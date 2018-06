FÚNEBRES | 3 de Junio de 2018

03/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Orlando Francisco Maturana (La Banda)

Bernardo Acosta

Rosa del Valle Moreno

Segunda Justina Castillo

Ema Beatriz Ibáñez

Juan Carlos Alagastín

María Dominga Santillán (La Banda)

Francisco Primitivo Altamiranda

Mario Vaulet (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Su hijo Patricio, sus hermana Karina Acosta, su sobrino Bruno Rolon, su cuñado Miguel Rolon, amigos y demas familiares sus restos seran trasladados a la provincia de Formosa. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ACOSTA, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Los socios y la comisión directiva del Tiro Federal Argentino - La Banda lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

ACOSTA, BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Querido compañero, transitaste nuestro lugar de trabajo dejando a cada paso una huella tan profunda como fue tu entrega y dedicación, tu ausencia deja un dolor infinito en nuestros corazones. Bernardo, tu recuerdo nos dará fuerzas para aceptar los desafíos y los obstáculos que la vida nos depare, solo pedimos a Dios misericordioso te reciba en sus brazos y nos de a la familia, amigos y compañeros la resignación necesaria hasta que llegue el momento de nuestro encuentro final. Te queremos, la familia Soler y los compañeros de Lucrecia, Librería y Editorial.

ALAGASTÍN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Su esposa Cecilia, sus hijos Yeni, Michel, José, Gaby, Antonella, Estefanía, su mamá Alejandrina, sus hnos. Chicha, Vicky y Yudis. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 11 hs.

ALAGASTÍN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Samuel y Julia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sandra, Fabián, Lucas, Vero, Carlitos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Mario Salas, su esposa Aída Suasnábar y familia participan con pesar el fallecimiento del cuñado de su amiga y compañera de trabajo Ing. Miryam Maza, del esposo de la Dra. María Angélica Maza y su hija Belén y demás familias. Elevan oraciones en su memoria.

ALTAMIRANDA, FRANCISCO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sus hijos Héctor, Miguel, h. pol. Elena y María; nietos Maxi, Flor, Cami part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio La Piedad hoy a las 17 hs., casa de duelo c/ 189 nº 660, Bº J. F. Ibarra. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La C.D. y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero participan el fallecimiento de quien fuera socia y benefactora de nuestra institución. Rogando al Señor la recoja en su seno y brille para ella la luz que no tiene fin.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Los socios y la comisión directiva del Tiro Federal Argentino - La Banda lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Margarita Navarrete de Bravo, Sara B. Navarrete de Hounau y sus respectivas familias, despiden con profunda emoción y tristeza a la querida Elbita, acompañando cariñosamente a sus hijos y nietos. Ruegan a Dios y a la Madre Celestial por el descanso eterno de esta amiga íntegra, sincera, optimista ante la vida, que nos permitió compartir momentos muy gratos, gracias a su carácter alegre y fortaleza espiritual frente a los embates del destino. Por una pronta resignación cristiana a todos sus deudos.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Rotary Club Autonomía de Santiago del Estero participa con pesar su fallecimiento y a compaña a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, TITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. "Quiero aprender de Jesus, paciente y humilda, para encontrar descanso y alivio eterno". Su hermano Mori Campos, sus sobrinos Alicia, Silvia, Rodo, Marta y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y que sus restos seran sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio de Villa Atamisqui.

CAMPOS, TITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Gracias Virgen Santa por enseñarnos a perseverar en nuestra fe y recibirlo a Tito, rezamos rogando en su memoria. Tu hermano Aldo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio de Villa Atamisqui.

CAMPOS, TITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Tus hermanos Mirta, Mori, Negelia, Elsa, Nilda, Estela, Angelica, Hector, Amelia, Aldo y Emma, con su respecctivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio de Villa Atamisqui.

CAMPOS, TITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Con gran tristeza te despedimos; tu esposa, tus hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre estas en nuestro corazones. Rogamos oraciones en su querida memoria y que sus restos seran sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio de Villa Atamisqui.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Familias Ragonesi - Savio participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CASULLO DE BAILÓN, LIDIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. CP. Guillermo Migueles acompaña a Pinky y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Dr. Antonino Stancampiano, su esposa Cra. Azucena Jorge participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Federico Rojas Polti y Verónica Russo, sus hijos Agustin, Catalina y Maria, participan el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Mariano, lo acompañan junto a su madre y demás familiares con el amor que siempre le prodigaron.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Aristóbulo Rojas y Catalina Polti, sus hijos Pablo, Federico y Verónica Russo, Daniel y Laura Bergues, participan el fallecimiento de la hermana del Amigo Mariano, Acompañan a él, a su madre y demás familiares en este momento de dolor.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. María Cristina Romero, sus hijos María de los Milagros y Benjamín, sus nietos Valentino, Agustín, Felicitas y Joaquina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Juan Auad y María Elena Santillán, acompañan en estos momentos de dolor a su querida amiga Normita por la irreparable pérdida de su hija Cocó. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con pesar su fallecimiento y expresa sinceras condolencias a su familia, Norma Robles de Gigena, con toda su familia. Ofrece oraciones por el descanso en paz de Cocó y el consuelo espiritual de los familiares.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Norma, a sus hermanos, a su esposo e hijos en este triste momento.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Sandra, Fabián, Lucas, Vero, Carlitos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Dafne de Botta y Paquita de Falcione y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de la hija de su querida amiga Norma. ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del Reino que ha sido preparado para Ustedes Tus primos Rodolfo y Sara Nuñez, sus hijos y nietos, abrazamos con afecto a tia Norma y a toda su familia en este momento de dolor. rogamos por su consuelo e intercediendo por su resurrección.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Aníbal Pellegrini, Estela Urrere y sus hijos Mariana, Anibal, Carolina y Belen, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sus hijas María, Marta y Teresita; sus nietos, bisnietos y yernos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sus hijas Marta, María, Sonia, Teresita, hijos pol. José, César y Juan; nietos Enzo, Cecilia, Jorge, María Edith, Camila, Anahí, Estefanía, Luciana, María José y bisnietos Benjamín, Jesús, Lourdes, Milena participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Jardín del Sol. Av. Rivadavia 323 (sv). Caruso Seg. EMPRESA SANTIAGO.

IBÁÑEZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Siempre estarás en nuestros corazones. María Edith y Diego participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Julia Asís de Migueles, sus hijos Chiquita, José, Guilly y Alejandra y sus respetivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Dr. Antonino Estancampiano, su esposa Cra. Azucena Jorge participan su fallecimiento y acompañan a Pamela y familia en este doloroso momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Yolanda Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a Pamela y a toda su familia. Ruega por el descanso eterno de su alma.

MEDINA, FERMINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus sobrinas Myrtha Villar de Zaiek, Ale y Vivi Zaiek Villar, Belu Abdala Zaiek participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Pety y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, FERMINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Despido con dolor a la tía de mis queridas amigas Estela Medina de Coronel y Elsa Medina. Hago llegar a ellas y demás familiares mis condolencias por esta pérdida dolorosa.

MORENO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hijos Isabel, Angel, Daniela, Mario, Andrea y Patricia, h pol nietos hermanos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio de LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MORENO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Su hermana política Haidée Hernández, sus sobrinos Claudia y Daniel Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, ROSA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Mamita querida hoy hace 8 días que te fuiste, el vacío de tu ausencia duele cada día más. Su hija Patricia Roxana Ledesma, tu nieta Rocío Castillo Ledesma participan su fallecimiento.

CRUZ, BENJAMÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Por siempre en nuestros corazones. Participan con dolor su fallecimiento sus amigos Carlos, Adriana y familia.

CRUZ, BENJAMÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Congregación de la Iglesia Río Dulce MCYM: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. Juan 11:2.

CRUZ, BENJAMÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Jehová dio, Jehova quitó, sea el nombre de Jehova bendito. Job. 1:21; sus hermanos José y familia, Alicia y familia, Teresa y flia., Roger y flia., Doroliza y flia., Delicia y flia. Ramón y flia., Cristina y flia., Sonia y flia., David y flia., Edith y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus sobrinos Susana, Ely, Luis y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia el cortejo partira de Soler y San Carlos s/v SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Su esposa Graciela Gutiérrez, sus hijos Cintia y Silvia h pol. José, su nieto Matias Jesús y demás familiares sus sestos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus sobrinos Lourdes Gutiérrez y Patricio Castiglione, sus sobrinos nietos Federico y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. José Alberto Gutiérrez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. José Ignacio Gutiérrez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Su ahijada María José Gutiérrez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. El día de tu partida te abrazamos con el alma, tu hermana Zule, tu cuñado Marcelo, tus sobrinos y tu ahijada Victoria. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. A un gran padre, esposo y abuelo te llevaremos siempre en nuestro corazón. Gracias por tanto te aman, su esposa Graciela, sus hijas Silvia y Cintia, su hijo político José y su nieto Matías Jesús.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José Alberto Sarquiz (H) y Viviana Sarquiz participan su fallecimiento.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. CDR. Sarquiz Miguel y familia participan su fallecimiento.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Participan de su fallecimiento la empresa Mijovi SRL.

MATURANA, ORLANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. José Alberto Sarquiz (h) participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa Graciela Gutiérrez y toda su familia en este difícil momento.

SANTILLÁN, MARÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hijos María Azucena y Walter Armando; hija pol. Marilú, nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VAULET, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Ramona Jiménez de Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti, lamentan la pronta partida de Marito y acompañan en el dolor a su hermana Vanesa y padres. Rogamos oraciones en su memoria y pronta resignación a sus familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. María Esther Figueroa de Wede, sus hijos Johnny, Chochín, Mari y Sandra y sus respectivas familias acompañan con afecto al estimado René y a sus hijos Negro, Carlitos, José Luis y Gabriela. Ruegan una oración en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Antonia Tufi Saad, Norma Saad, Marta Saad, Ema Saad, Yesmín Llebeili, Antonio y Carlos Llebeili y sus respectivas flias., hijas de Riki Llebeili acompañan con profundo dolor a sus esposo, hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Elena Hallak de Jorge e hijos y sus respectivas familias, Adriana y Catti Jorge participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a su esposo, hijos, nietos y demás familiares su sentido pésame. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Lylia Reinoso de Carola y flia. participan con pesar su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a su hermana Bety en el dolor pr la irreparable pérdida.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. Sus hermanas Ana. Pili. Juana y Carmen. tus sobrinos y sobrinos nietos. participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en la ciudad de Loreto.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. " Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Silvia Belén Llugdar y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de la tía de su amiga Karen Maldonado. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Silvia Graciela Llugdar y flia. participan con pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus fliares.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. Las amigas de su hermana Pili: Ma. Teresa, Yoli, Tití, Celia, Luci, Marta, Graciela y Miriam participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. El Señor la recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. Señor que vienes a nosotros con el resplandor divino, disipa las sombras de la muerte y admite en la abundancia de la luz eterna sobre nuestra amiga Ines. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, LUIS (Sapito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Oscar Feijóo, su hija María Feijóo participan con gran pesar el fallecimiento del amigo de toda la vida, Sapito. Ruegan a Dios por cristiana resignación, fortaleza y paz para su familia y afectos. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Ojo de Agua.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 11 hs en iglesia San Francisco, al cumplirse 9 meses de su fallecimiento.

LLANOS, MARÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/15|. Mamá, hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y corazón estás tan hermosa como siempre. Y en mis recuerdos siempre permanecerán la imagen de una madre muy buena que siempre se desvivió por sus hijos. Madre mía, siempre estás presente en nuestros corazones y en la vida de cada uno de tus hijos. Te extrañamos mucho y te amamos. Tus hijos César, Mariel, Luisito, hijos políticos Martín, Tere, Sandra; tus nietos Nacho, Juliana, Tomás, Caro, Florencia, Javier invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque.

LOTO, EDUARDO ANTONIO Comisario Retirado (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Su esposa Delia, sus hijos Federico, Eduardo, Andrea y Ángeles invitan a la misa de los 9 días, recordando su partida que se realizará el dia lunes 4 de junio a las 20.30 en la Catedral Basílica. Agradecemos a todas las personas presente y sus nuestras solidaridad en este momento de dolor para la familia.

LOTO, EDUARDO ANTONIO Comisario Retirado (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Hijo querido, como cuesta vivir sin vos. Cuesta volver a tu casa y no encontrarte en ese lugar donde me esperabas cuando te visitaba. Tu ausencia duele, todos te lloramos, te extrañamos pero al mismo tiempo tenemos el consuelo de saber que ahora estás en un lugar lleno de luz y paz. Por eso te pido hijo mío que me ayudes a sobrevellevar este difícil momento que me toca vivir y no permitas que baje los brazos... La famila Loto agradece las muestras profundas de afecto que recibimos, ante su partida, de esas muestras pudimos dimensionar la importancia y el valor que tuvo mi hijo para todos. Dios está con nosotros a través de la presencia y las palabras sanadoras de nuestro familiar el sacerdote Ramón Paz. Este agradecimiento se hace extensivo para mi hijo Martín que tuvo la valentía y profesionalismo para asitirlo cuando más lo necesitaba. Su mamá Norberta de Loto, hermanos, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará el día lunes 4 a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección el 1/12/17|. " El cielo se apresuró al elegirte "hijo", Su mamá Julia Alicia, su hermano Diego, sus hijos Rocío y Thiago invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Querida hermana, tu partida hacia el reino celestial ha dejado profundas heridas en nuestras corazones que nunca cicatrizarán, siempre te recordaremos. Negrita Nazar y flia. invitan de los nueve días a la misa a relizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia otrodoxa San Jorge.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Viejecita querida tan rápido pasó tu partida, es un sueño, no puedo dejar de sentir los besos que me dabas quisiera contarte tantas cosas, me dejaste en un suspiro, pasamos tantos dias felices, mi compañera de vida y de pronto la soledad. Me apena ver a tus nietos tristes, es que fuiste especial, cariñosa, tan hermosa y bueno el Señor no quiso que sufrieras, descansa en la gloria, mi angel bello. Tu hija Betty, tus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol. Pocho, Miriam, nietos, bisnietos, hijo del corazon Kike, Raul, tu cuñada Ramona, invitan a la misa al recordar el 1º año de tu partida a las 19 hs. en la Catedral Basilica.

SEQUEIRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|. "Ya pasaron cinco años tu partida, que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin". Tu familia recuerda con amor y hará oficiar una misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs.

SANTILLÁN, GUIDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/16|. Hoy se cumplen dos años que el Señor te llamó a su lado para hacerte descansar en su Santo Reino. Tus amigas de la Belgrano Fidelia, Aldo Sebastián, Viviana Alegre, Julio Llugdar (h), Rocío Guadalupe Llugdar, te recordamos con cariño, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol.

GÓMEZ, CÉSAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|. Su esposa, hijos y respectivas familias, amigos invitan a la misa a oficiarse hoy a la 19 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socoro al cumplirse el 5º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.

HUNKO DE PEDREGAL, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. Sus hijos, hijos políticos, bisnietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 en la Pquia. San Pedro de Beltrán, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

URREJOLA, IRMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Sus hermanos: Norma, Hebe, Pili, Nilda, César. Víctor y sobrinos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario para rogar por su eterno descanso al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ATÍA DE BASUALDO, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/13|. "Querida Gachy al cumplir 5 años que no estas físicamente con nosotros, pero sabiendo que estás en la presencia de nuestro padre Jehová y nuestra madre María. Estamos flices sabiendo que estás gozando de la felicidad eterna. Su esposo Víctor Hugo, sus hijos José, Claudia, Alejandro, Cristian, nietos y nueras invitan al responso que se oficiará el día Lunes 4 a las 16 hs en el Parque de la Paz, al cumplir 5 años de su partida al reino de Dios. Que en paz descanses esposa, madre, abuela y amiga.