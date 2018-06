Fotos La patología neurológica y los nuevos desafíos: una visión personal

05/06/2018 -

Sin duda alguna, en las dos últimas décadas, los cambios de paradigmas en las enfermedades neurológicas han sido significativamente sustanciales. En un intento seguramente incompleto de resaltar lo extenso de los avances en el conocimiento en las diversas entidades de la especialidad, en los últimos años, es que hago referencia a las de mayor impacto en la sociedad, por su incidencia, prevalencia, o también porque condicionan la calidad de vida de quienes las padecen y también de su entorno familiar, laboral, social, etc. Si bien las nuevas terapias contra el Alzheimer permanecen aun en fases de investigación, hoy se conoce que las típicas lesiones que caracterizan a la enfermedad, se producen muchos años antes de las manifestaciones clínicas , tal vez en etapas aun tempranas, y que ciertas estrategias, como las actividades física, social y mantener un cerebro activo, cuidando los factores de riesgo cardiovasculares, podrían potenciar nuestra reserva cognitiva, y disminuir las chances de padecer la enfermedad en el futuro. Esto tiene vital importancia, porque se sabe que la expectativa de vida aumentara considerablemente en las décadas que siguen y, por ende, patologías como esta, que tienen directa relación con la edad, crecerán en incidencia y prevalencia. La segunda causa de muerte y primera en discapacidad, los accidentes cerebro vasculares, tienen en las unidades de stroke (existen en nuestra ciudad) un sistema de personal e infraestructura específicamente preparados para actuar rápidamente, y en muchos casos, obrando en lo que llamamos ventana terapéutica (tiempo inmediato posterior al síntoma) revertir por completo el proceso o minimizar sus secuelas. Los especialistas en cefaleas, consideran que en la migraña, de extraordinaria frecuencia, ya que la padecen en Argentina, casi el 2 % de la población y alrededor de 300 millones de personas en el mundo, se ha producido un avance significativo en el tratamiento de las formas crónicas, con la aparición del primer anticuerpo monoclonal (especie de "misil dirigido contra blancos puntuales") que tiene como mecanismo de acción, impedir la liberación de un mediador químico (seria el "blanco"), vinculado al nervio trigémino, quien desencadenaría toda la cascada evolutiva del dolor de cabeza, discapacitante la mayoría de las veces, durante las crisis. Si bien la cirugía en el Parkinson, no es algo novedoso, en los últimos años se determinaron nuevos "target o puntos de estimulación o lesión "neuroquirúrgicos, donde determinados y seleccionados pacientes pueden recibir ostensibles beneficios en los síntomas motores de la enfermedad. Hace poco más de un año, en Boston, en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología, fue sorprendente y altamente esperanzador ver la evidencia de la acción de un nuevo tratamiento, (y tal vez el único eficaz) contra la Atrofia Medular Espinal, enfermedad neuromuscular de carácter hereditario. En pacientes epilépticos refractarios a la medicación convencional (no respondedores) la cirugía ha mostrado beneficios en cuanto a la reducción y control de las crisis, en un porcentaje no menor de los mismos. Asimismo, las técnicas en neuroimágenes (Resonancia Funcional, tomografía por emisión de positrones, etc. solo por citar un par de ejemplos) cada vez ofrecen mayores alternativas no solo en esta entidad, sino en casi todas las vertientes de las neurociencias, para llegar a un diagnóstico de certeza. Indudablemente, esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central, que afecta a jóvenes entre 20 y 40 años en su mayoría, es donde el desarrollo de la investigación ha tenido un alto impacto en los últimos años. Terapias cada vez más eficaces, avances en el conocimiento de ciertos factores ambientales protectores y perjudiciales, y la identificación de genes vinculantes a un mayor riesgo de padecer esta patología, acercan cada vez más al estado de inactividad de la enfermedad, propósito inmediato de los estudios. En tiempos muy cercanos, tendremos drogas probablemente efectivas en las formas progresivas y con secuelas discapacitantes de la enfermedad, así como un mayor abanico terapéutico en la mayoría de los pacientes Si bien todo lo desarrollado en los últimos años es altamente alentador, el avance en el conocimiento está lejos de estancarse. Sólidos fundamentos científicos demuestran que estamos en el umbral de cierto "manipuleo genético "donde se podría modificar nuestro código, en periodos neonatales, y de esta forma, identificados los genes disparadores de ciertas enfermedades, impactar para morigerar o impedir su presentación. Igualmente, trabajos en fases avanzadas de investigación, con células madre, es decir, estirpes celulares indiferenciadas, potencialmente formadoras de determinados tejidos, mediante direccionamientos preestablecidos, podrían usarse para reparar el daño ocasionado en distintas entidades, como por ejemplo, las que afectan a la mielina, cubierta o envoltura de los nervios, esencial para la conducción de impulsos que parten o llegan al cerebro. Como siempre debiese ser, muchas de las nuevas terapias deberán ser revisadas cuidadosamente, y concluir en si tienen o no, fundamentos científicos sólidos y han cumplido en forma estricta con las fases de investigación, que todo protocolo exige. Al respecto y como ejemplo, los neurólogos recibimos innumerables consultas por el uso de cannabis, en diversas patologías. Considero útil resaltar que son solamente algunos casos puntuales en la epilepsia, así como también en dolor o espasticidad ( también en pacientes refractarios a la medicación convencional ) donde ha demostrado ser eficaz. En todo el resto de las enfermedades neurológicas, no hay estudios de rigor científico que fundamenten su uso. El gran desafío para los sistemas de salud y para los profesionales, no solo médicos, es tratar de que cualquier avance en el desarrollo científico sea abarcativo a toda nuestra sociedad, como lo marcaba ya un gran maestro, nuestro célebre comprovinciano, el Dr Ramón Carrillo, y desde luego, preservando principios bioéticos. Los altos costos en las terapias, sobre todo en algunas enfermedades consideradas de media o baja frecuencia, no solo neurológicas, es un problema no menor, y de ninguna manera existente solo en nuestro país, sino en todo el mundo, en más o en menos Una de las estrategias que hoy aplicamos en nuestra provincia, ante lo expuesto, es el abordaje no solo en equipo de neurólogos, sino transdisciplinario, de las patologías que nos ocupan. Es innegable que las herramientas informáticas comunicacionales,internet, etc., nos allanan gran parte del esfuerzo profesional, pero todavía es irremplazable la visión conjunta de un determinado problema. Es en la interacción sistemática de esta metodología, donde se optimiza la atención médica.