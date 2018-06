Buen arranque para Santiago en el Regional de Rugby Juvenil

06/06/2018 - Los equipos de Santiago del Estero arrancaron de locales de manera firme y positiva su participación el pasado fin de semana en lo que fue el inicio del Torneo Regional Juvenil de Rugby. Se trata de los conjuntos de Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions Rugby Club y Santiago Rugby, los que se esforzaron y encontraron los resultados positivos en lo que fue el bautismo de este interesante campeonato de NOA que nuclea a equipos de Salta, Jujuy y de Santiago del Estero. Los equipos santiagueños jugaron en sus campos de deportes este fin de semana, en donde pudieron plasmar estrategias para arrancar con el pie derecho sus participaciones en este certamen regional. Por ejemplo en la división Menores de 15 años, el Santiago Lawn Tennis Club venció a Tigres por 27 a 19. Old Lions, por su parte, superó sin inconvenientes a Tiro Federal de Salta por 34 a 5. En lo que respecta a la división Menores de 16 años, el Santiago Lawn Tennis Club cayó en forma ajustada ante el equipo salteño de Tigres por 8 a 7. En tanto que los chicos de los Viejos Leones no le dieron chances a los de Tiro Federal para superarlos por 34 tantos contra 15. Menores de 17 y 18/19 años Ya en las divisiones más grandes, Menores de 17 años, el Santiago Lawn Tennis Club debió exigirse más de la cuenta para vencer en forma ajustada a Tigres de Salta por 15 a 14. Por su parte, Old Lions Rugby Club siguió firme en su juego para derrotar sin sobresaltos a Tiro Federal de Salta por 24 a 10. En esta misma división, los chicos de Santiago Rugby cedieron terreno recién en el complemento, y se vieron superados tan sólo por try ante el fuerte equipo de Universitario de Salta por 17 a 12. No menos importante fue lo que ocurrió en las divisiones Menores de 18/19 años, en donde Santiago Lawn Tennis Club superó a Tigres de Salta por 24 a 12. Los juveniles de Old Lions no tuvieron inconvenientes para ganar su juego por 38 a 17 sobre Tiro Federal de Salta. Y finalmente, los chicos de Santiago Rugby no pudieron en esta ocasión ante Universitario de Salta, ante el que cayeron por 14 a 8. En el cierre de los partidos que se jugaron en la provincia, los clubes anfitriones ofrecieron el clásico tercer tiempo a los visitantes, en una jornada de pura camaradería y cordialidad, durante la cual los chicos hacen amistad con sus ocasionales rivales. Fue toda una fiesta para el rugby juvenil del NOA.