Fotos Docente de Nueva Esperanza cambió de género y ya es mujer

03/06/2018 -

NUEVA ESPERANZA, Pellegrini (E) Docente del Colegio Agrotécnico Nº 2 María Auxiliadora, de esta ciudad, dio un paso fundamental en su proceso de cambio de género al haber obtenido oficialmente ya la documentación personal que la acredita como Cristal Selene Carabajal. Enseña áreas vinculadas a la Educación Artística, ya que es egresada de la Escuela de Bellas Artes Juan Yaparí, de Santiago del Estero. Es escultora y forma parte de importantes simposios de la disciplina. También enseña en establecimientos educativos de El Mojón, El Quemado, Villa Nueva, Quebracho Coto, San Carlos, El Ojito y Agrotécnico. En estos días está viviendo pincelazos de felicidad. Integrante de una familia santiagueña, recientemente regresó de la ciudad de Berizzo, lugar de su nacimiento, hace 32 años, donde recibió el bautismo como Cristian Carabajal. Esta vez regresó como Cristal Selene. Concluyó los trámites y le otorgaron su identidad como mujer. Este acceso a su identidad hace que sea una referente de la comunidad que brega por sus derechos sexuales y de identidad. La profesora Cristal contó: "Provengo de una familia tipo, trabajadora, criada por mi abuela Rosario y siempre con ayuda de mis tíos y tías, que nunca me hicieron faltar su cariño. Tuve la posibilidad de estudiar en los tres niveles (Primaria, Secundario y Terciario). Con el amor de mi madre Silvia y mis cinco hermanos, siendo yo la mayor. Nunca conocí a mi padre, por lo que llevo el apellido materno". Agregó: "Mi infancia fue muy inocente, rodeada de muchos primos, siendo así muy feliz, a pesar de que ellos no sabían de mi condición o inclinación sexual. Pero no eran tontos, porque era evidente lo mío. Las primeras crisis las tuve de pequeña, porque ya me sentía mujer poniéndome vestidos y zapatos de mi abuela. Esto desde los cinco años, ya que sentía atracción por los varones, algo que no podía entender. La secundaria fue el estallido hormonal, donde era ya visible mi necesidad de ser mujer, realizando travestismo. El ambiente era propicio, ya estudiaba Artes Visuales, en una comunidad de mente muy abierta, en la cual me sentía libre. Por ello continué mis estudios terciarios en la misma institución ganando respeto y profesionalismo". En cuanto a los afectos, indicó: "Pasé tres relaciones de noviazgo, pero sin resultados positivos. Siempre a escondidas, por el qué dirán de la gente, aclaro siempre visible abierta con mi identidad y sexualidad. Mi primer noviazgo lo tuve cuando era adolescente, 17 años y después en el profesorado a los 21. Estos dos de Santiago capital y el tercero de Nueva Esperanza, a los 25 años". "Ya adquiriendo madurez emprendí mi camino a mi cambio físico y hormonal asesorada por profesionales, ganando importantes resultados que me llevaron a decidir mi cambio de identidad. Ya de adolescente me llamaron Cristal", relató. Acerca de su proceso de cambio, describió: "Empezó hace dos años la terapia para hormonizarme, pero mi vida ya era andrógina, mezclaba ropa de varón y mujer y siempre las uñas pintadas y maquillada todo eso antes de mi transformación. A los 21 conocí la asociación de Divas y Atta, asociaciones de gays, lesbianas, travestis y trans". "En 2017 me hice cirugías, y están proyectadas más hasta cambiar de sexo", completó. Referente La docente señaló que se siente una referente: "Soy la primera docente trans reconocida y me da orgullo para encaminar a muchas, ya que pueden estudiar y ser profesionales y no resignarse a andar en la calle ejerciendo la prostitución". Aceptación En lo referente a la recepción en la sociedad de su situación señaló: "Nunca me sentí rechazada y eso que mi primer trabajo como docente fue en el campo, adonde su comunidad es muy tradicional. Agradezco el cariño y respeto de mis alumnos, docentes, padres, quienes con su apoyo hicieron mi vida más llevadera".