está ante ti recíbela en tu reino". Tus amigas del café de todos los días; Lic. Maria Ines Suarez y su hija Prof. Florencia, Beby Moreno Navarro, Leyenda Cardoso de Barrera, Marisa y Fernanda Yacheline, y Aurora Ruiz participan con profundo dolor su inesperada partida.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Acompañan con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de Jony Morales. Sus amigos de la Oil., Ramito, Cunino, Cachete, Miguel y Ricardo en este difícil momento.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elvira Judith Demasi y sus hijas participan con dolor el fallecimiento de Elbita y acompañan a su hija Cecilia, José y Josecito en estos momentos de gran dolor. Dios les dé consuelo.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Dios la tenga en la Gloria". Guilli Coronel y flia., amigo de su hijo Yoni, hija política Liliana y familiares, participan con dolor su fallecimiento, ruga oraciones en su memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Vida nada te debo. Vida estamos en paz."Velia Romero, hijos y sus familias y Yohny Romero, María de los Ángeles Gómez, hijos y flias acompañamos en este momento de dolor a nuestro cuñado Yohny y su hermana Cecilia como también Liliana por la desaparición física de su madre y suegra Elba.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Que brille para ella la luz de Dios que no tiene fin". La Cámara de Construcción de Santiago del Estero (CACSE) participa el fallecimiento de la madre del Ing. Juan Carlos Morales, miembro querido de esta institución.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Los amigos de la juntada de los jueves de su amigo Jony, participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ramiro Montoto Piazza y familia participan el fallecimiento de la madre de su gran amigo, Ing. Juan Carlos Morales, elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ATIA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Miguel Argañaraz y sus hijos Javier, Miguel y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo, Ing. Juan Carlos Morales y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Cr. MarioVega y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Jose Ramon Blanco, Betty Castro, hijos y nietas participan el fallecimiento de la madre de los queridos amigos Pinki y Susy y familia. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. SITEA Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de su socio Horacio Figueroa y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Maru Jiménez y familia acompañan a Pinky, Susy, Sole y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposa Graciela Coronel, sus hijos Daniel, Fabián, Carina y Jorge, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su abuela Natividad Jorge de Farias, sus hijos Carina, Lulo, Daniel y Alfonso y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Quique y ruegan oraciones por el.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus primos hermanos Alberto, Lilia, Víctor, Dardo y sus respectivas familias. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz y se ruega una oración en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Federación Santiagueña, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Carina y Yerno Ramiro en este difícil momento.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Dr. Guillermo Molinari, Su sra., e hijos acompañan en su dolor a Karina y Ramiro y a la familia Daverio en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su consuegra Mercedes Farias participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la querida familia Daverio en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Mercedes Farias, sus hijos Héctor, y Valeria Cerioni, acompañan con sentido pésame a su hermano Ramiro y flia., a la familia Daverio. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Los amigos de su hijo Fabian, acompañan a toda la familia en tan difícil momento., Raúl Guzman, rosa Quevedo, Rauly, Agustin, Caro y Lucia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Padre Celestial recógelo en tus brazos y dadle el descanso eterno. Noemi Galván, Graciela Muratore, Inés Trejo y Graciela Tagliapietra participan el fallecimiento del esposo de su querida compañera Graciela, ex´docentes de la Esc. Nº 837 de Villa Zanjón. Ruegan una oración en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor mío y Dios mío recibe en tu Reino a un hijo Tuyo y que descanse en paz". Raúl More, Azucena Espeche, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. José Reyes y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Fabián y familia en este doloroso trance. Se ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Teresa Gil y Julio César Lucero; Alejandra Lucero y Gustavo Abeijón; sus hijos Máximo y Augusto participan con mucho dolor su fallecimiento y piden a Dios una pronta resignación para toda la familia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

DAVERIO, ALFREFO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Independiente B.B.C., participa con tristeza y en nombre del Pte. Carlos Basualdo y la H.C.D., expresan sus condolencias al querido profesor Fabian Daverio, ante la desaparición física de su padre, Don Angel Daverio, para quien rogamos su eterno descanso en paz, y que su luz brille desde los cielos, para consuelo de todos sus afectos.

DAVERIO, ALFREFO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Carlos Basualdo y flia., acompañan con dolor al estimado profesor Fabian Daverio ante la irreparable perdida de su Padre, Don Angel Daverio, para quien rogamos su eterno descanso en la morada del Dios todopoderoso. y el consuelo para sus familiares.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 30/5/18 Hija y hermana querida te fuiste muy pronto, no lo esperabamos, Dios ya te recibio en sus brazos. Me dejaste unos hijos y nietos maravillosos, fuiste hacerdora de una familia unida y con solidos principios. Su madre Norma Robles de Gigena, sus hermanos Silvia y Ramón Alvarez, José, Dora I. Castiglioni, Mariano, Gabriela, su hemana del alma Ines, sus sobrinos Agustin, Tomas, Gabriela, Facundo, Mercedes, Francisco, Juan Manuel y Javier, Maria Emilia, Juan Felipe, acompañan en este momento inesperado y tan doloroso a su esposo Enrique (a), hijos Paz (a), Victoria (a) y Enrique, sus restos seran inhumados en Bs.As. el dia 1/6/18.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Su hermana Maria Silvia, su esposo Ramón Alvarez, sus hijos Agustin, Tomás(a), Gabriela y Facundo participan con profundo pesar la dolorosa muerte de su querida hermana y tía. Dios les de fortaleza y paz a su amada familia para sobrellevar tan valiosa pérdida. Sus restos serán inhumados en Bs. As. el 1/6/18.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Querida hermana y tía siempre estarás presente en nuestros corazones, te extrañaremos. Su hermana Maria Gabriela, su sobrino Juan Felipe, piden al Señor resignacion a su familia por tan irreparable pérdida, sus restos serán inhumados en Bs. As el 1/6/18.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Sus tíos Ana Robles, Luis Fernandez, sus hijos Pedro Ariel, Vicente de Jesús, María del Pilar, Juan Gutierrez, Ana Belen, Carlos Goretta, Maria Jimena, Sebastian Rojas, sus nietos Baltazar, Francisco, Santiago Gutierrez, Isabella y Julieta Goretta, Felipe y Sofia Rojas, Joaquin y Agustin Fernandez participan el fallecimiento de Cocó y piden al Señor resignacion para su familia, sus restos serán inhumados en Bs.As. el 1/6/18.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El Señor es mi pastor en verdes prados me conducirá". Su tía Nena, su prima Marisa Rodríguez participan la partida de Coco al Reino de los cielos. Sus restos serán inhumados en Buenos el día 1/6/18. Pedimos consuelo y resignación para su querida familia.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Consorcio Balcones del Parque participan el fallecimiento de Norma Cristina (Cocó) hija de una de nuestras propietarias nuestra querida y dilecta Normita, sus restos serán inhumados en Bs.As. 1/6/18. Pedimos oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Catalina Pitavino y familia, participan con mucho dolor la partida de Cocó, hija de su entrañable y querida Normita. Su vecina. Piden oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. La Promoción 1985 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompaña a su compañero Mariano por el fallecimiento de su hermana. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Silvia Galván y familia acompaña a su amigo Mariano y familia en esta terrible pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Elsa Di Piazza lamenta su partida y acompaña a toda su familia en este momento de gran tristeza.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El director del Hipódromo Juan Manuel Vittar, subdirector Juan Navarro y compañeros de trabajo de su hijo José Ernesto participan con profundo dolor su fallecimiento.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. "Señor, que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de 5º Año "D" promoción 1968 de la Esc. Normal Manuel Belgrano lamentan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Pedro Pío Lofiego y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Josefina Castiglione, su esposo Gustavo Funes y sus hijos José, Josefina y Alejandra participan con dolor el fallecimiento de la hermana de José, Silvia, Gabriela y Mariano y elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice, sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de José, Gabriela y Mariano y elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Ana María Mema y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan su flia en tan terrible pérdida. Ruega una oración en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Los amigos de la juntada de los jueves de su hermano Jose, participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO, BENECIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus hijos Mateo, Alejandra, Noemi, Maria, Elizabeth Acuña sus hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su hermana Hayde, sus hijos Sleman y Flori y sus flias. participan su fallecimiento orando por querida memoria acompañando a sus hijas.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y que su alma descanse en paz.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. César Goy, Susana de Goy, sus hijos Augusto, María Eugenia, Federico y César participan con dolor el fallecimiento del padre de Emilia y ruega oraciones en su memoria.

JUAN, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Justo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento deseándoles pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposa Pamela Assís, participa con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus padres políticos Luis Assis y Amparo Duart y sus cuñados Amparo y Luis; participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Lito Gay,, Marisa, Silvia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Elizabeth Julián y Eddy Jozami; sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su tía Griselda Cremaschi de Julián, sus primos Celia y Marcelo; Leandro y Claudia Torres; sobrinos: Guadalupe y Ezequiel acompañan el profundo dolor de sus padres.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos hijos de Abdo Juan y Susana Sialle , Edgar, Dr. Héctor y Susana Juan y sus respectivas familias Mario García Hernández y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y le ruegan al Altísimo lo reciba en su Reino Celestial. Descansa en paz querido Luisito.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Jorge Julián y Graciela Frias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. CPN. José Zani, sus hijos José Augusto, Josefina y Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Rosa Figueroa de Zani, sus hijos Carlos y flia.; José y flia; y familia de Osvaldo Zani participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Estudio Zani - Villarroya y Asociados participa su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Daniel Casadey y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Martín Casadey y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Esc. Constanza Ríos Olivero y sus hijas Diana y Pía Mikkelsen Loth participan el fallecimiento del tan apreciado Luis, papá de Ambar Julián. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Compañeros de 7mo grado "A" del Colegio Inglish High School acompañan a Ambar Julián en tan difícil momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Cdor. Javier Mikkelsen Loth, sus hijas Briana y Pía participan el fallecimiento del tan apreciado Luis, papá de Ambar Julián. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La Comisión Directiva de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF ), participa con profundo dolor el fallecimiento de su Tesorero. Elevan oraciones en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Jorge Zahorski y su esposa Anahí Macció, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Nicolás Marnero, y Martina Abalos Cerro participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Cesar Neme y flia., Palmiro Neme, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Raúl Amadey y su esposa, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Nicky, Pablo y Lourdes Salas, su esposo Pablo y Toti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Enrique Castiglione y sus hijas Felícitas, Magdalena y Rafaela participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de Ambar. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Celia Griselda Julián, su esposo Marcelo Martinez y su hija Guadalupe Martinez Julián despiden con profundo dolor a su primo Luisito y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. María Aglae Cremaschi de Peralta Galván, sus hijos Lautaro y Silvina; Georgina y Javier acompañan espiritualmente a sus padres y hermana elevando oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elsa Di Piazza pide al Señor que lo haga gozar eternamente de su Misericordia y cristiana resignación para su familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Leonardo Corrales, Sigry Risso Patrón y sus hijos Matías, Lautaro, Ramiro y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, compañeros y hermano de la vida. Rogamos a Dios le dé el consuelo a sus padres y demás familiares.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ángela de Corrales participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Umbico Julián y Norma Auil.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su amigo Sergio Moreno Rigo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Gregorio Moreno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. El Consejo directivo, Asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento del hermano de la farmacéutica Soledad Julián y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Aristóbulo Paz, su esposa Olga Povedano y sus hijos Silvia y José Retamosa; Olguita y Pablo Picca, María Paula y Roberto Navarro y Víctor y Constanza Cafferata participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Pamela en su dolor.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hermana política Amparo Assis, su cuñado Carlos de la Cuesta y sus sobrinos Román y Marcos participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su cuñado Luis Assis y su cuñada Candelaria Abalos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, SEBASTIÁN SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus hijos Mauricio, Sebastián, Fernanda, María; sus hijos políticos, Gisela, Gustavo, Sebastián y Narela; sus nietos Exequiel, Lautaro, Mía, Felipe y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Maco y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

LÓPEZ, SEBASTIÁN SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus hermanos Rosa, Esther y Juan; sus hermanos políticos Luis, Oscar y Sandra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Maco y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

LÓPEZ, SEBASTIÁN SEVERO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hermana Esther y Oscar; sus sobrinos Ramón, Andrea y Analia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Maco y serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Los Flores.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Cr. Mario Vega, su esposa Cra. Silvia Corvalan, sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucía, acompañan a su familia en estos dificiles momentos.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Carlos José Biagioli y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Juan Oliverio y Señora, sus hijos Natalia, Juan José, Federico, María Lucia y sus respectivas flias participan con dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones a su memoria que brille para el la luz que no tiene fin.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Clemente E. Guerineau, personal técnico y administrativo de Tenené Viejo S. A., participan con gran pesar el fallecimiento del estimado Dr. Eduardo Molejón y acompañan con afecto a su Sra. Esposa, hijos y familiares.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Tenené Viejo. A. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Consignataria Colombo y Magliano, lamentando la perdida de tan importante integrante de esa estima Empresa.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar y sus hijos acompañan con cariño a Laura e hijos en tan doloroso momento.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Personal Docente y de Maestranza del Jardín Nº 26 Nubecitas, acompañan en estos momentos a su compañera María Noel Lescano y a toda su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

MOYANO, CESARINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. "Solo Dios es mi descanso, mi Gloria, mi fortaleza. En Dios está mi refugio, confiad siempre en él". La comunidad Educativa del Colegio Absalón Rojas: Equipo directivo, administrativo, de maestranza y docentes, acompañan a la profesora María Belén Gómez por el fallecimiento de su querida abuelita y ruegan una oración en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hace recostar". El equipo directivo, personal administrativo, de maestranza y docentes del colegio Absalón Rojas, acompañan al profesor Pablo Páez por el fallecimiento de su querido padre y ruegan una oración en su memoria.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, tu hija está junto a Ti, permítele gozar del descanso eterno". Su esposo Héctor Alberto Pérez; sus hijos Graciela, Hugo, Omar y Elizabeth; sus hijas políticas Estela y Viviana; sus nietos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus hijos Hugo,Graciela, Omar, Elizabeth, h. politicos Estela, Viviana, nietos Ruth, Veronica, Patricia, Celeste, German, Romina, Maia, Damian, Carla, Facundo, Bruno, Alejandra, Agustin bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Madre: que las puertas del Cielo se abran para recibirte y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Hugo, su hija política Estela, sus nietos Verónica, Patricia, Germán, Romina y Bruno; sus nietos políticos, sus bisnietos, sus tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Familia Aranda participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su cuñado Hugo Pérez y elevan oraciones a su querida memoria.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su cuñada Chichi y sus sobrinos Marita, Mirta y Edy participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su cuñada Alicia y sus sobrinos Graciela, Raúl, Roger, María Cristina, Carlos, Daniel y Lucia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus padres Carlos y Alicia, sus hermano Brenda y Franco y u tía Noemí participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en P. L. Gallo 340 (SV) y fueron cremados ayer a las 10. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus tíos Carlos Maldonado y Dominga, sus primos Gustavo Adolfo y Carlitos O. Maldonado, participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su flia.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor si no perdonas nuestros pecados ¿Quién entrará a tu Reino?. Sus tíos Amilcar y Regina; Luis y Perla, sus primos y familias rogamos por tu descanso y elevamos y pedimos oraciones.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Pablo Santiago Sirena, Juan Ángel Sirena Bruno, Viviana Bruno de Sirena, Pablo Sirena (h), y Belen Sirena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Aldo Mario Cinquegrani,su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus tíos Dra. Noemí Ofelia, Julio Alberto y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso,

SALVATIERRA, ALAN NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Gian Franco Barbaglia, Blanca de Díaz, sus hijas y respectivas familias acompañan a sus padres y familia en este momento de profundo dolor. Rogamos por su eterno descanso,

VILLALBA DE PAZ, ISAURA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposo Francisco, hijos Javier, Juan José, Silvana, Gabriel, Fabián, h/pol, Graciela, José, Noelia, Mariana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Los Flores hs 9 casa de duelo . P. L. Gallo 330 S/V, Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,.

VILLALBA DE PAZ, ISAURA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hermana Nancy, su compadre Pedro Saltos, sus ahijadas Malvi, Karen y Mely, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

VILLALBA DE PAZ, ISAURA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Una flor blanca es lo más parecido a tu alma dulce y fragante". Nunca te olvidaré mi dulce hermana. Su hermano Miguel A. Villalba, tu cuñada Karina Closas y tus sobrinos Stefania, Rocío, Brenda, y Briza Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE PAZ, ISAURA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Con gran tristeza despedimos a una Madre incondicional, esposa leal, Abuela, amiga y compañera de toda la vida, Dios Padre todo poderoso encomendamos su espíritu en tus manos para que reciba a tu lado la paz y la luz que no tiene fin, te despedimos amada Madre con mucho dolor. Tu esposo Orlando Francisco Paz, tus hijos Javier O., Juan José, Silvana P y Gabriel Paz, nietos, bisnietos y nuera. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te Amamos.

VILLALBA DE PAZ, ISAURA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Lic. Cristina Urtubey, sus hijos Javier, Cecilia y José, nietos Francisco y Constanza, participan el fallecimiento de la hermana Pocha, de la Amiga de la flia., Pinky. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ROJAS, JUAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/11|. "Ya pasaron siete años de tu partida al reino celestial. Cuánto te extrañamos, sufrimos y lloramos tu ausencia física". Su esposa Blanca, sus hijos Juan José y Rubén Darío invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRAVO, ENRIQUE MARDOQUEO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposa María A. Coria, sus hijos María, Martha, Enrique, Cecilia, José , hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza (Clodomira). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus padres Doralises Ledesma, Panchín González, sus hermanos Gerardo y Gabi hnos. políticos sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs. cementerio Jardín del Sol COB. Caruso Cia Argentina de Seguros. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL.4219787.

HOYOS, CARLOTA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Coti, fuiste leal a tus convicciones y excelente amiga, radical como pocos, Descansa en paz nuestro sentido pesame a tu hijo, hermanos y demas familiares. Ernesto Zanoni, Luis P. (a), Luis Ernesto, Carlos y familia, Teresa Manuela Zanoni y flia, su intima amiga Lorena Rojas.

Invitación a Misa

GALLARDO DE CAMACHO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Madre a un mes de tu partida al Reino del Señor, tu ausencia duele cada día más, descansa en paz junto a tus seres queridos. Su hija Silvina Camacho, su hijo político Luis Risso Patrón, nietos Sol, Lourdes y Santiago, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey para rogar por el eterno descanso de su alma.

GALLARDO DE CAMACHO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Dijo Jesus: Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre". Su hermana Mirta Gallardo, su cuñado Piruco de Arcos, sus sobrinos Walter y Ester, Marilin y Raul, Fredy, Judith y Atilio, sus sobrinos nietos, Damian, Melisa, Emiliano, Ramiro, Ariana, Candela y Emanuel y sus sobrinos nietos Ciro y Bernardo. Invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma el dia 1 de Junio a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GALLARDO DE CAMACHO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Valle a un mes de tu partida no se que decirte o quizas si lo unico que puedo decirte es que te quiero mucho muchooo. Seras para mi una estrellita que me acompañara siempre. Extraño los momentos que estabamos juntas y recodabamos a nuestros padres y hermanos con quienes ya estarás reunida por que siempre fuistes la hija que mas los cuidó. Gracias hermana por haber sido esa persona cariñosa y amable que tanto cariño me brindó. Glady Gallardo de Tagliapietra, sus sobrinos Marta y Chicho Miriam y Eduardo, Norma y Armando, Cristina y Victor, sus sobrinos nietos Matias, Natalia, Ambar, Simon, Celene, Franco, Lara, Sofia, Mauro, Gabriel, Belen, Eugenia, invitan a la misa que se celebrará en la parroquia Cristo Rey el viernes 1 de Junio a las 20 horas. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA E. (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Mamila: Amaste la vida más que nadie. Tuviste siempre la valentía y energía necesaria para luchar la batalla más dura. Fuiste un ser muy especial para nosotros por tú humildad, bondad, cariño, sobre todo por esa sonrisa tan hermosa que tenías. Ahora sos nuestro ángel que nos acompañará en nuestras vidas. Tu vecina y amiga Nilda Marques e hijos Natalia y Bladimir, invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse nueve días de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposo Héctor René Llado, sus hijos Héctor René, Carlos Alberto, José Luis, Gabriela Jorge Llado y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposo René Llado, sus hijos negro, Carlos, Koli y Gaby; hijos políticos, sus amados nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Servicio realizado por COCHERÍA SUNCHO Cob. IOSEP

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, ya está ante tu puerta, ábrele los brazos y muéstrale tu rostro". Su hijo José Luis, su esposa Natalia, sus nietos Nadia, Naum, Oriana, Nerina, su bisnieta Amiara participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Por profunda quebradas pasaré, más no temeré porque el Señor está conmigo". Su hijo Héctor René, sus nietos Sofía y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, recíbela en tu Reino". Su hijo Carlos Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, muéstrale tus pasos y ella seguirá tu camino". Su hija Gabriela, sus nietos Ramiro y Tomás acongojados participan con dolor su fallecimiento.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, recíbela en tus brazos a tu hija Beby". Sus hermanas Betty y Luci Brizuela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Te abrazamos profundamente y te dejamos partir con la fe pustra en el Señor". Su hermana Betty Brizuela de Farreras, su hermano político Roger Farreras, sus hijos José, Pablo, Claudio y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Querida Beby te despedimos con enorme tristeza, pero confiados en que ya descansas en brazos del Señor". Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos políticos Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus hijos Claudia, Hernán y flia.; Alfre y Analía; María Alejandra, Omar y flia.; Vladimir participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus sobrinos Patricia Cura, Hugo, Marcelo y Kike participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Microcréditos y su personal, Tesy, Junior, Cecilia, Romina, Carolina y Alejandra participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su hijo Héctor Jorge Llado y familia en tan triste momento.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Ana María Pons y Federico Ferreyra Pons participan el fallecimiento de la madre de Héctor Jorge Llado y lo acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Willy, Marisol, Rocío y Anabel, amigos y compañeros de Credileo de Héctor Jorge Llado, acompañan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su mamá, que el Señor la reciba en su Gloria y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Mario Ferreyra Ruiz, su esposa Paula y sus hijos Belén, Ximena y Facu acompañan en el dolor a Héctor Jorge Llado y su familia por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus familiares Nélida Elías de Llado, sus hijas Griselda, Mariana, hijos políticos Rodi y Silvio con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Dr. Juan C. Elean y flia; Miguel A. Elean y flia.; Antonio E. Elean y flia.; Oscar A. Elean y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian, Sebastián y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Juan Carlos Pereyra y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos Osvaldo, Elsa, Analía con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (BEBY) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Dra. Gabriela Ortiz y Dr. Emilio Nazar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Los amigos de su hijo Koli. Alejandro Fernandez, Rosi Villarreal, su hijo Ivan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Que brille pra ella la luz que no tiene fin". Marcela Garnica, su esposo Rodolfo Mema y su hijo Nahuel, participan tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Mirta Salomon de Banco, sus hijos Hector, Rodi con sus respectivas familia; Soledad Banco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Pedimos a Dios la reciba con su manto porque nadie muere del todo, mientras haya alguien que la quiera y recuerde". Las amigas de su hermana Betty: CE. JU. NI.SE participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Dr. Rolando O. Vittar y flia, Dr. Edgardo B. Vittar y flia, Dra. Noemi Vittar de Batika y flia, Dr. Osvaldo F. Vittar y flia, participan con profundodolor su fallecimiento.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZELAYA, NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su hija Rosa del Carmen Valor, Hijo político Osmar y nietos, participan de su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en cementerio local, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ZELAYA, NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su nieto Osmar Eduardo Taborda, participa de su fallecimiento y ruega oraciones a su memoria. Las Termas.

ZELAYA, NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Participan colegas del Agrupamiento de Villa Rio Hondo Amicha 47 y de la Escuela Nº 1002 de Chañar Pozo de Arriba, acompañan en el dolor del fallecimiento de la madre de su colega Rosa Valor. Las Termas.

ZELAYA, NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Participan colegas de la Escuela 863, San Isidro Labrador Colonia El Simbolar (Dpto. Robles) y Escuela 446 Dr. Carlos Coronel; acompañando en estos duros momentos a nuestra compañera Rosa Valor. Las Termas.